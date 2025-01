Communiqué de presse

Ecully, le 22 janvier 2025 –18h30

SPINEWAY

Chiffre d’affaires annuel 2024 de 12 M€

Croissance de 14% par rapport à 2023

En milliers d’euros 2024 2023 Variation



en % CA 1er semestre 6 535 5 431 + 20% CA 2ème semestre 5 415 5 088 + 6% CA annuel 11 950 10 519 + 14%

Données consolidées non auditées

Spineway, spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), réalise sur l’exercice 2024 un chiffre d’affaires annuel de 12,0 M€, représentant une croissance organique de 14% (sans effet périmètre) par rapport à l’exercice 2023. Cette accélération bénéficie de la bonne intégration des acquisitions Distimp et Spine Innovations qui ont permis au Groupe de renforcer ses gammes premium et d’accroître les ventes de ce segment.

Les zones Amérique Latine et Asie tirent la croissance annuelle globale, grâce à l’introduction de ces produits premium et innovants auprès des distributeurs historiques du Groupe. La progression continue des ventes de ces territoires sur le 4ème trimestre, permet au Groupe de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 3,1 M€ en Amérique Latine (+ 35% par rapport à 2023) et de 1,9 M€ en Asie (+ 12%). En Europe, après un 4ème trimestre affecté par le décalage du démarrage de nouvelles gammes, les ventes annuelles s’apprécient de 2,5% sur l’exercice pour s’établir à 5,3 M€. Cette progression, en dépit d’un marché mature mais aussi d’une concurrence exacerbée par la stagnation des économies de cette zone et des politiques budgétaires restrictives, démontre le bon positionnement des produits Spineway sur ce marché exigeant.

La croissance des revenus conjuguée au plein effet des mesures d’économies devraient contribuer à l’amélioration des performances opérationnelles1 du Groupe sur l’exercice 2024. Fort de la bonne orientation de ses activités, Spineway confirme son ambition de devenir un acteur majeur dans les traitements moins invasifs du rachis en Europe.

Prochain RDV :

24 mars 2025 – Résultats annuels 2024

SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME

Retrouvez toute l’information de Spineway sur www.spineway.com

Ce communiqué de presse est rédigé en anglais et en français. En cas de divergence, la version française prévaudra.

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise plus de 70% de son CA à l’export.

ISIN : FR001400BVK2 - ALSPW

Contacts :





SPINEWAY



Ligne aux actionnaires



Ouverte du mardi au jeudi (10h-12h)



0806 70 60 60



AELIUM



Relations investisseurs



Solène Kennis



spineway@aelium.fr

1 En matière d’EBE et Résultat d’exploitation

