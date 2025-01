Marimekon päästövähennystavoitteet saivat Science Based Targets -aloitteen hyväksynnän

Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 23.1.2025 klo 15.00 EET

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Marimekon tieteeseen perustuvat lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet. Marimekon uudet tavoitteet arvoketjunsa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ovat johdonmukainen askel yhtiön pitkäaikaisessa työssä ympäristövaikutuksiensa vähentämiseksi.

”Uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat, käytännölliset ja laadukkaat tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa ja kiertotalouden periaatteita noudattaen. Näemme, että määrätietoinen vastuullisuustyö tukee voimakkaasti Marimekon pitkän aikavälin menestystä. Nyt asettamamme tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ovat tärkeä väline työssämme ympäristövaikutuksien vähentämiseksi edelleen”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko sanoo.

Marimekko sitoutuu vähentämään vuoden 2022 tasosta vuoden 2030 loppuun mennessä:

- Absoluuttisia scope 1- ja scope 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 42 prosenttia.

- Scope 3 -kasvihuonekaasupäästöjä 51,6 prosenttia arvonlisäykseen (milj. euroa) suhteutettuna.

Tavoiterajat sisältävät bioenergiaraaka-aineiden maaperään liittyvät päästöt ja poistumat.

Marimekko kertoo lisää vuoden 2030 loppuun ulottuvista tieteeseen perustuvista päästövähennystavoitteista ja keinoista niiden saavuttamiseksi maaliskuussa viikolla 12 ilmestyvässä hallituksen toimintakertomuksen kestävyysraportissa.

Määrätietoista työtä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Marimekko on laskenut hiilijalanjälkensä koko arvoketjussa (scope 1–3) vuodesta 2019 alkaen Greenhouse Gas Protocol -standardien mukaisesti. Kuluvalla vastuullisuusstrategiakaudella 2021–2025 yhtiö oli vuoden 2023 loppuun mennessä vähentänyt oman toimintansa scope 1- ja scope 2 -päästöjä yli 70 prosenttia vuodesta 2019. Tärkein toimenpide on ollut Marimekon Helsingissä sijaitsevan pääkonttorin ja kangaspainon siirtyminen käyttämään uusiutuvaa energiaa.

Kuluvalle vastuullisuusstrategiakaudelle yhtiö on asettanut tavoitteita myös arvoketjun kasvihuonekaasupäästöjen (scope 3) intensiteetin vähentämiselle koskien yhtiön ostamia tekstiilimateriaaleja sekä logistiikkaa. Scope 3 -päästöjen intensiteetin vähentämisessä suurin merkitys on ollut yhtiön materiaalistrategian mukaisella siirtymällä vähemmän päästöintensiivisiin materiaaleihin.

Marimekko kertoi sitoutumisestaan Science Based Targets -aloitteeseen syyskuussa 2022 samalla, kun yhtiön hallitus vahvisti määrätietoisen vastuullisuustyön yhdeksi Marimekon liiketoimintastrategian viidestä strategisesta menestystekijästä.

Lue lisää Marimekon vastuullisuustyöstä ja -strategiasta: https://company.marimekko.com/fi/vastuullisuus

