Kitron: Kongsberg tildeler Kitron ny ordre for elektronikk til Naval Strike Missile

(2025-01-22) Kitron har mottatt en ordre til en verdi av 300 millioner kroner fra Kongsberg Defence & Aerospace (KONGSBERG).

Ordren gjelder elektronikk til Naval Strike Missile (NSM) og forlenger en tilsvarende ordre tildelt i juni 2024.

Leveransene til denne nye ordren er planlagt startet i 2026 med produksjon fra Kitrons fabrikker i Arendal, Norge.

«Vi er svært glade for å kunngjøre denne ordren, som bekrefter Kitrons rolle som en robust og pålitelig leverandør og industriell partner for Kongsberg», sier Heine Østby, administrerende direktør i Kitron Norge. «Det langvarige samarbeidet mellom våre to selskap styrkes ytterligere, og den pågående investeringen i et nytt produksjonsanlegg i Arendal er perfekt tilpasset denne økningen i ordrer. Dette vil bidra til sikre og effektive leveranser til dette kritisk viktige missilsystemet.»

“Denne ordren passer svært godt med de langsiktige forventningene om vekst slik lagt frem i fjorårets kapitalmarkedspresentasjon 10. desember, og ordren styrker ytterligere Kitrons posisjon innen forsvarsmarkedet og mot missilsystemer», uttaler Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf. +47 948 40 850

Hans Petter Thomassen, konserndirektør for Norden & Nord-Amerika, tlf.+47 913 92 360

Heine Østby, adm. direktør, Kitron Norge, tlf. +47 472 42 606

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Litauen, Tyskland, Polen, Tsjekkia, India, Malaysia, Kina og USA. Kitron har rundt 2 400 ansatte, og driftsinntektene var 775 millioner euro i 2023.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12