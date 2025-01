Intern viden: Conferize indgår hensigtserklæring om strategisk investering

Selskabsmeddelelse nr. 01/2025

København, den 28. januar 2025





Conferize A/S har i dag indgået aftale om at yde et samlet bridgelån på 2 mio. kr. til Unlimit Group ApS for at understøtte selskabets vækst og drift. Samtidig har Conferize indgået en hensigtserklæring (LOI) om at erhverve mindst 20% af Unlimit Group ApS baseret på en gældfri værdiansættelse af selskabet på 40 mio. kr. før kapitaltilførsel.

Denne værdiansættelse er et indledende estimat, som vil blive evalueret og gennemarbejdet i forbindelse med en due diligence-proces (DD), der skal sikre en grundig gennemgang af selskabets økonomi, teknologi og potentiale.

Investeringen forventes gennemført i april 2025. Finansieringen af købesummen forventes at ske i form af udstedelse af nye aktier i Conferize A/S og gældsoptagelse.

Om Unlimit Group ApS

Unlimit Group ApS udvikler banebrydende løsninger inden for selvbetjente butikskoncepter. Deres AI-baserede teknologi gør det muligt for kunder at gennemføre deres indkøb uden at skulle benytte et traditionelt POS (Point of Sale)-system ved udtjekning. Denne teknologi sikrer en automatiseret og effektiv kundeoplevelse, reducerer omkostninger og minimerer risikoen for svind.

Virksomheden tilbyder fleksible løsninger, der spænder fra mindre kiosker til fuldautomatiserede supermarkeder, og deres løsninger understøtter detailvirksomheder i at optimere deres drift gennem digital transformation.

Strategisk betydning

Denne investering understøtter Conferizes strategi om at fokusere på skalerbare abonnements- og SaaS-løsninger (Software-as-a-Service) med globalt vækstpotentiale. Ved at integrere Unlimit Groups avancerede AI-teknologi i sin portefølje positionerer Conferize sig stærkt til at udvide sit marked med innovative løsninger, der kan anvendes globalt.

