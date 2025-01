ACTEOS : Chiffre d'Affaires S2 2024

Une activité en repli de 10,3 % intégrant des décalages dans les prises de commandes Software et l’impact de la sortie du périmètre de la filiale allemande suite à sa cession

Acteos, éditeur et intégrateur de logiciels dédiés aux métiers de la Supply Chain, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de l’exercice 2024.

EN K€ 2024 2023 Variation Acteos France







1er semestre 5 221 4 226 +23,5% 2ème semestre (1) 4 042 4 877 -17,1% Cumul Annuel 9 263 9 103 +1,8% Acteos Allemagne







1er semestre 2 150 2 711 -20,7% 2ème semestre (1) (2) 1 633 2 729 -40,2 % Cumul Annuel 3 783 5 440 -30,5% Acteos TOTAL























1er semestre 7 371 6 937 +6,2% 2ème semestre (1) 5 675 7 606 -25,4% dont Mobilité 2ème semestre 1 689 2 534 -33,3% dont Software 2ème semestre 3 986 5 072 -21,4% Cumul Total Annuel 13 046 14 543 -10,3%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué

(2) Concernant la filiale allemande, les chiffres du 2ème semestre sont intégrés dans la consolidation jusqu’à la date de cession de la filiale soit le 30/11/2024

EN K€ 2024(1) 2023 Variation Software France 5 759 5 915 -2,6% Allemagne 2 938 4 105 -28,4% Cumul Annuel 8 697 10 020 -13,2% Mobilité France 3 504 3 188 +9,9% Allemagne 845 1 335 -36,7% Cumul Annuel 4 349 4 523 -3,8% Cumul Total Annuel 13 046 14 543 -10,3%

(1) Chiffres non audités par les commissaires aux comptes à la date de publication du présent communiqué





Recul de l‘activité Software sur S2 2024, compte tenu des retards enregistrés en terme de prises de commandes.

Après un premier semestre en hausse de 6,2%, le chiffre d’affaires de la seconde partie de l’exercice en repli, a été fortement impacté par des retards dans les prises de commandes et les conséquences de la sortie du périmètre de la filiale allemande, dont la cession effective est intervenue au 30 novembre 2024.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires de l’exercice s’établit à 13 M€ en baisse de 10,3%.

France : un ralentissement des prises de commandes qui pèse sur le second semestre

Après un premier semestre très encourageant, le second semestre n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés en raison de décalages constatés dans les projets d’investissements logistiques chez plusieurs prospects et clients. Malgré ce ralentissement, le chiffre d’affaires reste en croissance de près de 2% à près de 9,3 M€.

Allemagne : cession de la filiale en fin d’année

Dans le prolongement de l’annonce faite le 31 octobre 2024, la filiale allemande a été cédée sur la fin de l’exercice avec pour impact une intégration limitée à 11 mois au titre de l’’exercice 2024.

Au-delà de cet effet de périmètre, l’activité enregistrée sur la zone a été affectée, sans surprise, par la conjoncture économique difficile du pays.

Au regard de ces éléments, le chiffre d’affaires enregistré sur l’exercice ressort à près de 3,8 M€, en repli de 30,5%.

Des écritures de cession et de déconsolidation qui impacterons les états financiers 2024

Les performances insuffisantes enregistrées en Allemagne associées à des synergies limitées sur les activités Software françaises et allemandes ont naturellement motivé la cession de la filiale allemande.

A court terme, cette opération viendra toutefois impacter les états financiers de l’exercice 2024 qui seront publiés le 13 mars 2025 après bourse.

2025 : priorité à la rentabilité opérationnelle

Après la cession de sa filiale allemande, le Groupe est désormais focalisé sur la France, marché toujours structurellement porteur sur lequel ACTEOS bénéficie de positions commerciales solides et d’une base clients installée de premier plan.

Sur ce marché, des commandes importantes ont été récemment signées qui permettent d’engager l’exercice 2025 dans de bonnes conditions. Commercialement les efforts vont également être intensifiés au cours des prochains mois avec en ligne de mire à la fois le développement de la base installée et la conquête de nouvelles références.

L’offre produits très largement redessinée au cours de dernières années, associée à une stricte discipline de gestion et des efforts renouvelés en matière de réduction des charges doivent permettre au Groupe de renouer avec la rentabilité opérationnelle en 2025.

D’un point de vue financier, des accords ont été trouvés avec les principaux partenaires permettant de sécuriser les financements nécessaires à la poursuite du développement pour les prochains mois.

Prochains évènements :

Publication des résultats 2024, le 13 mars 2025 après Bourse

Publication du document d’enregistrement universel 2024, le 28 mars 2025 après Bourse

Assemblée Générale Mixte des actionnaires, le 6 mai 2025

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)



Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com

Contacts :



ACTEOS ACTIFIN

Thomas Felfeli Stephane Ruiz

Directeur Général Communication financière

Tél : +33 3 20 11 44 64 Tél : 06.85.82.41.86

Mail : t.felfeli@acteos.com Mail : sruiz@actifin.fr

Pièce jointe