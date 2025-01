Rogers et le TIFF signent une entente pluriannuelle

Contenu exclusif du Festival pour les Canadiennes et Canadiens

Expérience VIP sur le tapis rouge pour la clientèle de Rogers

TORONTO, 21 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Festival international du film de Toronto (TIFF) et Rogers sont heureux d’annoncer la signature d’une entente de trois ans, qui permettra à Rogers de demeurer le partenaire présentateur officiel du festival et du prix du public jusqu’en 2027.

Ce partenariat prolongé s’appuie sur le succès remporté par l’édition de 2024 du TIFF, qui a accueilli un nombre record de 700 000 participants et participantes, et des centaines de cinéastes et vedettes de renommée mondiale. La 50e édition du TIFF, présentée par Rogers, aura lieu du 4 au 14 septembre 2025.

« C’est un grand bonheur de poursuivre notre partenariat avec Rogers jusqu’en 2027, en tablant sur le formidable élan que nous avons créé ensemble, a déclaré Cameron Bailey, chef de la direction du TIFF. Nous partageons une vision qui tient à célébrer les récits canadiens et un engagement envers l’excellence sur la scène mondiale, et nous avons hâte de travailler ensemble pour créer une 50e édition vraiment remarquable de notre Festival en septembre. »

« Nous nous engageons à appuyer les films et le cinéma de calibre mondial et à offrir à la population canadienne le meilleur du divertissement, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. Nous avons hâte de célébrer la 50e édition du TIFF cette année et de collaborer dans le cadre d’un partenariat pluriannuel fructueux. »

Rogers et le TIFF créeront une nouvelle série de contenu original en partenariat avec l’équipe de production interne du Studio 9 du Festival. Par ailleurs, Rogers créera et produira une émission spéciale qui sera diffusée sur Citytv pour la 50e édition. Le programme Accès Privilège de Rogers proposera également des expériences VIP sur le tapis rouge à la clientèle de Rogers.

Le TIFF marque un jalon historique avec sa 50e édition et une programmation et des événements de célébration qui se dérouleront tout au long de l’année. D’autres renseignements suivront la semaine prochaine.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com .

À propos du TIFF

Le TIFF est un organisme culturel sans but lucratif dont la mission est de transformer la façon dont les gens voient le monde grâce au cinéma. Leader international de la culture cinématographique, le Festival international du film de TorontoMD mène des projets comme son festival annuel en septembre; TIFF Lightbox, qui comprend cinq salles de cinéma, des établissements d’apprentissage et de divertissement; ainsi que le programme de distribution national novateur Film Circuit. L’organisme génère des retombées économiques annuelles de 200 millions de dollars canadiens. TIFF Lightbox bénéficie de l’appui généreux de collaborateurs comme le gouvernement de l’Ontario, le gouvernement du Canada, la ville de Toronto, la famille Reitman (Ivan Reitman, Agi Mandel et Susan Michaels), The Daniels Corporation et RBC. Pour en savoir plus, consultez tiff.net (anglais seulement).

Personnes-ressources – Médias :

Pour le TIFF : proffice@tiff.net

Pour Rogers : media@rci.rogers.com