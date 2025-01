Ændringer i bestyrelsen hos Conferize A/S

Selskabsmeddelelse nr. 02/2025

København, den 28. januar 2025





Conferize A/S meddeler, at bestyrelsesformand Rolf Lynge Olsen har valgt at træde tilbage som formand ved den kommende generalforsamling. Rolf Lynge Olsen forventes at fortsætte som aktivt medlem af bestyrelsen, hvor hans erfaring og indsigt fortsat vil spille en væsentlig rolle.

Rolf Lynge Olsen har gennem sin tid som formand ydet et væsentligt bidrag til Conferizes udvikling og strategiske retning. Hans nuværende rolle som investor og bestyrelsesmedlem i Unlimit Group ApS gør ham central for det fremtidige samarbejde mellem Conferize og Unlimit Group.

Bestyrelsen har påbegyndt en proces med at identificere og udpege en egnet kandidat til at overtage formandsposten fra den kommende generalforsamling.

Yderligere information om formandskabet vil blive kommunikeret i forbindelse med generalforsamlingen.

