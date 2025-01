Lannion, le 24/01/2025 – 17h45

LUMIBIRD : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LUMIBIRD (FR0000038242 – LBIRD FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2024 :

44 703 titres

96 702,01 Euros en espèce

Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 33 499 titres 287 679,45 EUR 307 transactions VENTE 38 290 titres 335 324,47 EUR 238 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28/06/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

49 494 titres

50 516,45 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5 683 titres

319 729,50 euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

Contacts

Groupe LUMIBIRD

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Groupe LUMIBIRD

Sonia Rutnam

Chief Financial and Transformation Officer

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@lumibird.com Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

lumibird@calyptus.net

Annexe : détail des opérations journalières

LBIRD FP





Achats Vente nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en euros Total 307 33 499 287 679,45 238 38 290 335 324,47 01/07/2024 1 1 10,80 4 1 431 15 673,30 02/07/2024 2 101 1 116,25 1 1 11,25 03/07/2024 1 1 11,05 2 441 4 983,05 04/07/2024 1 1 11,50 2 391 4 496,50 05/07/2024 1 1 11,55 2 431 4 978,05 08/07/2024 1 1 11,50 1 1 11,50 09/07/2024 2 111 1 276,70 1 1 11,70 10/07/2024 1 1 11,55 1 1 11,55 11/07/2024 1 1 11,50 1 1 11,50 12/07/2024 3 323 3 646,05 1 1 11,55 15/07/2024 1 1 11,40 1 1 11,40 16/07/2024 2 188 2 143,30 2 48 561,40 17/07/2024 3 321 3 638,45 1 1 11,45 18/07/2024 3 381 4 254,80 1 1 11,30 19/07/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 22/07/2024 4 380 4 126,80 1 1 11,00 23/07/2024 5 491 5 200,40 1 1 10,90 24/07/2024 1 1 10,60 1 1 10,60 25/07/2024 1 1 10,45 2 441 4 696,45 26/07/2024 5 511 5 155,40 1 1 10,40 29/07/2024 1 1 10,00 1 1 10,00 30/07/2024 1 1 9,90 2 321 3 177,90 31/07/2024 1 1 10,20 3 681 7 006,20 01/08/2024 2 201 2 050,45 1 1 10,45 02/08/2024 2 111 1 137,90 1 1 10,40 05/08/2024 1 1 10,20 1 1 10,20 06/08/2024 2 111 1 115,55 1 1 10,05 07/08/2024 1 1 10,15 2 134 1 380,05 08/08/2024 2 8 81,45 1 1 10,40 09/08/2024 3 341 3 421,15 1 1 10,15 12/08/2024 4 441 4 334,05 2 201 2 020,05 13/08/2024 1 1 9,72 2 201 1 957,72 14/08/2024 3 341 3 252,96 2 201 1 961,76 15/08/2024 1 1 9,60 2 201 1 929,60 16/08/2024 2 46 446,30 1 1 9,80 19/08/2024 1 1 9,98 2 3 29,90 20/08/2024 2 81 798,80 1 1 10,00 21/08/2024 1 1 10,00 1 1 10,00 22/08/2024 1 1 10,00 4 1 481 15 174,00 23/08/2024 1 1 10,45 2 4 41,80 26/08/2024 1 1 10,10 4 1 421 15 056,60 27/08/2024 1 1 10,80 2 191 2 062,80 28/08/2024 1 1 10,70 1 1 10,70 29/08/2024 1 1 11,00 1 1 11,00 30/08/2024 1 1 10,95 1 1 10,95 02/09/2024 2 311 3 343,45 1 1 10,95 03/09/2024 2 16 169,70 1 1 10,70 04/09/2024 5 711 7 287,75 1 1 10,25 05/09/2024 4 871 8 860,75 1 1 10,25 06/09/2024 4 445 4 528,50 1 1 10,30 09/09/2024 2 101 1 010,05 1 1 10,05 10/09/2024 3 421 4 168,00 1 1 10,00 11/09/2024 3 511 4 979,00 1 1 10,00 12/09/2024 2 111 1 054,54 2 57 552,74 13/09/2024 2 91 855,40 2 267 2 589,60 16/09/2024 1 1 9,68 1 1 9,68 17/09/2024 1 1 9,68 1 1 9,68 18/09/2024 3 381 3 632,24 1 1 9,64 19/09/2024 2 181 1 719,50 1 1 9,50 20/09/2024 1 1 9,52 1 1 9,52 23/09/2024 1 1 9,64 1 1 9,64 24/09/2024 5 711 6 711,60 1 1 9,60 25/09/2024 11 1 271 10 624,28 1 1 8,48 26/09/2024 4 471 3 699,28 2 411 3 369,96 27/09/2024 1 1 8,20 4 1 071 8 872,60 30/09/2024 4 361 3 012,42 1 1 8,62 01/10/2024 4 541 4 421,88 1 1 8,28 02/10/2024 1 1 7,90 2 264 2 117,16 03/10/2024 3 301 2 348,72 2 411 3 287,92 04/10/2024 3 311 2 386,42 2 46 361,52 07/10/2024 4 511 3 880,12 1 1 7,72 08/10/2024 2 5 37,90 1 1 7,66 09/10/2024 3 271 2 036,24 1 1 7,64 10/10/2024 4 331 2 461,34 1 1 7,54 11/10/2024 3 241 1 764,12 1 1 7,32 14/10/2024 3 181 1 321,30 1 1 7,30 15/10/2024 4 241 1 746,12 1 1 7,32 16/10/2024 5 261 1 836,10 1 1 7,10 17/10/2024 1 1 7,08 2 221 1 564,68 18/10/2024 3 171 1 171,96 1 1 6,96 21/10/2024 1 1 6,80 2 211 1 455,80 22/10/2024 1 1 7,26 18 8 800 65 911,48 23/10/2024 1 1 7,66 6 1 953 15 217,08 24/10/2024 5 1 291 9 711,30 1 1 7,70 25/10/2024 2 471 3 466,60 1 1 7,40 28/10/2024 5 1 101 7 967,34 1 1 7,34 29/10/2024 3 455 3 238,92 1 1 7,12 30/10/2024 1 1 7,10 1 1 7,10 31/10/2024 4 771 5 397,06 1 1 7,06 01/11/2024 1 1 6,98 1 1 6,98 04/11/2024 2 391 2 682,40 1 1 7,00 05/11/2024 2 371 2 560,00 2 381 2 689,80 06/11/2024 5 1 011 6 963,20 1 1 7,00 07/11/2024 2 5 34,00 3 712 4 983,80 08/11/2024 2 205 1 414,60 1 1 7,00 11/11/2024 1 1 7,00 2 2 14,08 12/11/2024 1 1 7,12 3 341 2 430,72 13/11/2024 2 158 1 102,86 2 191 1 363,60 14/11/2024 3 569 3 967,76 1 1 7,08 15/11/2024 2 351 2 442,96 1 1 6,96 18/11/2024 3 521 3 563,64 6 1 906 13 840,04 19/11/2024 1 1 7,30 2 191 1 405,70 20/11/2024 4 761 5 529,74 1 1 7,34 21/11/2024 1 1 7,24 2 191 1 401,84 22/11/2024 2 361 2 628,24 2 132 982,08 25/11/2024 4 711 5 109,38 2 2 14,76 26/11/2024 2 279 1 980,90 2 191 1 386,50 27/11/2024 1 1 9,58 11 4 371 41 874,18 28/11/2024 3 651 6 019,30 2 171 1 624,50 29/11/2024 6 1 351 12 094,00 1 1 9,20 02/12/2024 4 721 6 532,26 1 1 9,06 03/12/2024 2 4 35,88 1 1 9,00 04/12/2024 3 521 4 629,78 1 1 8,98 05/12/2024 1 1 9,00 1 1 9,00 06/12/2024 1 1 9,08 1 1 9,08 09/12/2024 4 651 5 761,58 2 31 281,98 10/12/2024 3 461 4 068,90 2 10 90,26 11/12/2024 3 451 3 881,22 1 1 8,62 12/12/2024 4 551 4 723,00 1 1 8,60 13/12/2024 2 34 284,26 2 191 1 634,78 16/12/2024 1 1 8,70 6 2 121 18 938,50 17/12/2024 1 1 9,20 3 761 7 145,60 18/12/2024 4 711 6 520,70 1 1 9,30 19/12/2024 5 811 7 145,64 3 388 3 585,12 20/12/2024 3 511 4 346,62 2 201 1 752,62 23/12/2024 1 1 8,60 4 1 421 12 577,60 24/12/2024 2 167 1 482,96 2 181 1 643,28 25/12/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 26/12/2024 0 0 0,00 0 0 0,00 27/12/2024 1 1 8,80 6 2 011 18 733,00 30/12/2024 3 641 6 016,60 2 181 1 737,40 31/12/2024 3 611 5 645,64 1 1 9,24

Pièce jointe