Delmar acquiert AB Global Logistics Consulting

MONTRÉAL, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc. ( www.delmarcargo.com ), un leader canadien de l'industrie des solutions de logistique et de chaîne d'approvisionnement, a annoncé l'acquisition définitive du transitaire américain AB Global Logistics Consulting ( www.abglc.com ) le 10 janvier 2025.

Fondée en 2011 et basée à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis, AB Global Logistics Consulting possède des sites supplémentaires dans le New Jersey, aux États-Unis et à Milan, en Italie. Cette acquisition devrait permettre d'améliorer encore le portefeuille de services de Delmar entre l'Amérique du Nord et l'Italie, ainsi que de fournir un éventail plus large de solutions à la clientèle des deux sociétés.

« Cela marque une autre étape formidable pour le Groupe Delmar et un début incroyable pour 2025, » a déclaré Robert Cutler, PDG de Delmar International Inc. « L'expertise d'AB Global Logistics Consulting sera un complément phénoménal à notre portefeuille de services. Le talent et les capacités exceptionnels de l'équipe AB constituent un ajout très apprécié de nos équipes aux États-Unis et en Italie. »

« Delmar est une entreprise incroyable avec 60 ans d'expérience dans le commerce international et une longue histoire au service du marché méditerranéen. Nous sommes impatients de rejoindre le Groupe Delmar pour apporter une plus grande valeur à nos clients dans les mois et les années à venir. » a déclaré Andrea Bigi, PDG d'AB Global Logistics Consulting.

M. Andrea Bigi rejoindra Delmar en tant que directeur du commerce transatlantique.

À propos de Delmar International Inc.

Célébration de 60 ans d'excellence

Fondée en 1965, Delmar propose des solutions complètes de courtage en douane, de consolidation de fret aérien et maritime, de transport terrestre, d'entreposage et de distribution, de conseil en chaîne d'approvisionnement ainsi qu'une gamme complète de services de gestion du fret. Delmar reste stratégiquement léger en actifs et possède des bureaux dans plus de 17 pays avec environ 1 500 employés.

À propos d’AB Global Logistics Consulting

Fondée en 2011 à Santa Monica, en Californie, et désormais basée à Los Angeles, AB Global Logistics Consulting propose une gamme complète de solutions de fret aérien, terrestre et maritime pour les expéditions dans le monde entier et pour une grande variété d'industries.

Contact médias

Oliver Cutler, directeur du marketing

+1 (514) 636-8800/media@delmarcargo.com