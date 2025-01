Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 22.1.2025 klo 14.30

Dovre Group ostaa Renetec Oy:n koko osakekannan

Dovre Group on ostanut vähemmistöomistajien hallussa olleet Renetec Oy:n osakkeet, jotka oikeuttivat noin 42,8 % omistusosuuteen yhtiössä. Kauppa on saatettu päätökseen. Kaupan toteutumisen jälkeen Dovre Groupin omistus Renetec-yhtiössä on 100 %. Osapuolet ovat yhdessä sopineet, että kauppahintaa ei julkaista.

Renetec Oy on erikoistunut aurinkopuistojen hankekehitykseen mukaan lukien maanvuokra- ja sähköliittymäsopimukset. Yhtiöllä on hankekehityssalkussaan useampi nimellisteholtaan 10-20 MW:n suuruinen laitoshanke lähestymässä rakentamisvalmiutta ja siten kaupallisesti hyödynnettävissä. Kaikki työn alla olevat aurinkopuistot sijaitsevat verkkokytkentäpisteiden läheisyydessä, ja ne sisältävät tarvittavat sopimukset ja luvat.

Renetec laajentaa toimintaansa akkuvarastojen (BESS) hankekehitykseen vuoden 2025 aikana. Akkuvarastot voivat sijaita joko aurinkopuiston yhteydessä tai täysin irrallisina alueina omine kytkentäpisteineen.

"Renetecin liiketoiminta on Dovre Groupin strategisessa ytimessä. Yhtiön työntekijät ovat uusiutuvan energian hankekehityksen erityisosaajia ja olen ylpeä saadessani toivottaa heidät entistäkin tiiviimmin osaksi konsernia. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana moni yhtiön kehittämistä hankkeista saavuttaa rakentamisvalmiuden ja odotamme mielenkiinnolla keskusteluja niistä kiinnostuneiden toteuttajatahojen kanssa", sanoo Dovren vt. toimitusjohtaja Sanna Outa-Ollila.

Lisätietoja:

Sanna Outa-Ollila

vt. toimitusjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 020 436 2000

sanna.outa-ollila@dovregroup.com



Dovre Group on uusiutuvan energian projektikehitys- ja rakennushankkeiden toimittaja tuuli- ja aurinkopuistoissa, akkuenergian varastointijärjestelmissä sekä lämpöpumppulaitoksissa Pohjoismaissa konserniyhtiöidensä Suvic Oy:n ja Renetec Oy:n kautta. Lisäksi Proha Oy tarjoaa projektinhallintaohjelmistoja palveluineen, ja eSite virtuaalitodellisuuden palveluja teollisuudelle. Dovre Groupin arvioitu liikevaihto vuonna 2024 on 88-93 miljoonaa euroa. Dovre Group työllistää noin 200 henkilöä. Verkkosivut: www.dovregroup.com

