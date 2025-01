Haffner Energy, LanzaJet et LanzaTech unissent leurs forces pour faire décoller la production de SAF via le procédé Alcohol-to-Jet (ATJ) à partir de résidus de biomasse

Vitry-le-François, France / Chicago, USA (28 janvier 2025, 08h00 CEST / 01h00am CT)

Haffner Energy, fournisseur de solutions de conversion de biomasse solide en carburants durables, LanzaTech, développeur d’une solution différenciante de transformation du gaz de synthèse en éthanol, et LanzaJet, un leader de la technologie de conversion de l'éthanol en carburant, annoncent aujourd'hui qu'ils collaborent afin d’explorer des projets communs de conversion de résidus de biomasse en Carburant d’Aviation Durable (Sustainable Aviation Fuel) couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la production de SAF.

Les trois entreprises ont signé un accord de partenariat afin d’étudier les opportunités de production de SAF, du développement d'installations industrielles aux opportunités de contrats d’achat de carburant, en passant par les licences technologiques conjointes ainsi que le soutien financier et/ou l'investissement dans des projets SAF spécifiques.

« Les trois entreprises réunies illustrent le type de partenariats et d'alignement technologique dont notre industrie va avoir besoin pour répondre avec succès aux besoins de décarbonation de l'aviation à travers le monde », déclare Jimmy Samartzis, PDG de LanzaJet. « CirculAir™, l’initiative commune de LanzaJet et LanzaTech, permet à nos deux entreprises de combiner nos technologies propriétaires et d'utiliser n'importe quelle source d’intrant pour créer des SAF à faible empreinte carbone. La technologie développée par Haffner Energy ouvre des possibilités nouvelles de production additionnelle de SAF parce qu’elle est adaptée à tous les types de résidus de biomasse. »

La société française Haffner Energy s'appuie sur ses 31 années d'expérience pour concevoir, fabriquer, fournir, céder sous licence ou exploiter des solutions novatrices de carburants durables qui utilisent tous les types de résidus de biomasse, humides ou secs, y compris les déchets agricoles et municipaux.

LanzaJet, entreprise américaine présente dans le monde entier, possède une technologie de pointe (Alcohol-to-Jet) exclusive et brevetée. LanzaJet a le soutien du groupe Aéroports de Paris (ADP), ainsi que de British Airways, Airbus, Southwest Airlines et Microsoft, entre autres. En 2024, LanzaJet a été nommée sur la liste TIME100 Most Influential Companies et a lancé la première installation industrielle ATJ à échelle commerciale aux États-Unis.

LanzaTech est un leader reconnu de solutions commerciales de gestion du carbone, avec des activités dans le monde entier qui valorisent les résidus de carbone en matières premières telles que l'éthanol. L'éthanol est l'intrant essentiel nécessaire à la production de SAF par le procédé ATJ. L'éthanol, issu de résidus de biomasse ou déchets, fourni par la technologie de LanzaTech constitue un formidable levier pour accélérer le déploiement de la filière Alcohol-to-Jet (ATJ). CirculAir™, l'initiative dévoilée l'année dernière par LanzaTech et LanzaJet, réunit officiellement les technologies des deux sociétés en une solution intégrée afin de tirer parti de l'immense opportunité que représente l'utilisation d’intrants issus de déchets pour la production de SAF.

La vaste expérience de LanzaTech dans l'utilisation de gaz de synthèse (syngaz) comme intrant pour la production d'éthanol, associée à la flexibilité démontrée de la technologie propriétaire de Haffner Energy, qui permet d'utiliser un large éventail de résidus de biomasse pour produire du syngaz, crée une base solide sur laquelle associer la technologie ATJ de LanzaJet. La combinaison des technologies des trois entreprises ouvre la voie à de nombreuses opportunités de développement de projets communs rentables.

« Nous sommes ravis de faire équipe avec LanzaTech et LanzaJet pour développer nos premiers projets SAF, a déclaré Philippe Haffner, co-fondateur et Président-Directeur général de Haffner Energy. Nous sommes confiants dans les bénéfices de la technologie CirculAir™ et nous avons hâte de développer ensemble notre pipeline mondial grâce à nos technologies combinées. »

Jennifer Holmgren, Présidente-Directrice générale de LanzaTech et présidente du conseil d'administration de LanzaJet, a déclaré : « La puissante combinaison des technologies de CirculAir™ et de Haffner Energy élargit la gamme des intrants issus de déchets exploitables pour répondre à la demande croissante de SAF. Ensemble, nos technologies et nos partenariats peuvent stimuler l'innovation et la croissance économique grâce à des technologies de pointe. En outre, ce partenariat va au-delà de la simple production de carburant ; il s'agit de créer des emplois bien rémunérés dans les zones rurales, de générer une valeur ajoutée à partir des déchets agricoles et forestiers, et de construire de nouvelles raffineries susceptibles de soutenir les économies locales. »





À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburantsnrenouvelables compétitifs. Avec plus de 40 projets de cogénération réalisés (600 MW installés) sur trois continents, elle est forte de 31 ans d’expérience dans la conversion de la biomasse en énergie. Elle a développé des technologies innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l’hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L’entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO 2 biogénique, de biochar et/ou de biocarbone. Pour plus d'informations : https://​www.haffner-energy.com.

À propos de LanzaJet

LanzaJet est une entreprise leader dans le domaine de la technologie et de l'ingénierie des carburants alternatifs, dotée d'une technologie brevetée Alcohol-to-Jet (ATJ). LanzaJet crée une opportunité pour les générations futures en catalysant le déploiement de SAF et d'autres solutions énergétiques capables de construire de nouvelles industries, de créer des emplois de nouvelle génération et de transformer l'économie mondiale. LanzaJet a été nommée en 2024 sur la liste TIME des 100 entreprises les plus influentes. La société est soutenue par des investisseurs et des partenaires, notamment : LanzaTech, Suncor, Mitsui, Shell, British Airways, All Nippon Airways, Microsoft, Breakthrough Energy, Southwest Airlines, MUFG, Groupe ADP et Airbus. Pour plus d'informations : https://www.lanzajet.com.

À propos de LanzaTech

LanzaTech Global, Inc. (NASDAQ : LNZA) est une société de recyclage du carbone qui transforme les déchets de carbone en carburants durables, en produits chimiques, en matériaux et en protéines pour les produits de tous les jours. Grâce à sa technologie de bio-recyclage, LanzaTech capture à la source le carbone généré par les industries à forte consommation d'énergie, empêchant ainsi les émissions. LanzaTech donne ensuite une nouvelle vie à ce carbone capturé en remplaçant proprement le carbone fossile vierge dans tous les produits, des nettoyants ménagers aux fibres de vêtements, en passant par les emballages et les carburants. En s'associant à des entreprises de la chaîne d'approvisionnement mondiale telles qu'ArcelorMittal, Coty, Craghoppers, REI et LanzaJet, LanzaTech ouvre la voie à une économie circulaire du carbone. Pour plus d'informations : https://lanzatech.com.





