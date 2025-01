Quadient s'associe à ScotRail pour déployer ses consignes colis dans les gares écossaises

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce un partenariat avec ScotRail pour le déploiement des consignes automatiques Parcel Pending by Quadient à travers le réseau ferroviaire écossais. ScotRail, l’opérateur ferroviaire national d’Écosse, améliore l’expérience de ses passagers et son efficacité opérationnelle grâce à l’installation de consignes de colis dans ses gares.

Fournies par Quadient, ces consignes de dernière génération simplifient la livraison et la collecte des colis, offrant aux voyageurs un service pratique, sécurisé et sans contact disponible 24h/24 et 7j/7, qui s'intègre parfaitement à leurs habitudes de déplacement. Quadient accélère le déploiement de son réseau de consignes intelligentes conçues pour simplifier les livraisons et les retours pour les principaux transporteurs, notamment Royal Mail, DPD, Evri et UPS. Ces consignes offrent également des services au-delà de la distribution de colis, tels que le dépôt de clés en toute simplicité par l'intermédiaire de Keynest.

En s'associant à Quadient, ScotRail s'appuie sur une technologie innovante pour répondre à la demande croissante de solutions flexibles et efficaces pour la gestion des colis. Cette initiative soutient également les efforts de développement durable en réduisant l'empreinte carbone associée aux méthodes de livraison traditionnelles, en optimisant la logistique et en diminuant les émissions sur le dernier kilomètre.

Derek Murray, Responsable de la Publicité, des Médias et des Contrats, a déclaré : « Chez Scotland’s Railway,nous faisons bien plus que simplement faire circuler des trains d’un point A à un point B. Nous nous efforçons de soutenir les communautés locales, innover avec des services pratiques pour nos clients, et trouver des moyens de simplifier la vie de nos voyageurs tout en apportant de la valeur à leur trajet. L’installation des consignes colis Quadient offre à nos clients la possibilité de combiner leur trajet quotidien avec la praticité de récupérer ou déposer un colis, leur faisant ainsi gagner du temps tout en simplifiant leur quotidien. Ce partenariat renforce notre position en tant que service ferroviaire moderne et attentif aux besoins des voyageurs ».

« ScotRail joue un rôle vital en reliant les gens et les lieux à travers l'Écosse », a déclaré Katia Bourgeais Crémel, Directrice Europe consignes colis automatiques chez Quadient. « Nos consignes créent un lien précieux entre les transporteurs, les commerçants et les consommateurs, favorisant une approche transparente et flexible de la logistique des colis. Nous sommes fiers de contribuer à l'engagement de ScotRail à servir les communautés écossaises tout en soutenant des pratiques durables ».

Quadient développe son réseau de consignes dans les principales régions, notamment aux États-Unis, au Japon et en Europe. Avec plus de 25 000 consignes intelligentes déjà en service dans le monde, l'entreprise est en bonne voie pour atteindre son objectif ambitieux de déployer 40 000 unités dans le monde d'ici 2030. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.parcelpending.com/fr/.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/ .

À propos de ScotRail

ScotRail est l’opérateur ferroviaire national en Écosse, assurant des services essentiels qui connectent les communautés, les villes et les régions à travers le pays. Avec un réseau de plus de 350 gares, ScotRail joue un rôle clé dans le soutien à l’économie, au tourisme et aux déplacements quotidiens en Écosse. Engagé à offrir une alternative sûre, fiable et à faible émission de carbone au transport routier, ScotRail met l’accent sur l’amélioration de l’expérience client grâce à l’innovation, aux investissements dans les services ferroviaires et à l’amélioration des infrastructures en gare.

