LUMIBIRD : CHIFFRE D’AFFAIRES 2024 À 207,1 M€ (+1,7% EN PUBLIÉ)

Division Médical à 107,7 M€ (+4,8% en publié), une reprise confirmée avec un nouveau record de facturation au 4 e trimestre à 33,5 M€ (+12,7% en publié)

Division Photonique quasi stable sur l’année à 99,4 M€ (-1,4% en publié) avec un 4e trimestre contrasté à 32,1 M€ (-7,9% en publié)

Le Groupe LUMIBIRD (FR0000038242 - LBIRD), leader européen des technologies laser, enregistre un chiffre d’affaires annuel de 207,1 M€, en hausse de +1,7%, (+0,1% à périmètre et taux de change constants) dans un exercice 2024 contrasté entre les deux divisions. L’écart entre les deux divisions reste marqué au 4e trimestre avec une croissance de +12,7% en variation publiée de la division Médical et un recul de -7,9% en variation publiée de la division Photonique. Le niveau de chiffre d’affaires 2024, tout en étant légèrement inférieur aux attentes, permet d’atteindre un niveau d’EBITDA1 attendu proche de 16%.

Chiffre d'affaires consolidé (non audité)

Chiffre d’affaires (M€) 2024 2023 Variation publiée A périmètre et taux de change constants 1er trimestre 43,9 40,9 +7,5% +4,5% 2e trimestre 54,1 56,3 -4,0% -6,5% 3e trimestre 43,5 41,8 +4,0% +2,6% 4e trimestre 65,6 64,6 +1,6% +1,4% 12 mois 207,1 203,6 +1,7% +0,1% dont Photonique 99,4 100,8 -1,4% -5,4% Médical 107,7 102,8 +4,8% +5,4%

Par division

La division Photonique est en recul de -1,4% à 99,4 M€ (-5,4% à périmètre et taux de change constants), avec un 4e trimestre à 32,1 M€ (-7,9% en variation publiée).

L’activité Défense/Spatial confirme sa forte dynamique de croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de +20,3% à 45,3 M€ (+20,2% à périmètre et taux de change constants), et de +20,4% à 17,0 M€ au 4e trimestre.

L’activité Medtech affiche une forte croissance de +78,9% à 13,6 M€ (+27,9% à périmètre et taux de change constants), malgré un léger retrait de l’activité au 4e trimestre, -1,9% à 3,7 M€.

L’activité Industriel et Scientifique est en retrait de -13,9% à 27,6 M€ (-14,1% à périmètre et taux de change constants). Le contexte de faible demande des utilisateurs finaux s’est prolongé au 4e trimestre avec un chiffre d’affaires en baisse de -29,8% à 8,3 M€.

Enfin, l’activité ETS (Environnement, Topographie et Sécurité) recule de -45,3% à 12,9 M€ (-45,2% à périmètre et taux de change constants). La reprise ne s’est pas encore matérialisée au 4e trimestre avec un chiffre d’affaires en recul de -38,8% à 3,2 M€.

La division Médical est en croissance de +4,8% à 107,7 M€ (+5,4% à périmètre et taux de change constants). L’activité au 4e trimestre ressort en hausse de +12,7% à 33,5 M€, établissant un nouveau record d’activité trimestrielle. La croissance de la division reste largement portée par l’activité Traitement, en hausse de +6,6% à 83,9 M€, qui a bénéficié de la dynamique des ventes de produits de prise en charge de la sécheresse oculaire suite à l’obtention des marquages CE (mai 2024) et FDA (septembre 2024).

L’effet de change était peu significatif sur l’exercice, avec un impact négatif sur le chiffre d’affaires de -1,1 M€ en 2024.

Par zone géographique

La répartition des ventes annuelles par division et par zone géographique est la suivante :

Photonique Médical Chiffre d’affaires (M€) 2024 2023 Var. Var. périmètre et taux change constant 2024 2023 Var. Var. périmètre et taux change constant EMEA 59,0 52,9 +11,4% 36,5 33,6 +8,7% Amériques 14,8 19,0 -22,2% 28,9 28,2 +2,3% Asie-Pacifique 15,6 21,9 -28,7% 29,3 29,3 +0,0% Reste du monde 10,1 7,0 +42,9% 13,1 11,7 +12,2% Total 99,4 100,8 -1,4% -5,4% 107,7 102,8 +4,8% +5,4%

Données non auditées par les commissaires aux comptes

La division Photonique confirme sur l’année 2024 une activité dynamique en Europe (+11,4%), portée par les marchés Défense/Spatial et Medtech. Le recul dans les zones Amériques et Asie-Pacifique est dû à la baisse des ventes des segments Environnement, Topographie et Sécurité et Industriel et Scientifique.

La division Médical termine l’année avec une croissance solide en Europe (+8,7%), alors que la zone Asie-Pacifique est stable sur l’année avec un 1er semestre marqué par des blocages administratifs en Chine et une réduction des stocks chez les distributeurs.

Le niveau de chiffre d’affaires 2024, tout en étant légèrement inférieur aux attentes, permet d’atteindre un niveau d’EBITDA attendu proche de 16%.

Perspectives

Pour Marc Le Flohic, Président directeur général de Lumibird : « L’année 2024 aura été marquée par une belle performance de la division Médical avec une forte dynamique de fin d’année prometteuse pour 2025. Cela conforte la valeur de notre activité Médical. La division Photonique, après une réorganisation interne, est désormais en capacité d’accélérer son développement. Le retour attendu des investissements des 3 années passées permet d’aborder 2025 avec de nouvelles perspectives de croissance. ».

Au 31 décembre 2024, la situation de trésorerie du Groupe reste très solide, à plus de 71 M€ (56 M€ en 2023), et une dette financière nette de 90 M€ (89 M€ en 2023). (Données non auditées par les commissaires aux comptes)

Le Groupe anticipe pour les années à venir une croissance plus rentable, concrétisant les fruits de ses investissements, en ligne avec les objectifs du plan 2026 :

Taux de croissance annuel moyen (TCAM) du chiffre d'affaires supérieur à 8 %

Marge d'EBITDA augmentant d'au moins 500 points de base par rapport à 2023, soit 22%

Prochains rendez-vous : Résultats annuels 2024, le mardi 12 mars 2025, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d’affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

1 EBITDA (correspondant à l’EBE des états financiers) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations auxprovisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises

