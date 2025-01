TORONTO, 27 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens et Canadiennes méritent plus de choix et d’options abordables de services Internet. Mais si TELUS obtient gain de cause, les clients pourront dire adieu à plus de choix et à des prix plus abordables.

Depuis des mois, TELUS utilise ses importants budgets de marketing ainsi que sa taille pour mettre de l’avant une pétition qui prétend encourager une concurrence accrue et un choix plus vaste dans les services Internet. TELUS souhaite que le CRTC lui accorde un accès réglementé aux réseaux de grands et de petits fournisseurs au lieu de construire ses propres réseaux.

Si le CRTC ne comble pas cette faille, l’avenir des petits acteurs et de la concurrence sera menacé.

TELUS ne raconte pas toute l’histoire. L’accès réglementé aux services de gros vise à éliminer les obstacles pour les opérateurs locaux et régionaux afin qu’ils puissent apporter une concurrence accrue sur le marché canadien à large bande. L’objectif n’était pas d’aider les trois grandes entreprises de télécommunications dominantes du Canada à prendre encore plus d’ampleur.

« Les Canadiens et Canadiennes, les autorités de réglementation et les législateurs ne doivent pas se laisser berner : TELUS n’est pas un ‘ nouvel entrant ’, et il ne s’agit pas d’une initiative d’origine populaire », indique Paul Andersen, président de l’ORCC. « Il ne fait aucun doute que les Canadiens et Canadiennes ont besoin et souhaitent une concurrence accrue dans les services Internet. Mais si le CRTC maintient le statu quo, les entreprises régionales disparaîtront, des emplois seront perdus et les investissements dans les réseaux cesseront. »

Si les Canadiens veulent un véritable choix, les Trois Grands ne doivent pas être autorisés à recourir au régime d’accès de gros du CRTC. Le CRTC doit agir et combler cette faille.

La campagne à gros budget de TELUS ne peut occulter les faits. Les Canadiens veulent un véritable choix, de la part de vrais concurrents – et non plus de la même chose de la part des Trois Grands, qui n'ont plus besoin de l'aide des régulateurs gouvernementaux.

Plus de prix abordables, et plus de choix pour les Canadiens et Canadiennes en matière de services Internet, c’est possible. Mais pour ce faire, les autorités de réglementation doivent régler cette faille, empêcher les Trois Grands d’exercer leur domination et préparer le Canada à une concurrence réelle et durable dans les services Internet.

Pour en savoir plus, visitez : www.breakfreefromthebigthree.ca .