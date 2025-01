BILAN SEMESTRIEL DE MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2024

Bernin (Grenoble), France, le 21 janvier 2025 - Soitec (Euronext Paris), un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à BNP Paribas le 3 juillet 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité au 31 décembre 2024 :

51.934 actions Soitec, ainsi que,

2.009.718 €

Au cours du 2ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

A l'achat, 215.838 actions, pour un montant de 19.591.223 € (soit 3.775 transactions) ;

A la vente, 197.982 actions, pour un montant de 17.859.326 € (soit 3.174 transactions).

Il est rappelé que :

1. Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :





31.705 actions Soitec, ainsi que,





3.863.367 €

2. Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :





A l'achat, 191.207 actions, pour un montant de 23.068.132 € (3.468 transactions) ;





A la vente, 173.247 actions, pour un montant de 20.849.967 € (3.231 transactions).

3. Au 3 juillet 2023, veille du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 8.000.000 €





Les données agrégées pour chaque journée de négociation du 2ème semestre 2024 figurent en annexe du présent communiqué.

Agenda

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2024-2025 sera publié le 5 février 2025, après bourse.

Les résultats annuels de l’exercice 2024-2025 seront publiés le 27 mai 2025, après bourse.

Le Capital Markets Day aura lieu le 28 mai 2025.

L’Assemblée Générale de Soitec se tiendra le 22 juillet 2025.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2025-2026 sera publié le 22 juillet 2025, après bourse.

Les résultats semestriels de l’exercice 2025-2026 seront publiés le 19 novembre 2025, après bourse.

À propos de Soitec

Soitec (Euronext - Tech Leaders), un leader mondial des matériaux semi-conducteurs innovants, développe depuis plus de 30 ans des produits à la pointe de l’innovation, qui conjuguent performance technologique et efficacité énergétique. Depuis la France, où son siège mondial est implanté, Soitec se déploie à l’international grâce à ses solutions uniques et a réalisé un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros au cours de l’exercice 2023-2024. Soitec occupe une place essentielle dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs pour servir trois principaux marchés stratégiques : Communications mobiles, Automobile & Industrie, Edge & Cloud AI. L’entreprise s’appuie sur le talent et la diversité de ses 2 300 collaborateurs, de 50 nationalités différentes, présents sur ses sites implantés en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Plus de 4 000 brevets ont été déposés par Soitec.

Bilan quotidien du contrat de liquidité de SOITEC S.A. pour la période du 01/07/2024 au 31/12/2024 établi conformément aux dispositions de l’art 2-3 de la Décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 Client Date Achat Vente Quantité Nombre de transactions Capitaux en € Quantité Nombre de transactions Capitaux en € SOITEC S.A. 01/07/2024 350 8 36 400,00 350 11 36 505,00 SOITEC S.A. 02/07/2024 1 050 32 109 410,00 1 050 19 110 005,04 SOITEC S.A. 03/07/2024 1 050 18 111 019,97 1 050 13 111 370,04 SOITEC S.A. 04/07/2024 1 050 24 111 334,97 700 18 74 515,00 SOITEC S.A. 05/07/2024 3 000 31 324 354,90 SOITEC S.A. 09/07/2024 700 4 78 610,00 700 11 78 750,00 SOITEC S.A. 10/07/2024 700 18 80 010,00 1 050 6 120 574,97 SOITEC S.A. 11/07/2024 2 000 39 235 290,80 2 000 29 236 287,60 SOITEC S.A. 12/07/2024 1 350 19 156 440,03 1 700 32 197 909,92 SOITEC S.A. 15/07/2024 1 400 32 164 220,00 1 400 37 164 815,00 SOITEC S.A. 16/07/2024 1 400 39 162 855,00 1 050 19 122 544,98 SOITEC S.A. 17/07/2024 1 500 22 173 314,95 1 500 28 173 820,00 SOITEC S.A. 18/07/2024 1 750 33 204 184,93 1 750 29 204 645,35 SOITEC S.A. 19/07/2024 3 300 64 378 795,45 1 373 47 160 167,32 SOITEC S.A. 22/07/2024 1 400 14 159 460,00 SOITEC S.A. 23/07/2024 350 8 39 970,00 350 7 40 530,00 SOITEC S.A. 24/07/2024 2 100 37 246 120,00 SOITEC S.A. 25/07/2024 6 000 64 685 200,00 2 000 38 230 315,00 SOITEC S.A. 26/07/2024 1 539 42 177 186,76 1 759 27 204 311,54 SOITEC S.A. 29/07/2024 1 050 26 122 220,00 700 17 81 550,00 SOITEC S.A. 30/07/2024 1 650 28 193 460,03 1 650 28 193 564,97 SOITEC S.A. 31/07/2024 1 050 20 124 354,97 SOITEC S.A. 01/08/2024 1 150 20 136 460,04 280 10 33 464,40 SOITEC S.A. 02/08/2024 2 450 38 284 690,00 SOITEC S.A. 05/08/2024 3 350 41 363 415,04 2 750 44 298 950,03 SOITEC S.A. 06/08/2024 1 573 28 172 929,33 SOITEC S.A. 07/08/2024 1 125 18 124 600,05 1 500 21 166 765,05 SOITEC S.A. 08/08/2024 2 450 46 266 875,07 SOITEC S.A. 09/08/2024 1 750 39 186 165,00 SOITEC S.A. 12/08/2024 1 000 16 105 630,00 1 000 14 106 070,00 SOITEC S.A. 13/08/2024 1 750 32 182 665,00 1 000 24 104 250,00 SOITEC S.A. 14/08/2024 1 400 27 144 349,80 700 14 72 415,00 SOITEC S.A. 15/08/2024 900 24 92 682,00 2 050 26 212 812,55 SOITEC S.A. 16/08/2024 1 450 26 151 450,62 46 1 4 807,00 SOITEC S.A. 19/08/2024 700 17 71 890,00 700 12 72 112,53 SOITEC S.A. 20/08/2024 1 200 17 123 635,04 1 000 21 103 390,00 SOITEC S.A. 21/08/2024 1 750 41 181 689,03 2 000 22 208 490,00 SOITEC S.A. 22/08/2024 735 19 77 605,49 735 12 77 976,52 SOITEC S.A. 23/08/2024 1 400 32 147 700,00 1 400 28 147 875,00 SOITEC S.A. 26/08/2024 1 050 24 111 649,97 1 050 10 112 350,00 SOITEC S.A. 27/08/2024 1 260 22 134 190,00 885 17 95 373,97 SOITEC S.A. 28/08/2024 700 14 74 830,00 1 400 24 150 325,00 SOITEC S.A. 29/08/2024 1 050 17 111 544,97 3 509 47 384 336,21 SOITEC S.A. 30/08/2024 1 400 16 156 310,00 1 050 16 119 035,04 SOITEC S.A. 02/09/2024 2 100 39 232 820,07 SOITEC S.A. 03/09/2024 1 050 30 113 854,97 350 3 38 360,00 SOITEC S.A. 04/09/2024 2 100 36 217 350,00 700 8 73 045,00 SOITEC S.A. 05/09/2024 350 9 36 050,00 1 050 17 109 375,04 SOITEC S.A. 06/09/2024 700 11 72 800,00 1 400 15 147 245,00 SOITEC S.A. 09/09/2024 662 12 69 549,59 2 800 37 297 150,00 SOITEC S.A. 10/09/2024 1 400 19 148 160,04 1 400 27 150 045,00 SOITEC S.A. 11/09/2024 3 100 59 321 909,89 1 050 14 111 720,00 SOITEC S.A. 12/09/2024 1 050 10 109 045,02 350 5 37 310,00 SOITEC S.A. 13/09/2024 1 750 48 177 065,00 1 050 14 107 764,97 SOITEC S.A. 16/09/2024 3 600 55 351 939,96 SOITEC S.A. 17/09/2024 1 050 10 100 152,47 SOITEC S.A. 18/09/2024 3 500 52 329 397,60 3 350 73 316 534,13 SOITEC S.A. 19/09/2024 1 500 30 145 534,95 1 500 16 146 500,05 SOITEC S.A. 20/09/2024 2 950 47 276 535,07 SOITEC S.A. 23/09/2024 1 750 18 157 202,50 1 750 47 157 928,05 SOITEC S.A. 24/09/2024 1 800 38 163 142,46 875 12 80 736,25 SOITEC S.A. 25/09/2024 1 350 26 123 024,96 1 650 27 150 832,44 SOITEC S.A. 26/09/2024 1 980 22 187 118,71 2 000 29 190 110,00 SOITEC S.A. 27/09/2024 1 050 13 100 642,50 SOITEC S.A. 30/09/2024 2 950 51 278 857,60 SOITEC S.A. 01/10/2024 2 250 31 199 550,03 2 250 54 200 927,48 SOITEC S.A. 02/10/2024 1 000 18 87 230,00 1 400 26 123 112,50 SOITEC S.A. 03/10/2024 2 350 45 206 768,75 2 950 56 262 542,63 SOITEC S.A. 04/10/2024 1 250 26 112 687,50 1 850 28 166 785,09 SOITEC S.A. 07/10/2024 2 700 44 240 476,58 1 797 28 160 423,76 SOITEC S.A. 08/10/2024 2 550 45 216 715,07 2 200 42 187 343,86 SOITEC S.A. 09/10/2024 1 400 29 117 520,06 1 500 15 126 282,45 SOITEC S.A. 10/10/2024 1 500 26 124 330,05 1 950 39 162 919,97 SOITEC S.A. 11/10/2024 2 891 44 236 914,56 2 091 38 171 475,80 SOITEC S.A. 14/10/2024 1 050 17 86 327,54 1 750 27 144 532,50 SOITEC S.A. 15/10/2024 4 000 71 320 041,60 2 400 36 194 304,96 SOITEC S.A. 16/10/2024 2 250 30 166 502,48 2 250 31 169 602,53 SOITEC S.A. 17/10/2024 1 625 25 125 458,78 1 850 29 143 285,09 SOITEC S.A. 18/10/2024 2 100 29 164 990,07 SOITEC S.A. 21/10/2024 2 375 31 190 513,71 1 875 38 151 573,69 SOITEC S.A. 22/10/2024 1 250 18 99 115,00 1 100 22 87 535,03 SOITEC S.A. 23/10/2024 2 600 45 203 182,98 2 250 50 177 282,45 SOITEC S.A. 24/10/2024 1 750 23 135 920,05 1 250 14 97 950,00 SOITEC S.A. 25/10/2024 1 250 29 96 672,50 1 250 20 96 855,00 SOITEC S.A. 28/10/2024 2 250 22 175 172,40 1 800 23 140 610,06 SOITEC S.A. 29/10/2024 1 700 32 130 329,99 1 700 33 130 857,50 SOITEC S.A. 30/10/2024 3 450 44 254 232,57 750 8 55 732,73 SOITEC S.A. 31/10/2024 700 10 50 575,00 1 000 15 72 725,00 SOITEC S.A. 01/11/2024 1 326 25 95 593,20 1 950 26 141 838,32 SOITEC S.A. 04/11/2024 1 750 24 125 615,00 350 6 25 462,50 SOITEC S.A. 05/11/2024 1 197 18 83 852,12 823 12 58 031,29 SOITEC S.A. 06/11/2024 2 450 56 170 449,93 1 400 34 98 770,00 SOITEC S.A. 07/11/2024 1 400 26 97 985,02 1 850 20 129 532,56 SOITEC S.A. 08/11/2024 850 10 59 680,03 700 14 49 287,49 SOITEC S.A. 11/11/2024 1 050 11 73 534,97 1 050 15 73 954,97 SOITEC S.A. 12/11/2024 2 350 34 160 842,46 2 350 19 162 299,93 SOITEC S.A. 13/11/2024 1 750 32 118 352,50 1 350 17 91 925,01 SOITEC S.A. 14/11/2024 1 050 15 69 982,50 1 750 24 118 387,50 SOITEC S.A. 15/11/2024 1 850 36 126 027,55 1 000 10 68 325,00 SOITEC S.A. 18/11/2024 2 250 31 145 807,43 1 700 28 110 356,18 SOITEC S.A. 19/11/2024 1 650 24 105 852,29 1 650 22 107 172,78 SOITEC S.A. 20/11/2024 1 900 30 122 432,58 1 250 18 81 200,00 SOITEC S.A. 21/11/2024 2 750 52 186 695,03 4 000 41 277 390,00 SOITEC S.A. 22/11/2024 4 475 103 320 110,18 5 250 63 376 264,88 SOITEC S.A. 25/11/2024 2 800 49 218 260,00 SOITEC S.A. 26/11/2024 1 900 30 158 145,36 1 550 27 130 212,56 SOITEC S.A. 27/11/2024 2 100 41 170 012,43 SOITEC S.A. 28/11/2024 1 095 15 87 052,17 1 095 10 87 278,29 SOITEC S.A. 29/11/2024 1 750 29 136 850,00 1 750 32 137 915,05 SOITEC S.A. 02/12/2024 1 800 30 136 772,46 1 500 26 114 235,05 SOITEC S.A. 03/12/2024 2 750 52 205 690,10 2 450 40 183 562,58 SOITEC S.A. 04/12/2024 1 750 17 132 320,13 1 850 31 140 185,05 SOITEC S.A. 05/12/2024 1 350 25 106 490,03 3 900 55 307 927,62 SOITEC S.A. 06/12/2024 2 325 46 200 691,21 2 080 26 181 501,63 SOITEC S.A. 09/12/2024 2 225 46 190 417,50 2 000 43 172 516,00 SOITEC S.A. 10/12/2024 3 300 56 280 598,67 3 400 45 290 326,34 SOITEC S.A. 11/12/2024 3 500 65 292 848,85 3 225 62 270 482,36 SOITEC S.A. 12/12/2024 2 650 58 216 408,81 2 250 51 184 644,90 SOITEC S.A. 13/12/2024 200 3 17 345,00 3 000 46 252 642,60 SOITEC S.A. 16/12/2024 3 950 72 339 062,47 3 950 58 340 628,65 SOITEC S.A. 17/12/2024 2 825 65 242 822,31 2 825 61 243 459,91 SOITEC S.A. 18/12/2024 2 835 58 243 325,50 3 290 51 283 969,44 SOITEC S.A. 19/12/2024 3 286 49 274 652,75 1 286 41 107 610,81 SOITEC S.A. 20/12/2024 1 484 33 120 359,67 2 500 26 205 140,00 SOITEC S.A. 23/12/2024 1 050 15 87 220,04 1 050 10 87 797,54 SOITEC S.A. 24/12/2024 700 11 59 622,50 SOITEC S.A. 27/12/2024 700 13 59 710,00 1 050 14 90 597,47 SOITEC S.A. 30/12/2024 1 400 19 119 140,00 1 400 21 120 062,46 SOITEC S.A. 31/12/2024 1 233 20 106 178,44 TOTAL 215 838 3 775 19 591 223 197 982 3 174 17 859 326 Achat: 215 838 (3,775 transactions) 19 591 223€ Vente: 197 982 (3,174 transactions) 17 859 326€

