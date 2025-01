ProductLife Group a fait l’acquisition de Stragen Services, renforçant ainsi son expertise en matière de sécurité clinique et de pharmacovigilance au sein du marché européen

PARIS, 28 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG), fournisseur international de services de conseil axé sur la réglementation, la science, la conformité et la transformation numérique à destination du secteur des sciences de la vie, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Stragen Services, une division de Stragen Group, plateforme européenne bien établie et spécialisée dans les produits génériques, soutenue par la société d’investissement privé internationale ARCHIMED.

Fondée en 2009 et située à Lyon, Stragen Services est un partenaire reconnu des communautés biotechnologiques et pharmaceutiques des domaines de la sécurité clinique et de la pharmacovigilance. Forte d’une équipe de 36 employés, Stragen Services a acquis une réputation du fait de son expertise solide et ses services de soutien à la pharmacovigilance sur mesure. Grâce à l’intégration de Stragen Services dans le giron de PLG, celui-ci pourra poursuivre son développement dans ces domaines essentiels et ainsi contribuer à l’objectif constant de PLG ; à savoir garantir l’accès, la conformité et la sécurité des produits sur les marchés internationaux.

Stéphanie Collomb Gilbert, directrice générale de Stragen Services, a commenté : « Rejoindre PLG constitue une étape excitante et stratégique pour Stragen Services, notre équipe et nos clients. L’engagement de PLG en matière d’excellence, d’intégrité et de partenariats axés sur le client fait parfaitement écho à nos valeurs. Cette alliance renforce notre capacité à fournir des solutions de pharmacovigilance internationales de premier ordre et un meilleur accompagnement à nos clients en association avec l’organisation internationale intégrée de PLG. Alors que les besoins en matière d’innovation et d’expertise internationale augmentent, nous souhaitons vivement élargir notre champ d’action et avoir un impact encore plus important ensemble. »

Xavier Duburcq, PDG de PLG, a souligné : « Nous sommes ravis d’accueillir Stragen Services dans la famille PLG. Cette acquisition constitue une étape décisive dans notre parcours de croissance, consolidant ainsi notre leadership en matière de pharmacovigilance sur le marché européen et français. Elle met en lumière notre engagement à fournir aux clients un accompagnement de renommée mondiale, en s’assurant que leurs produits répondent aux normes les plus exigeantes en matière de sécurité et de conformité dans un paysage international de plus en plus complexe. L’expertise et la grande expérience de Stragen Services seront déterminants pour consolider notre positionnement sur le marché et poursuivre nos objectifs. »

Jean-Yves Desmottes, associé chez ARCHIMED a déclaré : « Initialement créée pour soutenir les activités de pharmacovigilance de Stragen Group, Stragen Services s’est développée au cours des 15 dernières années, en élargissant son expertise tout en offrant ses services à de multiples clients en dehors de l’environnement Stragen. PLG représente une formidable opportunité pour tous ses employés de poursuivre cette aventure, de maintenir des normes élevées en matière d’excellence, d’élargir son offre de services et, par conséquent, de favoriser la prochaine étape de croissance. »

À propos de ProductLife Group :

La mission de ProductLife Group est de favoriser l’accès des patients à des solutions de soins de santé sûres et efficaces, en proposant des services de conseil et d’externalisation à l’échelle mondiale tout au long du cycle de vie des produits.

En associant expertise locale et portée internationale dans plus de 150 pays, PLG est le partenaire stratégique de référence du secteur des sciences de la vie pour le développement, l’introduction sur le marché et la gestion du cycle de vie des portefeuilles de produits, ainsi que pour la transformation numérique et d’entreprise qui en découle.

Dans le but d’améliorer continuellement la valeur ajoutée offerte à nos équipes et clients, PLG s’engage pour un partenariat sur le long-terme, l’innovation, la flexibilité et la rentabilité.

Pour en savoir plus, consultez le site https://productlifegroup.com/

Interlocuteur :

Fabrice Galzin

Directeur marketing chez ProductLife Group

fgalzin@productlife-group.com

À propos de Stragen Services

Stragen Services est un cabinet de conseil de premier plan situé à Lyon, en France, qui offre des services dans les domaines de la sécurité clinique et de la pharmacovigilance, aux sociétés de pharma, biotech et medtech. Fondée en 2009, Stragen Services associe une expertise en matière de réglementation de la sécurité à une approche axée sur le client afin de répondre aux besoins locaux et régionaux dans plus de 10 domaines thérapeutiques. Forte d’une équipe de médecins, de pharmaciens et de scientifiques expérimentés, Stragen Services propose des solutions personnalisées répondant aux normes les plus exigeantes du secteur, afin que les clients puissent atteindre leurs objectifs stratégiques dans un paysage de soins de santé complexe et en constante évolution.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.stragen-services.fr/

Interlocutrice :

Stéphanie Collomb Gilbert

Directrice générale

s.collombgilbert@stragen.fr