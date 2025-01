CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Personal Finance & Mobility finalise le projet d’entrée au capital de GAC Leasing pour soutenir la croissance des ventes de véhicules électriques du groupe GAC en Chine

Massy, le 27 janvier 2025

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

finalise le projet d’entrée au capital de GAC Leasing pour soutenir la croissance des ventes de véhicules électriques du groupe GAC en Chine

CA Personal Finance & Mobility finalise le projet d’acquisition de 50% des titres de GAC Finance Leasing Co. Ltd (GAC Leasing), qui devient Guangzhou GAC-Sofinco Finance Leasing Co Ltd (GAC-Sofinco Leasing), la société de leasing d’un des plus grands constructeurs chinois Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (GAC Group), via une augmentation de capital réservée.

Avec cette nouvelle co-entreprise, CA Personal Finance & Mobility proposera dès cette année des solutions de leasing financier et opérationnel sur le marché chinois et favorisera ainsi le déploiement des véhicules électriques en Chine.

Cette opération vient consolider un partenariat existant depuis 2009 entre CA Personal Finance & Mobility et le groupe GAC avec la création de GAC-Sofinco AFC, une co-entreprise détenue à parts égales. Cette dernière opère dans toute la Chine et propose des financements automobiles et des services auprès des réseaux GAC-Honda, GAC-Toyota, AION, HYPTEC et GAC Motor, servant plus de 3 000 concessionnaires.





CA Personal Finance & Mobility devient actionnaire à 50% de GAC-Sofinco Leasing

A l’issue d’une augmentation de capital réservée, CA Personal Finance & Mobility détient 50% de la société GAC-Sofinco Leasing. Celle-ci opère depuis 2004 sur le marché chinois et propose aux clients de GAC et à son réseau de distribution des solutions de leasing financier et opérationnel.

A travers cette opération, CA Personal Finance & Mobility et le groupe GAC renforcent l’offre de leasing proposée aux clients chinois stimulant ainsi la vente de véhicules à motorisation électrique qui représentent déjà 60% des contrats de leasing du nouveau GAC-Sofinco Leasing sur un portefeuille de plus de 200 000 véhicules.

Toutes les autorisations requises de la part des autorités de concurrence et des régulateurs compétents ont été obtenues. L’impact sur le ratio de CET1 de Crédit Agricole S.A. et celui du groupe Crédit Agricole sera très limité.

« L'entrée au capital de GAC-Sofinco Leasing réaffirme l’importance de notre partenariat de longue date avec le groupe GAC. Elle nous permettra d'accompagner ensemble et sur le long terme le développement du marché automobile électrique particulièrement dynamique en Chine »

Stéphane PRIAMI - Directeur général de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

Chiffres-clés :

En 2023, le groupe GAC est le 4 e plus grand constructeur automobile en Chine

plus grand constructeur automobile en Chine Plus de 2,5 millions de véhicules vendus en 2023 dans le monde

39,90% de véhicules électrifiés vendus en 2023





À propos de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility est un leader du financement personnel et un fournisseur d'accès à toutes les solutions de mobilités en Europe. Il distribue en direct, sur le lieu de vente ou les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement – crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, avec pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l'habitat et la consommation. Ses solutions de financement et ses services sont proposés en France via Sofinco, en Italie via Agos, en Allemagne via Creditplus, au Portugal via Credibom, en Espagne via Sofinco Espana, au Maroc via Wafasalaf, et en Chine via GAC-Sofinco (financement automobile uniquement). Crédit Agricole Personal Finance & Mobility ambitionne d'être leader de la mobilité électrique en Europe et propose un continuum de la mobilité dans les 22 pays où il est présent (leasing, location moyenne et courte durée, abonnement, autopartage, installation de bornes de charge…). L'entreprise s'appuie sur Leasys, JV co-détenue à parts égales avec Stellantis, CA Auto Bank et Drivalia, leader paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité, Crédit Agricole Mobility Services, une offre de services complète dédiée à la mobilité et le développement des financements automobiles dans ses filiales universelles en Europe et dans les Caisses régionales de Crédit Agricole et chez LCL via Agilauto. CA Personal Finance & Mobility agit chaque jour dans l'intérêt de ses 17,2 millions de clients et de la société. Au 31 décembre 2023, CA Personal Finance & Mobility gérait 113 milliards d'euros d'encours de crédit.

