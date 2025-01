SMCP - Conclusion dun mandat de gestion programmée par les fondateurs du groupe

Communiqué - Paris, le 28 janvier 2025

Conclusion d’un mandat de gestion programmée par les fondateurs du Groupe

Intention de réinvestissement dans la Société par voie de rachat d’actions

A la suite de la conversion de leurs actions de préférence de catégorie G1 en actions ordinaires, Madame Evelyne Chétrite, Madame Judith Milgrom et Monsieur Ilan Chétrite, Directeurs Généraux Délégués de SMCP (les « Fondateurs »), ont confié à un prestataire de services d’investissement, agissant de manière indépendante, un mandat de gestion programmée jusqu’au 31 décembre 2025 afin de céder, compte tenu du régime fiscal applicable, et ce à compter du 3 mars 2025, jusqu’à 1 872 539 actions ordinaires2 issues de cette conversion sur le marché ou de gré à gré.

En outre, les Fondateurs entendent réaffirmer leur engagement et leur confiance dans la Société en réinvestissant une partie significative du produit net de cession desdites actions dans des actions SMCP.

1 Voir communiqué de presse de la Société en date du 3 janvier 2025.

2 Soit 624 121 actions ordinaires pour Madame Evelyne Chétrite, 624 121 actions ordinaires pour Madame Judith Milgrom et 624 297 actions ordinaires pour Monsieur Ilan Chétrite.

