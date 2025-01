ABO-Group Environment kondigt CFO-wissel aan

Gent, 24 januari 2025 – 07u30 CET – Persbericht / Gereglementeerde informatie

Els De Keukelaere zal het managementteam bij ABO-Group Environment versterken als nieuwe CFO. Zij neemt de taken over van huidig CFO Floris Pelgrims, die besloten heeft in te gaan op een nieuwe uitdaging.

“Floris was de laatste drie jaar één van de drijvende krachten in de realisatie van onze ‘Visie 2025’”, vertelt ABO-Group CEO Frank De Palmenaer. “Met hem bleef het ambitieuze groeiplan om de omzet van ABO-Group van 50 miljoen euro in 2020 te verdubbelen tot 100 miljoen euro in 2025 op schema.”

“Els De Keukelaere brengt ons een jarenlange CFO-ervaring – ook van een beursgenoteerd bedrijf – bij”, vervolgt Frank De Palmenaer. “In volledige transparantie en in wederzijds overleg bereiden beide partijen al sedert begin dit jaar de transitie voor, die nu lopende is. Ik verwacht dan ook een vlotte overgang. Els zal haar rol opnemen in de verdere uitbouw van het bedrijf. Het Visie 2028-plan van de groep staat immers in de steigers.”

Floris Pelgrims: “Het is hard gegaan voor ABO-Group. Met de Visie 2025 als leidraad realiseerden we ieder jaar een sterke groei en wisten we verschillende bedrijven en activiteiten gericht toe te voegen aan de groep. Daarbij brachten we de Finance-organisatie dichter bij de business, als een volwaardige gesprekspartner voor de operationele entiteiten. Het was voor mij een voldoening gevende en verrijkende ervaring om mee te mogen bouwen aan het succesverhaal van ABO-Group, en ik wil dan ook iedereen binnen het bedrijf bedanken voor de fijne samenwerking.”

Els De Keukelaere: “ABO-Group heeft een indrukwekkend parcours afgelegd. Met een gezonde combinatie van organische groei en strategische overnames wist de groep haar groeiambities doelgericht te realiseren en zich perfect te positioneren naar de toekomst toe. Ik ben zeer blij het team van ABO-Group te kunnen versterken en kijk uit naar een succesvolle samenwerking. Ik wil bijdragen aan het nieuwe groeiplan, dat vanuit het ABO-DNA verdere acquisitieve en organische groei ambieert.”

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.

Dit doet ABO-Group met haar verschillende semi-onafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 700 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.

Voor meer informatie

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88