Evolution de la gouvernance d’Eramet après l’Assemblée Générale du 27 mai 2025

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d’Eramet, a informé le Conseil d’Administration du Groupe de son souhait de poursuivre ses missions en tant que Présidente mais de se retirer de ses fonctions exécutives au terme de son mandat actuel, lors de l’Assemblée Générale des actionnaires le 27 mai 2025.

Le Conseil d’Administration s’est unanimement félicité de l’intention de Christel Bories de continuer à accompagner la transformation stratégique du Groupe en tant que Présidente. Il a en effet tenu à souligner que depuis 2017, sous sa direction, Eramet s’est transformé avec succès, renforçant sa résilience financière, diversifiant ses activités dans les métaux de la transition énergétique et se positionnant comme un acteur reconnu de la mine responsable. Le Groupe est désormais dans une meilleure position pour surmonter les bas de cycle économique et saisir des opportunités stratégiques lorsqu’elles se présentent.

En conséquence, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à un changement de gouvernance et d’organiser la transmission des fonctions exécutives du Groupe de la manière suivante :

À l’issue du mandat de Christel Bories, les fonctions de Président et de Directeur Général seront dissociées.

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 27 mai 2025 de renouveler le mandat d’administratrice de Christel Bories.

A l’issue de ce vote, le Conseil d’Administration prévoit de renouveler le mandat de Présidente de Christel Bories.

En parallèle, le Comité des Nominations du Conseil d’Administration est activement engagé dans le processus de sélection du futur Directeur Général, dont le nom devrait être annoncé d’ici la fin du 1er trimestre.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale du Groupe :

A 61 ans et après huit années à la tête d’Eramet, j’estime que le moment est venu de transmettre mes fonctions exécutives et de me recentrer sur mes missions de Présidente. Profondément attachée au Groupe, à ses équipes et à notre projet de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien-vivre ensemble, je souhaite continuer à accompagner la transformation stratégique d’Eramet menée avec succès depuis 2017.

D’ici le 27 mai, avec mes collègues du Comité Exécutif, je resterai pleinement concentrée sur la direction opérationnelle du Groupe afin de transmettre mes fonctions de Directrice Générale dans les meilleures conditions.

Les représentants des actionnaires de référence au Conseil d’Administration ont salué la profonde transformation d’Eramet réalisée sous la direction de Christel Bories et l’ont remerciée pour le travail accompli.

Nous nous réjouissons de l’intention de Christel Bories de continuer à présider le Conseil d’Administration d’Eramet et nous sommes convaincus que cette évolution du modèle de gouvernance permettra au Groupe de continuer à se renforcer dans les métaux nécessaires au développement économique mondial et d’accélérer sa croissance dans les métaux pour la transition énergétique.

