Bokslutskommuniké 2024, januari – december

Kvartalet

Fjärde kvartalets orderingång ökade med 110 % till 893 MSEK (426). Organiskt ökade orderingången med 2 %, förvärvad tillväxt var 92 % och valutaeffekter exklusive omräkningseffekter av orderboken påverkade med 4 %

Nettoomsättningen ökade med 6 % till 807 MSEK (760). Organiskt minskade nettoomsättningen med 33 %. Förvärvad tillväxt var 40 % och valutaeffekter har inte haft någon väsentlig påverkan

Justerad EBIT uppgick till 163 MSEK (196), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 20,2 % (25,8)

EBIT uppgick till 106 MSEK (169), motsvarande en rörelsemarginal på 13,2 % (22,3)

Justerat resultat efter skatt uppgick till 131 MSEK (137) och justerad vinst per aktie till 2,60 SEK (2,94)

Resultat efter skatt uppgick till 75 MSEK (110) och vinst per aktie till 1,49 SEK (2,36)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 177 MSEK (119)

Slutfört förvärv av PEAK-System Technik GmbH

Avyttring av MB Connect Line genomförd





Helåret

Orderingången för helåret ökade med 22 % till 2 812 MSEK (2 303). Organiskt minskade orderingången med 9 %, förvärvad tillväxt var 39 % och valutaeffekter exklusive omräkningseffekter av orderboken har inte haft någon väsentlig påverkan

Nettoomsättningen ökade med 1 % till 3 059 MSEK (3 025). Organiskt minskade nettoomsättningen med 26 %, förvärvad tillväxt var 27 % och valutaeffekter har inte haft någon väsentlig påverkan

Justerad EBIT uppgick till 665 MSEK (792), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 21,8 % (26,2)

EBIT uppgick till 503 MSEK (753), motsvarande en rörelsemarginal på 16,4 % (24,9)

Justerat resultat efter skatt uppgick till 472 MSEK (610). Justerad vinst per aktie uppgick till 9,65 SEK (13,07)

Resultat efter skatt uppgick till 310 MSEK (571). Vinst per aktie uppgick till 6,35 SEK (12,23)

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 592 MSEK (519)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas (4,40), då två långsiktigt värdeskapande förvärv har genomförts under året

Händelser efter periodens utgång

Ny organisationsstruktur från 2025 för att stärka kundfokus och korsförsäljning





VD-kommentar

ÅTERHÄMTNING AV ORDERINGÅNGEN

Årets sista kvartal visar på en utveckling i rätt riktning och ger oss en första indikation på att vi inte förlorat marknadsandelar under 2024. Den tidigare låga orderingången under 2024 bedöms i stor utsträckning bero på en avvaktande marknad i kombination med lagerjusteringar hos våra kunder som tidigare byggt upp stora buffertlager. Orderingången återhämtar sig och vi kan visa på en ny rekordnivå om 893 MSEK (426) motsvarande en tillväxt på 110 %. Den goda utvecklingen av orderingången är huvudsakligen hänförbar till Red Lion i Nordamerika. Vi räknar med att lagerjusteringar hos våra kunder har påverkat orderingången negativt med ca 50 MSEK, främst relaterat till Japan. Framåt ser vi att dessa lagerjusteringar blir allt mindre.

Omsättningen för kvartalet uppgår till 807 MSEK (760). Organiskt motsvarar detta en minskning om 33 %. Vid samma period föregående år levererade vi fortfarande ut från en stor orderbok, och nu befinner vi oss i ett läge med en normal orderbok. Värt att notera är även att vi under kvartalet har en book-to-bill på 1,07 exklusive valutaeffekter och att vi därmed bygger orderbok för första gången på över två år.

Vi fortsätter leverera en stabil bruttomarginal, 62,6% (65,3) där den organiska utvecklingen, trots lägre volym, är på samma nivå som föregående år. Den lägre rapporterade bruttomarginalen förklaras av Red Lion och PEAK som båda har en marginal som är något lägre än resterande del av koncernen – även om Red Lions bruttomarginal fortsätter utvecklas väl.

Även den goda kostnadskontrollen fortsätter och rörelsekostnaderna är organiskt ca 20 % lägre för såväl året som kvartalet. Både det andra kvartalets omstruktureringsprogram och de förändringar som gjordes under det fjärde kvartalet, i samband med omorganisationen, har fallit väl ut. Omorganisationen och omstruktureringsprogrammet beskrivs mer nedan.

Det justerade rörelseresultatet uppgår till 163 MSEK (196) motsvarande en marginal om 20,2% som får ses som mycket bra, mot bakgrund av att nettoomsättningen minskar 33 % organiskt. Kassaflödet fortsätter att vara bra och vi levererar 177 MSEK (119) i kassaflöde från verksamheten, stärkt av fortsatta lagerreduktioner om 35 MSEK i kvartalet.

RED LION OCH NORDAMERIKA DRIVER TILLVÄXTEN

I Nordamerika ser vi en tydlig återhämtning i kvartalet, framför allt drivet av Red Lion och fina projektvinster. Exempelvis genom en stor order av N-tron Ethernetswitchar för övervakning av strömförsörjningssystem till datacenter, som blev en fin julklapp. Även resterande del av Nordamerika ser en viss sekventiell förbättring.

Vi ser en försiktig förbättring av orderingången även i Europa, och noterar samtidigt att Tyskland sannolikt kommer att vara utmanade även under 2025, med stor osäkerhet i hur den tyska ekonomin ska utvecklas och osäkerheter kring bilindustrins utveckling.

I Asien är Japan fortfarande avvaktande, delvis på grund av fortsatt höga lagernivåer hos några av våra huvudkunder. Kina visar på en fortsatt god utvecklig och levererar det starkaste kvartalet för året.

NY DIVISIONSSTRUKTUR FRÅN 2025

Under det fjärde kvartalet meddelade vi att koncernen, från den första januari 2025, kommer att organiseras i tre divisioner för att skapa ett ännu bättre kundfokus. Divisionerna är Industrial Data Solutions (IDS), Industrial Network Technology (INT) och New Industries (NI).

Organisationsförändringen har gått enligt plan och verksamheten styrs nu i enlighet med denna uppdelning.

I samband med organisationsändringen meddelade vi tidigare att vi beräknade att spara in på 40 tjänster som också skulle resultera i 40 MSEK i helårsbesparing till en omstruktureringskostnad om 25 MSEK. Nu när omorganisationen är genomförd kan vi summera att vi sparar 44 MSEK i helårseffekt till en omstruktureringskostnad om 16 MSEK.

LANSERING AV EWON EDGE OCH EWON CLOUD

Under december månad lanserades Ewon Cloud och Ewon Edge. Ewon Cloud erbjuder en robust plattform för avancerad remote management och data insights, medan Ewon Edge kopplar upp industriella enheter på ett användarvänligt och enkelt sätt. Tillsammans gör dessa lösningar det möjligt för våra kunder att optimera sina verksamheter, öka produktiviteten och accelerera sina digitala transformationsresor.

FÖRVÄRVET AV PEAK FÄRDIGSTÄLLT

PEAK-System Technik, ett tyskt industrikommunikationsföretag för hårdvara och mjukvara till industri- och fordonskommunikation, blev en del av HMS-koncernen den 1 november 2024 och har utvecklats som förväntat under sina första två månader med HMS.

Integrationen av PEAK, som är en del av divisionen New Industries, har påbörjats och beräknas pågå under hela 2025.

STABILT INFLÖDE AV NYA DESIGN WINS

För vår Design-Win affärsmodell som motsvarar ca en tredjedel av HMS omsättning, ser vi ett ökat inflöde från kunderna under 2024. Totalt erhöll vi 152 (139) nya Design-Wins under året, och det totala antalet aktiva Design-Wins uppgår nu till 1 820 (1 842) motsvarande en minskning på 1% jämfört med 2023 vilket förklaras av att ett antal äldre Design-Wins har fasats ut under året.

UTSIKTER

De lagerjusteringar hos våra kunder som vi har rapporterat om under de senaste två åren bedömer vi i allt väsentligt vara förbi. Samtidigt präglas flera marknader fortsatt av osäkerhet på grund av det makroekonomiska läget, inte minst i Europa. Vi räknar med att orderingång och försäljning kommer förbättras från nuvarande nivåer under det andra halvåret 2025.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2025-01-28

Staffan Dahlström

Verkställande Direktör

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 28 januari 2025.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom Industriell ICT (Industrial Information & Communication Technology) och sysselsätter mer än 1 100 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 059 MSEK under 2024 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.

Denna information är sådan information som HMS Networks AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28-01-2025 kl. 07:30 CET/CEST.

Bilaga