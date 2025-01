Mineral Feed Market Projected to Reach USD 6,889.52 Million by 2035, Driven by a Steady CAGR of 3.7% 2025 to 2035 | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The mineral feed market around the world is expected to rise at a compound annual growth rate of 3.7% from USD 4,619.79 million in 2025 to USD 6,889.52 million by 2035. With an increased emphasis on strengthening animal health and productivity, mineral feeds are imperative for the preservation of livestock health, rising production efficiency, and further enhancement of total nutritional value. The most significant conclusions based on the market report are an emerging trend to sustainable and organic mineral feed solutions, an increased usage of trace minerals in animal diets, and financing to develop even more effective formulations.

The industry is fueled by elements like rising knowledge of the value of good nutrition in animal care and the growing demand for foods high in protein, especially meat, dairy, and eggs. The demand for mineral feed products is also rising as a result of the expanding animal population and the expansion of industrial farming methods.

The increasing demand for high-value feed to improve the health of livestock and maximize productivity has driven the growth of the mineral feed market. Livestock producers have now focused their attention on making feeds more nutrient-dense to accelerate growth rates, maintain reproductive efficiency, and maximize performance in the light of increasing human population numbers and increasing product requirements from animals. These processes require trace elements, such as copper and zinc, as well as minerals necessary for growth and productivity, such as calcium, phosphorus, and magnesium. Market growth is driven more by farmer interest in the benefit of balanced mineral supplementation to avoid deficiencies and animal welfare improvements.

Mineral feed is used in a number of livestock industry sectors, such as aquaculture, swine, poultry, and cattle. Minerals are essential for the development of bones, milk production, and reproduction in cattle, and for the production of eggs and general growth in poultry. Mineral supplements are used by swine farmers to improve feed conversion efficiency, maximize weight gain, and strengthen the immune system. Other rapid-growing uses of minerals in aquaculture serve to improve the growth and health of fishes and build up their resistance against infections. With such diversity in use, mineral feeds are increasingly in demand due to rising animal welfare and environmental concerns related to intensive methods of animal rearing.

Prospects for the Mineral Feed Industry

Mineral feed is an exponentially growing market due to increasing demand from the ruminant population for feed minerals. The health, productivity, and general well-being of livestock, especially ruminants like cattle, sheep, and goats, are greatly improved with these vital nutrients.

One of the main elements driving market expansion is the increase in the awareness of farmers on minerals in animal nutrition. Some minerals, such as calcium, phosphorus, magnesium, and trace elements, are used to improve minerals appropriately for the best growth, reproduction, and milk production. The demand for animal-based products is increasing globally, and proper and healthy livestock management is becoming absolutely essential.

Additionally, the increasing adoption of high-performance feed formulations tailored to specific livestock needs has fueled the demand for customized mineral feeds. These formulations not only boost production but also enhance the animals' immunity, helping to prevent diseases and improve overall productivity.

Rising population will lead to growing demand for higher quality animal proteins, hence opening avenues for more growth in mineral feed market size. Integration of advanced feed additives with mineral supplementation shall continue to have a dominant say in this area, particularly with developing regions opening up livestock farming on large levels.

Thus, although the escalating requirements of minerals in ruminants due to increased awareness for higher productivity in animals propel the mineral feed market, growth is further accelerated by increasing demand over the next years.

Key Takeaways:

The mineral feed market is projected to achieve a compound annual growth rate (CAGR) of X% during 2023-2025.

Rising focus on livestock health and productivity is fueling market growth.

Asia-Pacific is emerging as a key region for market expansion due to its growing livestock sector.

Leading players are investing in research and development to enhance feed formulations.

“The mineral feed market is undergoing significant transformation, driven by innovations in feed formulations and the rising demand for sustainable livestock farming. As industry players prioritize animal health and productivity, the market is set to experience robust growth, particularly in emerging economies,” says Nandini Roy Choudhury, Client Partner at Future Market Insights.





Key Benefits for Stakeholders

The mineral feed market offers various key benefits for stakeholders, which include livestock farmers, feed manufacturers, suppliers, and even investors. Below are the main advantages for different groups within the market:

1. Livestock Farmers

Enhanced Animal Health: Mineral feeds provide essential nutrients that may be deficient in regular feed, improving the overall health and productivity of livestock.

Improved Livestock Performance: Proper supplementation with minerals such as calcium, phosphorus, and trace elements enhances growth rates, reproductive performance, and disease resistance in animals.

Increased Feed Efficiency: Mineral supplementation can lead to more efficient feed utilization, reducing feed waste and improving the overall profitability of livestock farming.

Reduction in Veterinary Costs: By improving the immune system and overall health of livestock, mineral feeds help reduce the incidence of diseases, leading to lower veterinary expenses.

2. Feed Manufacturers

Market Expansion: As demand for specialized and balanced animal nutrition increases, feed manufacturers can expand their offerings by incorporating mineral feed products into their portfolio.

Product Differentiation: Manufacturers can differentiate their products by offering enhanced mineral feed solutions that cater to specific livestock types or needs (e.g., for dairy cows, poultry, or swine).

Innovation Opportunities: With ongoing research into new minerals and additives, manufacturers have opportunities to innovate and create more effective, tailored formulations for the market.

Increased Profit Margins: Premium-priced mineral feed products can contribute to higher margins for feed manufacturers, especially those offering customized blends for high-performance animals.

3. Suppliers and Distributors

Growth Potential: The growing demand for mineral feed products provides suppliers and distributors with new revenue opportunities, as farmers and feed manufacturers seek reliable sources of high-quality ingredients.

Partnership Opportunities: Suppliers can forge long-term partnerships with manufacturers and farmers, ensuring a steady market for their products. Offering high-quality minerals and additives can make suppliers key players in the value chain.

Expanding Product Range: Distributors can diversify their product offerings by including specialized mineral feed products, appealing to a broader customer base within the livestock sector.



4. Investors

Steady Growth Prospects: The increasing demand for animal products and the rising awareness of animal health make the mineral feed market a stable and growing sector, presenting a solid investment opportunity.

Sustainability Focus: With an increasing global emphasis on sustainable agriculture and animal husbandry, investing in mineral feed solutions that promote healthier animals can align with market trends and regulatory shifts, increasing the potential for long-term returns.

Emerging Markets: Developing economies in regions such as Asia-Pacific, Latin America, and Africa present untapped opportunities for investors, as these regions see rapid growth in livestock farming and need improved animal nutrition solutions.



Regional Analysis:

USA : The USA is expected to experience a moderate CAGR of 3.2% in the mineral feed market. This growth is supported by the well-established livestock industry, with ongoing advancements in animal nutrition and health. However, the market's growth rate is slower compared to other emerging economies, reflecting the already mature nature of the industry.

: The USA is expected to experience a moderate CAGR of 3.2% in the mineral feed market. This growth is supported by the well-established livestock industry, with ongoing advancements in animal nutrition and health. However, the market's growth rate is slower compared to other emerging economies, reflecting the already mature nature of the industry. Brazil : Brazil is projected to witness a stronger growth rate of 5.3%, driven by its significant role in global meat production and the increasing demand for animal nutrition. The growing emphasis on sustainable livestock practices and the expansion of feed formulations with enhanced mineral content will contribute to this robust growth.

: Brazil is projected to witness a stronger growth rate of 5.3%, driven by its significant role in global meat production and the increasing demand for animal nutrition. The growing emphasis on sustainable livestock practices and the expansion of feed formulations with enhanced mineral content will contribute to this robust growth. India : India is forecasted to experience the highest CAGR of 6.4%, which can be attributed to the rapid expansion of the livestock and poultry industries, coupled with an increasing population and growing demand for animal-based products. The country’s rising focus on improving livestock health and productivity will boost the demand for mineral feed.

: India is forecasted to experience the highest CAGR of 6.4%, which can be attributed to the rapid expansion of the livestock and poultry industries, coupled with an increasing population and growing demand for animal-based products. The country’s rising focus on improving livestock health and productivity will boost the demand for mineral feed. Japan : Japan’s mineral feed market is expected to grow at a steady CAGR of 5.4%. The country's high standards in animal health and welfare, along with advanced feed technology, will support the growth. Japan’s focus on high-quality meat production and sustainable agriculture practices will drive mineral feed demand.

: Japan’s mineral feed market is expected to grow at a steady CAGR of 5.4%. The country's high standards in animal health and welfare, along with advanced feed technology, will support the growth. Japan’s focus on high-quality meat production and sustainable agriculture practices will drive mineral feed demand. China: With a CAGR of 4.7%, China remains one of the largest players in the mineral feed market, driven by the country’s massive livestock and aquaculture industries. The increasing focus on feed efficiency, animal health, and high-quality production will continue to shape the market dynamics in China.





Leading Brands

Purina Animal Nutrition LLC

Nutreco N.V.

VH Group

Kemin Industries, Inc.

Novus International

Cargill Inc.

Kent Feeds

Avitech Nutrition

Royal DSM

Kalmbach Feeds, Inc.

Ranch-Way Feeds

Mercer Milling Company

Pancosma S.A.

Kay Dee Feed Company

Others



Key Segments of the Report

By Mineral Type:

As per Mineral Type, the industry has been categorized into Magnesium, Calcium, Phosphorus, Iron, Zinc, and Others.

By End-Use Application:

As per End-Use Application, the industry has been categorized into Dairy (Goat, Buffalo, Cow, etc.), Poultry, Swine, Equine Breeding, Aquaculture, and Others.

By Region:

Industry analysis has been carried out in key countries of North America, Latin America, Western Europe, Eastern Europe, East Asia, South Asia & Pacific, Central Asia, Russia and Belarus, Balkan & Baltics, and the Middle East & Africa.

Discover the Best in Animal Nutrition Industry Analysis – Tailored Solutions for Your Needs! Explore now and find what sets us apart.

Spanish Translation

Se espera que el mercado de piensos minerales en todo el mundo aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,7%, pasando de 4.619,79 millones de dólares en 2025 a 6.889,52 millones de dólares en 2035. Con un mayor énfasis en el fortalecimiento de la salud y la productividad de los animales, los alimentos minerales son imprescindibles para la preservación de la salud del ganado, el aumento de la eficiencia de la producción y una mayor mejora del valor nutricional total. Las conclusiones más significativas basadas en el informe de mercado son una tendencia emergente hacia soluciones de alimentación mineral sostenibles y orgánicas, un mayor uso de oligoelementos en las dietas de los animales y la financiación para desarrollar formulaciones aún más efectivas.

La industria está impulsada por elementos como el creciente conocimiento del valor de una buena nutrición en el cuidado de los animales y la creciente demanda de alimentos ricos en proteínas, especialmente carne, lácteos y huevos. La demanda de productos alimenticios minerales también está aumentando como resultado de la expansión de la población animal y la expansión de los métodos de agricultura industrial.

La creciente demanda de piensos de alto valor para mejorar la salud del ganado y maximizar la productividad ha impulsado el crecimiento del mercado de piensos minerales. Los productores ganaderos han centrado ahora su atención en hacer que los piensos sean más densos en nutrientes para acelerar las tasas de crecimiento, mantener la eficiencia reproductiva y maximizar el rendimiento a la luz del aumento del número de población humana y el aumento de las necesidades de productos de los animales. Estos procesos requieren oligoelementos, como el cobre y el zinc, así como minerales necesarios para el crecimiento y la productividad, como el calcio, el fósforo y el magnesio. El crecimiento del mercado está impulsado más por el interés de los agricultores en el beneficio de la suplementación mineral equilibrada para evitar deficiencias y mejoras en el bienestar animal.

Los piensos minerales se utilizan en varios sectores de la industria ganadera, como la acuicultura, los cerdos, las aves de corral y el ganado. Los minerales son esenciales para el desarrollo de los huesos, la producción de leche y la reproducción en el ganado, y para la producción de huevos y el crecimiento general de las aves de corral. Los suplementos minerales son utilizados por los criadores de cerdos para mejorar la eficiencia de la conversión alimenticia, maximizar el aumento de peso y fortalecer el sistema inmunológico. Otros usos de rápido crecimiento de los minerales en la acuicultura sirven para mejorar el crecimiento y la salud de los peces y aumentar su resistencia contra las infecciones. Con tal diversidad de usos, los alimentos minerales son cada vez más demandados debido al aumento del bienestar animal y las preocupaciones ambientales relacionadas con los métodos intensivos de cría de animales.

Perspectivas para la industria de piensos minerales

Los piensos minerales son un mercado en crecimiento exponencial debido a la creciente demanda de minerales para piensos por parte de la población de rumiantes. La salud, la productividad y el bienestar general del ganado, especialmente de los rumiantes como el ganado vacuno, ovino y caprino, mejoran enormemente con estos nutrientes vitales.

Uno de los principales elementos que impulsan la expansión del mercado es el aumento de la concienciación de los agricultores sobre los minerales en la nutrición animal. Algunos minerales, como el calcio, el fósforo, el magnesio y los oligoelementos, se utilizan para mejorar los minerales de manera adecuada para el mejor crecimiento, reproducción y producción de leche. La demanda de productos de origen animal está aumentando a nivel mundial, y la gestión adecuada y saludable del ganado se está volviendo absolutamente esencial.

Además, la creciente adopción de formulaciones de piensos de alto rendimiento adaptadas a las necesidades específicas del ganado ha impulsado la demanda de piensos minerales personalizados. Estas formulaciones no solo aumentan la producción, sino que también mejoran la inmunidad de los animales, lo que ayuda a prevenir enfermedades y mejorar la productividad general.

El aumento de la población conducirá a una creciente demanda de proteínas animales de mayor calidad, lo que abrirá vías para un mayor crecimiento en el tamaño del mercado de alimentos minerales. La integración de aditivos avanzados para piensos con la suplementación mineral seguirá teniendo una influencia dominante en este ámbito, especialmente con las regiones en desarrollo que abren la ganadería a gran escala.

Por lo tanto, aunque los crecientes requisitos de minerales en los rumiantes debido a una mayor conciencia sobre una mayor productividad en los animales impulsan el mercado de alimentos minerales, el crecimiento se acelera aún más por el aumento de la demanda en los próximos años.

Puntos clave:

Se prevé que el mercado de piensos minerales alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del X% durante 2023-2025.

El creciente enfoque en la salud y la productividad del ganado está impulsando el crecimiento del mercado.

Asia-Pacífico se está convirtiendo en una región clave para la expansión del mercado debido a su creciente sector ganadero.

Los principales actores están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar las formulaciones de los piensos.

"El mercado de los piensos minerales está experimentando una transformación significativa, impulsada por las innovaciones en las formulaciones de los piensos y la creciente demanda de ganadería sostenible. A medida que los actores de la industria priorizan la salud y la productividad animal, el mercado experimentará un sólido crecimiento, particularmente en las economías emergentes", dice Nandini Roy Choudhury, socio de clientes de Future Market Insights.

Beneficios clave para las partes interesadas

El mercado de piensos minerales ofrece varios beneficios clave para las partes interesadas, entre las que se encuentran los ganaderos, los fabricantes de piensos, los proveedores e incluso los inversores. A continuación se detallan las principales ventajas para los diferentes grupos dentro del mercado:

1. Ganaderos

Mejora de la salud animal: Los alimentos minerales proporcionan nutrientes esenciales que pueden ser deficientes en los alimentos regulares, mejorando la salud general y la productividad del ganado.

Mejora del rendimiento del ganado: La suplementación adecuada con minerales como el calcio, el fósforo y los oligoelementos mejora las tasas de crecimiento, el rendimiento reproductivo y la resistencia a las enfermedades de los animales.

Aumento de la eficiencia alimentaria: La suplementación con minerales puede conducir a una utilización más eficiente del alimento, reduciendo el desperdicio de alimento y mejorando la rentabilidad general de la ganadería.

Reducción de los costos veterinarios: Al mejorar el sistema inmunológico y la salud general del ganado, los alimentos minerales ayudan a reducir la incidencia de enfermedades, lo que reduce los gastos veterinarios.

2. Fabricantes de piensos

Expansión del mercado: A medida que aumenta la demanda de nutrición animal especializada y equilibrada, los fabricantes de piensos pueden ampliar su oferta incorporando productos de piensos minerales a su cartera.

Diferenciación de productos: Los fabricantes pueden diferenciar sus productos ofreciendo soluciones mejoradas de alimentación mineral que se adapten a tipos o necesidades específicas de ganado (por ejemplo, para vacas lecheras, aves de corral o cerdos).

Oportunidades de innovación: Con la investigación continua de nuevos minerales y aditivos, los fabricantes tienen oportunidades para innovar y crear formulaciones más efectivas y personalizadas para el mercado.

Aumento de los márgenes de beneficio: Los productos de alimentación mineral de precio superior pueden contribuir a obtener mayores márgenes para los fabricantes de piensos, especialmente para aquellos que ofrecen mezclas personalizadas para animales de alto rendimiento.

3. Proveedores y distribuidores

Potencial de crecimiento: La creciente demanda de productos minerales para piensos ofrece a los proveedores y distribuidores nuevas oportunidades de ingresos, ya que los agricultores y los fabricantes de piensos buscan fuentes fiables de ingredientes de alta calidad.

Oportunidades de asociación: Los proveedores pueden forjar asociaciones a largo plazo con fabricantes y agricultores, lo que garantiza un mercado estable para sus productos. Ofrecer minerales y aditivos de alta calidad puede convertir a los proveedores en actores clave de la cadena de valor.

Ampliación de la gama de productos: Los distribuidores pueden diversificar su oferta de productos incluyendo productos de alimentación mineral especializados, atrayendo a una base de clientes más amplia dentro del sector ganadero.



4. Inversores

Perspectivas de crecimiento constante: La creciente demanda de productos animales y la creciente conciencia sobre la salud animal hacen que el mercado de alimentos minerales sea un sector estable y en crecimiento, que presenta una sólida oportunidad de inversión.

Enfoque en la sostenibilidad: Con un énfasis global cada vez mayor en la agricultura y la ganadería sostenibles, la inversión en soluciones de alimentación mineral que promuevan animales más saludables puede alinearse con las tendencias del mercado y los cambios regulatorios, aumentando el potencial de rendimientos a largo plazo.

Mercados emergentes: Las economías en desarrollo de regiones como Asia-Pacífico, América Latina y África presentan oportunidades sin explotar para los inversores, ya que estas regiones experimentan un rápido crecimiento de la ganadería y necesitan soluciones mejoradas de nutrición animal.



Análisis Regional:

EE. UU .: Se espera que EE. UU. experimente una CAGR moderada del 3,2% en el mercado de alimentos minerales. Este crecimiento está respaldado por la industria ganadera bien establecida, con avances continuos en nutrición y salud animal. Sin embargo, la tasa de crecimiento del mercado es más lenta en comparación con otras economías emergentes, lo que refleja la naturaleza ya madura de la industria.

.: Se espera que EE. UU. experimente una CAGR moderada del 3,2% en el mercado de alimentos minerales. Este crecimiento está respaldado por la industria ganadera bien establecida, con avances continuos en nutrición y salud animal. Sin embargo, la tasa de crecimiento del mercado es más lenta en comparación con otras economías emergentes, lo que refleja la naturaleza ya madura de la industria. Brasil : Se proyecta que Brasil experimente una tasa de crecimiento más fuerte del 5,3%, impulsada por su importante papel en la producción mundial de carne y la creciente demanda de nutrición animal. El creciente énfasis en las prácticas ganaderas sostenibles y la expansión de las formulaciones de piensos con mayor contenido mineral contribuirán a este sólido crecimiento.

: Se proyecta que Brasil experimente una tasa de crecimiento más fuerte del 5,3%, impulsada por su importante papel en la producción mundial de carne y la creciente demanda de nutrición animal. El creciente énfasis en las prácticas ganaderas sostenibles y la expansión de las formulaciones de piensos con mayor contenido mineral contribuirán a este sólido crecimiento. India : Se pronostica que India experimentará la CAGR más alta del 6,4%, lo que se puede atribuir a la rápida expansión de las industrias ganadera y avícola, junto con una población en aumento y una creciente demanda de productos de origen animal. El creciente interés del país por mejorar la salud y la productividad del ganado impulsará la demanda de piensos minerales.

: Se pronostica que India experimentará la CAGR más alta del 6,4%, lo que se puede atribuir a la rápida expansión de las industrias ganadera y avícola, junto con una población en aumento y una creciente demanda de productos de origen animal. El creciente interés del país por mejorar la salud y la productividad del ganado impulsará la demanda de piensos minerales. Japón : Se espera que el mercado de piensos minerales de Japón crezca a una CAGR constante del 5,4%. Los altos estándares del país en materia de salud y bienestar animal, junto con la avanzada tecnología de piensos, respaldarán el crecimiento. El enfoque de Japón en la producción de carne de alta calidad y las prácticas agrícolas sostenibles impulsarán la demanda de piensos minerales.

: Se espera que el mercado de piensos minerales de Japón crezca a una CAGR constante del 5,4%. Los altos estándares del país en materia de salud y bienestar animal, junto con la avanzada tecnología de piensos, respaldarán el crecimiento. El enfoque de Japón en la producción de carne de alta calidad y las prácticas agrícolas sostenibles impulsarán la demanda de piensos minerales. China: Con una CAGR del 4,7%, China sigue siendo uno de los mayores actores en el mercado de piensos minerales, impulsado por las enormes industrias ganaderas y acuícolas del país. El creciente enfoque en la eficiencia alimentaria, la salud animal y la producción de alta calidad continuará dando forma a la dinámica del mercado en China.



Marcas Líderes

Purina Nutrición Animal LLC

Nutreco N.V.

Grupo VH

Industrias Kemin, Inc.

Novus Internacional

Cargill Inc.

Alimentaciones de Kent

Nutrición Avitech

Royal DSM

Kalmbach Feeds, Inc.

Alimentos para ranchos

Compañía de molienda Mercer

Pancosma S.A.

Compañía de alimentos Kay Dee

Otros



Segmentos clave del informe

Por tipo de mineral:

Según el tipo de mineral, la industria se ha clasificado en magnesio, calcio, fósforo, hierro, zinc y otros.

Por aplicación de uso final:

Según la aplicación de uso final, la industria se ha clasificado en lácteos (cabra, búfalo, vaca, etc.), aves de corral, cerdos, cría equina, acuicultura y otros.

Por región:

El análisis de la industria se ha llevado a cabo en países clave de América del Norte, América Latina, Europa Occidental, Europa del Este, Asia Oriental, Asia del Sur y el Pacífico, Asia Central, Rusia y Bielorrusia, Balcanes y Bálticos, y Oriente Medio y África.

Authored by:

Nandini Roy Choudhury (Client Partner for Food & Beverages at Future Market Insights, Inc.) has 7+ years of management consulting experience. She advises industry leaders and explores off-the-eye opportunities and challenges. She puts processes and operating models in place to support their business objectives.

She has exceptional analytical skills and often brings thought leadership to the table.

Nandini has vast functional expertise in key niches, including but not limited to food ingredients, nutrition & health solutions, animal nutrition, and marine nutrients. She is also well-versed in the pharmaceuticals, biotechnology, retail, and chemical sectors, where she advises market participants to develop methodologies and strategies that deliver results.

Her core expertise lies in corporate growth strategy, sales and marketing effectiveness, acquisitions and post-merger integration and cost reduction. Nandini has an MBA in Finance from MIT School of Business. She also holds a Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from Nagpur University, India.

Nandini has authored several publications, and quoted in journals including Beverage Industry, Bloomberg, and Wine Industry Advisor.

