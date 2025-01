Paris, 24 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NE PAS DISTRIBUER, PUBLIER OU DIFFUSER, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE LA DISTRIBUTION, LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION SERAIT INTERDITE.

Brookfield Renewable Holdings SAS augmente le prix offert pour les OCEANEs 2022 dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions et OCEANEs de Neoen

Toronto et Paris, 24 janvier 2025 :

À la suite du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF"), le 2 janvier 2025, par Brookfield Renewable Holdings SAS ("Brookfield"), d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur les actions, les OCEANEs émises en 2020 (les "OCEANEs 2020") et les OCEANEs émises en 2022 (les "OCEANEs 2022") de Neoen1, Brookfield annonce avoir décidé d'augmenter le prix offert pour les OCEANEs 2022 de 101.382,00 euros à 105.000,00 euros2.

Le prix unitaire offert par action Neoen de 39,85 euros et le prix unitaire offert par OCEANEs 2020 de 48,14 euros restent inchangés. Brookfield déposera auprès de l'AMF un projet de note d'information actualisé intégrant l'augmentation du prix des OCEANEs 2022.

Finexsi3, agissant en qualité d'expert indépendant désigné par Neoen, émettra une version mise à jour de son rapport sur la base de laquelle le comité ad hoc émettra sa recommandation au conseil d'administration de Neoen4.

La version mise à jour du rapport de Finexsi et l'avis motivé révisé du conseil d'administration de Neoen seront inclus dans le projet de note en réponse actualisé qui sera déposé par Neoen auprès de l'AMF.

Brookfield détient, directement et indirectement, seul et de concert5, et par assimilation, 103.464.986 actions (soit 67,69 % du capital et des droits de vote théoriques de Neoen) et 1.103.895 OCEANEs 2020 (soit 30 % des OCEANEs 2020). Brookfield ne détient aucune OCEANE 2022.

Le projet de note d'information actualisé sera disponible sur le site internet de Brookfield Renewable Holdings SAS (www.neoen-offer-brookfield.com) et le projet de note en réponse actualisé sera disponible sur le site internet de Neoen (www.neoen.com). Ces documents seront également disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Le projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire initiée par Brookfield Renewable Holdings SAS reste soumis à l'examen de l'AMF.

1 Voir communiqués de presse publiés par Brookfield et Neoen le 2 janvier 2025.

2 Ce prix est coupon attaché. Le montant du Prix de l'Offre par OCEANE 2022 est de 103.562,50 euros coupon détaché, le montant du coupon étant de 1.437,50 euros (le détachement du coupon est prévu le 12 mars 2025).

3 Voir communiqué de presse publié par Neoen le 30 mai 2024.

4 Le comité ad hoc a été recomposé à la suite de la démission, le 27 décembre 2024, du Fonds Stratégique de Participations (FSP), représenté par M. Christophe Gégout, de son mandat d'administrateur : le conseil d'administration de Neoen a nommé M. Xavier Barbaro en qualité de nouveau membre du comité ad hoc en remplacement du FSP.

5 Agissant de concert avec (i) Aranda Investments Pte Ltd (contrôlée by Temasek), (ii) M. Xavier Barbaro, directement et indirectement, via les sociétés qu'il contrôle, et (iii) M. Romain Desrousseaux.