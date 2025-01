ABO-Group Environment annonce un changement de CFO

Gent, le 24 janvier 2025 – 7h30 CET, Communiqué de presse / information réglementée

Els De Keukelaere rejoindra l’équipe de direction d’ABO-Group Environment en tant que nouvelle CFO. Elle succèdera à Floris Pelgrims, l’actuel CFO qui a décidé de relever un nouveau défi.

« "Floris a été pendant 3 ans l’un des moteurs de la réalisation de notre ‘Vision 2025’ », déclare Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-Group. « Grâce à lui, le plan ambitieux visant à doubler le chiffre d’affaires d’ABO-Group, passant de 50 millions d’euros en 2020 à 100 millions d’euros en 2025, est resté sur les rails. La transition vers le nouveau CFO se fait en toute transparence et d’un commun accord. »

« Els De Keukelaere nous apporte une longue expérience en tant que CFO, y compris dans une entreprise cotée en bourse », poursuit Frank De Palmenaer. « Dans une transparence totale et en concertation mutuelle, les deux parties ont préparé la transition, qui est maintenant en cours, depuis le début de cette année. Je m'attends donc à une transition fluide. Els jouera un rôle clé dans le développement futur de l’entreprise. Le plan Vision 2028 du groupe est en cours de préparation. »

Floris Pelgrims commente : « ABO-Group a connu une croissance rapide. Guidés par la Vision 2025, nous avons réalisé une forte croissance chaque année et avons intégré de manière ciblée différentes entreprises et activités au sein du groupe. Nous avons rapproché l’organisation financière des opérations, en la positionnant comme un véritable partenaire stratégique pour les entités opérationnelles. Ce fut une expérience enrichissante et gratifiante de contribuer au succès d’ABO-Group, et je tiens à remercier tout le monde au sein de l’entreprise pour cette excellente collaboration. »

Els De Keukelaere déclare : « ABO-Group a réalisé un parcours impressionnant. Avec une combinaison équilibrée de croissance organique et d’acquisitions stratégiques, le groupe a su concrétiser ses ambitions de croissance et se positionner idéalement pour l’avenir. Je suis ravie de rejoindre l’équipe d’ABO-Group et impatiente de collaborer avec succès. Je souhaite contribuer au nouveau plan de croissance, qui vise à poursuivre la croissance organique et par acquisitions conformément à l’ADN d’ABO. »

À propos d’ABO-Group Environment

Fondé en 1995 en tant que bureau de conseil spécialisé en études de sol, ABO-Group est devenu un bureau d’ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l’environnement et des sols : qualité, réutilisation et assainissement, géotechnique et suivi, écologie et patrimoine culturel. ABO-Group opère via plusieurs filiales semi-indépendantes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 700 experts, le groupe dispose de la technologie, de l’expertise et de l’échelle nécessaires pour fournir des solutions complètes aux projets les plus complexes. Ses clients sont actifs dans les secteurs de la construction, des infrastructures, des mines et des ressources, de l’énergie et de l’eau, couvrant toutes les étapes, de la conception à l’exécution et à la maintenance.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités d’ABO-Group Environment, visitez le site www.abo-group.eu.

