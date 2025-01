Galaxy S25: el poder de la inteligencia artificial, disponible ahora en Verizon

SAN JOSE, Calif., Jan. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

La serie Samsung Galaxy S25 estará disponible en Verizon y puedes pre-ordenar el tuyo a partir de hoy.

Los clientes actuales y nuevos pueden obtener un nuevo Galaxy S25+ o Galaxy S25 por nuestra cuenta, o $1,000 de descuento en un Galaxy S25 Ultra con un intercambio selecto en el plan Unlimited Ultimate. 1

Y elige un Galaxy Watch7 o Galaxy Tab S9 FE 5G, también por nuestra cuenta. Se requieren planes de servicio para reloj y tableta.1



La gran noticia

Los últimos teléfonos inteligentes insignia de Samsung, el Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra, están disponibles para los clientes de Verizon. Estos teléfonos están equipados con funciones avanzadas de inteligencia artificial, como Cross App Actions, Now Brief y SOS por satélite, y están diseñados para adaptarse a tu estilo de vida, ya sea que estés haciendo streaming, jugando o manejando tu negocio.

El Galaxy S25 Ultra comienza en $36.11 al mes por 36 meses con el plan Verizon Device Payment ($1299.99 en venta al por menor, 0% APR)

comienza en $36.11 al mes por 36 meses con el plan Verizon Device Payment ($1299.99 en venta al por menor, 0% APR) El Galaxy S25+ comienza en $27.77 al mes por 36 meses con el plan Verizon Device Payment ($999.99 en venta al por menor, 0% APR)

comienza en $27.77 al mes por 36 meses con el plan Verizon Device Payment ($999.99 en venta al por menor, 0% APR) El Galaxy S25 comienza en $22.22 al mes por 36 meses con el plan Verizon Device Payment ($799.99 en venta al por menor, 0% APR)



Por qué Verizon es el mejor lugar para adquirir tu Galaxy S25

Grandes ahorros: Los clientes actuales y nuevos pueden obtener un nuevo Galaxy S25+ o Galaxy S25 por nuestra cuenta, o $1,000 de descuento en un Galaxy S25 Ultra. Y elige un Galaxy Watch7 o Galaxy Tab S9 FE 5G, también por nuestra cuenta. Simplemente compra un nuevo teléfono de la serie Galaxy S25, intercambia tu teléfono actual y suscríbete a Unlimited Ultimate1.

Ofertas para negocios: Los clientes nuevos o actuales que agreguen una línea pueden obtener un nuevo Galaxy S25+ o Galaxy S25 por nuestra cuenta con un intercambio selecto y un plan Business Unlimited 2.

Beneficios que te encantan: Verizon ofrece increíbles ahorros en tus servicios de entretenimiento y productividad favoritos. Ya sea Disney+, Netflix o muchos más, sabes que te ofrecemos el mejor precio.

5G como debe de ser: Aprovecha al máximo la serie Galaxy S25 con la galardonada red 5G de Verizon, que ofrece conexiones rápidas y confiables que impulsan tu forma de vivir, trabajar y jugar. Galaxy S25 Ultra admite potentes velocidades de carga en la red 5G de Verizon3, lo que ayuda a mejorar tu experiencia de videollamadas y permite publicaciones más rápidas en las redes sociales.

Por qué la serie Galaxy S25 es revolucionaria

Acciones entre aplicaciones para realizar múltiples tareas: Simplifica tu día con un asistente personal impulsado por IA que maneja múltiples tareas con una sola orden, cómo buscar un restaurante en una ubicación específica y enviar mensajes de texto a tus amigos para que te acompañen a cenar 4.

Cámara y audio mejorados: Captura fotografías y videos impresionantes, incluso con poca luz, con las funciones de video nocturno y retrato avanzado. Audio Erase garantiza un sonido nítido mediante el uso de IA para brindarte controles que reducen los ruidos de fondo.

Información personalizada: Mantente al tanto con Now Brief, una nueva y genial función que te brinda actualizaciones adaptadas a tu agenda y actividades, incluidas alertas meteorológicas y recordatorios de reuniones.

Experiencia en negocios: Eleva tu negocio con la serie Galaxy S25 y aumenta tu productividad laboral. Una orden a tu asistente virtual puede encargarse de múltiples tareas en distintas aplicaciones. Además, está equipado con protección de nivel de defensa Knox Vault, que cubre la seguridad de tus datos.

SOS por satélite: La serie Galaxy S25 es capaz de enviar mensajes satelitales en el improbable caso de que necesites servicios de emergencia y te encuentres en un área sin conectividad celular 5.

Cómo conseguir tu Galaxy S25

La serie Samsung Galaxy S25 ya está disponible para preorden en las tiendas Verizon y en Verizon.com. Los clientes empresariales de Verizon pueden visitar Verizon Business en línea para ver precios y promociones especiales para cada empresa. No pierdas la oportunidad de actualizarte al mejor teléfono inteligente Samsung con tecnología IA y aprovechar los ahorros y ofertas de Verizon.

1 Teléfono: Se requiere compra de hasta $1,419.99 con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en el plan Unlimited Ultimate (mín. $90/mes con pago automático (+impuestos/tarifas) durante 36 meses). Menos hasta $1,000 de crédito de intercambio/promoción aplicado durante 36 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0 % APR. Para actualizaciones, el teléfono debe estar activo en la cuenta durante 60 días antes del intercambio. El intercambio debe ser de Samsung, Apple o Google; se aplican términos de intercambio. Reloj: Se requiere $349.99 (solo 40 mm) de pago por compra de dispositivo con nueva línea en el plan de servicio (mín. $15/mes con Auto Pay (+impuestos/cargos) durante 36 meses). Menos $349.99 de crédito promocional aplicado durante 36 meses; 0 % APR. Tableta: se requiere compra de pago del dispositivo por $549.99 con nueva línea en plan de servicio (mínimo $20/mes con pago automático (+impuestos/tarifas) durante 36 meses). Menos $549.99 de crédito promocional aplicado durante 36 meses; 0 % APR. Todos los créditos promocionales para ofertas de teléfonos/relojes/tabletas finalizan si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad.

2 Se aplican impuestos y tasas. Se requiere nueva línea o actualización de dispositivo con acuerdo de compra de pago del dispositivo y plan Business Unlimited Pro. Crédito de hasta $999.99, que varía según el intercambio del teléfono inteligente, aplicado a la cuenta durante el plazo de tu contrato (hasta 36 meses, 0 % APR); el crédito promocional finaliza cuando ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. Clientes empresariales seleccionados con 6 meses o más de servicio VZ: los créditos comienzan en 1 o 2 facturas. Otros clientes empresariales: los créditos comienzan entre 2 y 3 facturas después de que VZ reciba el canje. El intercambio de teléfonos inteligentes debe recibirse por VZ dentro de los 90 días siguientes y cumplir con los requisitos del programa. Los créditos se cargarán nuevamente a la cuenta si el intercambio no se recibe dentro de los 90 días siguientes, difiere de la tasación y/o no cumple con los requisitos del programa. Se aceptan la mayoría de las condiciones de intercambio de dispositivos. Se aplican exclusiones. Límite de intercambio de 10 líneas por pedido. No se puede combinar con otras ofertas de dispositivos. Tarifa mensual del Galaxy S25+ 128 GB después del crédito de intercambio completo: $0. Oferta disponible del 1 de enero al 31 de marzo de 2025.

3 Habilitado por Verizon n77 UL-MIMO/PC1.5 en mercados selectos.

4 Las funciones Galaxy AI de Samsung son gratuitas hasta 2025 y requieren iniciar sesión en una cuenta Samsung.

5 La conectividad satelital requiere ciertos modelos nuevos de teléfonos con software actualizado. Debe estar afuera con línea de visión hacia el satélite; podría no funcionar en algunas partes de Alaska.

