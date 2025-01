Bitget se asocia con la Kaia Foundation para fomentar un ecosistema de Mini-Dapp en LINE Messenger

VICTORIA, Seychelles, Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3, se complace en anunciar una asociación estratégica con Kaia DLT Foundation para acelerar el crecimiento del ecosistema de Mini-Dapp impulsado por las cadenas de bloques de Kaia lanzado hoy en LINE Messenger. Esta colaboración se centrará en identificar Mini-Dapps de alto potencial, ofreciendo apoyo integral en materia de incubación, asesoramiento, cotización y estrategias de salida al mercado para impulsar su éxito.

La cadena de bloques de Kaia, conocida por su arquitectura innovadora y su enfoque en la simplicidad, se ha posicionado como pionera en el espacio Web3 de Asia. Su exclusiva capacidad para integrarse a la perfección con plataformas Web2, como LINE Messenger, ha llamado poderosamente la atención. En 2024, Kaia alcanzó histórico de contar con más de 2 millones de billeteras activas exclusivas y 13 millones de transacciones totales, con más de 9000 contratos activos en su cadena. Este extraordinario crecimiento refleja la sólida base técnica de Kaia, así como la escalabilidad necesaria para sustentar un próspero ecosistema descentralizado.

Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget, expresó su entusiasmo por esta asociación: “En 2024, nuestra extensa colaboración con el ecosistema TON aportó nuevos flujos de usuarios sin precedentes a la industria Web3, poniendo de manifiesto el enorme potencial de tender puentes entre la Web2 y la Web3. Creemos firmemente que impulsar la adopción de la Web2 por parte de los usuarios seguirá siendo un objetivo fundamental en 2025. Al asociarnos con Kaia Foundation, nuestro objetivo es descubrir y potenciar Mini-Dapps excepcionales en LINE Messenger, impulsando la innovación y la adopción en este espacio en rápida evolución”.

El Dr. Sam Seo, Presidente de Kaia DLT Foundation, declaró: “Bitget ha demostrado en todo momento su condición de líder a la hora de impulsar proyectos Web3 con su incomparable experiencia en el ámbito del mercado global. Esta colaboración con Bitget marca un capítulo apasionante para el ecosistema Kaia en el que trabajamos juntos para identificar y amplificar la próxima generación de Mini-Dapps. Estamos seguros de que con el apoyo de Bitget la cadena de bloques de Kaia se convertirá en una piedra angular de la innovación de la Web3”.

El mismo día, Kaia Foundation presentó oficialmente el Dapp Portal, que inicialmente contaba con una selección de 30 Mini-Dapps. Todas las Dapps están construidas sobre la cadena de bloques de Kaia y se puede acceder a todas ellas directamente desde LINE Messenger, una aplicación de chat de moda con más de 200 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Esta iniciativa permitirá a Kaia acercar los servicios descentralizados al gran público.

