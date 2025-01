SFIL 2025 EMTN 1

Paris, 22 janvier 2025

Les termes en majuscules utilisés dans le présent document auront la signification qui leur est donnée dans le Sfil base prospectus to the €15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme daté du 7 juin 2024 (le « Base Prospectus »).

Sfil a décidé d'émettre des Notes en date du 24 janvier 2025 pour un montant de 1.500.000.000 Euros à taux fixe, à échéance le 24 septembre 2030.

Un Stabilisation Manager a été nommé dans les Final Terms.

Le Base Prospectus en date du 7 juin 2024 et les suppléments en date du 27 septembre 2024 et du 26 décembre 2024 approuvés par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sur le site internet de l'émetteur ( www.Sfil.fr ), à l'adresse de son siège social : 112-114, avenue Emile Zola, 75015 Paris, France, et auprès du Paying Agent désigné dans le Base Prospectus.

Les Final Terms relatifs à l'émission seront disponibles sur le site internet de l'AMF ( www.amf-france.org ), et à l'adresse du siège social de l'émetteur et du Paying Agent.

