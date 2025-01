Exterro organise une série de webinaires INFORM uniques qui réuniront des experts en criminalistique du monde entier

PORTLAND, Oregon, 28 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. lance INFORM, une série de webinaires internationaux conçus pour être la première ressource pour les praticiens de la criminalistique numérique. Cet événement virtuel réunira des leaders et des experts indépendants du secteur qui partageront des conseils pratiques tout en favorisant l’émergence d’une communauté d’excellence.

« INFORM représente une opportunité pour les experts et les praticiens de la criminalistique numérique du monde entier de se rencontrer, d’apprendre et de se perfectionner », déclare Harsh Behl, vice-président des produits pour la criminalistique numérique chez Exterro. « Les participants rejoindront une communauté mondiale exclusive qui leur permettra d’acquérir de nouvelles idées, de partager des points de vue et de nouer des liens avec leurs pairs et des experts ».

Des conseils et des stratégies pratiques sont proposés aux participants

Les participants bénéficieront de conseils et de stratégies exclusifs, présentés par des leaders qui abordent en profondeur les principaux défis auxquels ils sont confrontés. Chaque session propose des solutions concrètes et des compétences pouvant être mises en pratique immédiatement. Ces pionniers et innovateurs, issus d’organisations de renom ou acteurs majeurs de l’industrie, présenteront les dernières techniques d’investigation médico-légale et dévoileront leurs prédictions sur les tendances de l’année à venir.

« Cette série examinera les défis et les meilleures pratiques auxquels font face les experts en criminalistique dans la conduite de leurs investigations, ainsi que les stratégies pour gérer les différentes lois et les cadres juridiques, et pour favoriser la coopération », explique Justin Tolman, évangéliste en criminalistique et expert en la matière chez Exterro. « Les participants bénéficieront de conseils utiles d’experts pour surmonter les défis tels que les obstacles transfrontaliers pour assurer la conformité tout en obtenant des résultats d’enquête efficaces. En intégrant différentes perspectives régionales, nous offrons aux participants une vision globale de la criminalistique numérique qui reflète la nature complexe et mondiale des enquêtes d’aujourd’hui ».

Lors de cet événement se déroulant sur une journée entière, les experts se pencheront plus en profondeur sur les sujets suivants :

Des stratégies pour mener à bien des enquêtes complexes, tirer parti d’outils innovants et d’une collaboration stratégique pour résoudre des crimes graves, ainsi que des informations sur le démantèlement de réseaux criminels complexes et transfrontaliers.

Des approches pour aider les équipes de criminalistique à se concentrer sur les preuves les plus importantes, à minimiser le temps d’examen, à réduire les coûts et à mettre en œuvre les meilleures pratiques pour perfectionner les flux de travail de la criminalistique afin d’obtenir des résultats plus rapidement lors d’enquêtes complexes.

Des techniques avancées de criminalistique numérique pour identifier, analyser et atténuer les menaces internes et l’exfiltration de données, y compris des méthodes permettant de découvrir des indicateurs subtils de données compromises, de retracer les mouvements de données non autorisés et de mettre en œuvre des stratégies de prévention efficaces.

Comment faire face aux défis uniques du cloud, y compris les architectures multi-utilisateurs, la souveraineté des données et les environnements dynamiques, tout en garantissant la conformité et en réduisant au minimum les temps d’arrêt.

Comment les forces de police redéfinissent leurs processus de criminalistique numérique grâce à des solutions innovantes basées sur le cloud, modernisant et optimisant les enquêtes, et améliorant la collaboration, l’évolutivité et l’efficacité de la résolution des affaires.

Les défis et les considérations que les praticiens de la criminalistique numérique doivent traiter.

Différentes méthodes d’IA, telles que la criminalistique des images, la détection et la reconnaissance des visages et l’analyse approfondie des métadonnées utilisées pour la détection des « deepfakes », les défis posés par l’évolution rapide de la technologie des « deepfakes » et l’importance d’un cadre multimodal pour préserver l’intégrité des médias numériques.

Les interactions entre l’eDiscovery et la criminalistique dans le cadre des enquêtes internes, avec des idées et des conseils pour optimiser leur efficacité, notamment des recommandations sur l’admissibilité des preuves et des stratégies visant à renforcer la valeur ajoutée individuelle.

INFORM réunira quelques-uns des plus grands esprits de la criminalistique numérique, parmi lesquels :

Farand C. Wasiak : Agent spécial principal à la South Carolina Law Enforcement Division (SLED), avec une grande expérience dans les enquêtes sur la cybercriminalité et la protection de l’enfance.

Triveni Singh : Expert en cybercriminalité et superintendant de la police pour la cybercriminalité dans l’Uttar Pradesh, en Inde, qui présentera un guide complet sur la réponse aux incidents dans les environnements cloud.

Rob Fried : Vice-président directeur et responsable mondial de la criminalistique chez Sandline Global, réputé pour son leadership en matière de collecte de données, de témoignages d’experts et de formation aux techniques d’investigation.

David Williams : Directeur de la sécurité publique mondiale et de la justice chez Microsoft, qui abordera la question de la lutte contre les technologies « deepfake » et la nécessité de disposer de méthodes de détection multimodales.

John Price KPM : Sergent-détective auprès de la West Midlands Police, qui offrira des perspectives pour révolutionner la gestion des affaires grâce à la criminalistique basée sur le cloud et au triage numérique des scènes de crime.



Pourquoi est-ce que INFORM est important aujourd’hui

La montée de la cybercriminalité, la complexité croissante de la conformité légale et l’augmentation rapide des sources de données ont transformé le paysage de la criminalistique numérique. Les enquêtes devenant de plus en plus complexes, la nécessité d’une collaboration mondiale et d’un partage des connaissances est maintenant primordiale. INFORM cherche à éliminer les cloisonnements et à créer une plateforme où les professionnels de la criminalistique, quelle que soit leur zone géographique, puissent accéder à l’expertise dont ils ont besoin pour garder une longueur d’avance sur les menaces émergentes.

INFORM est un événement entièrement gratuit, en conformité avec la mission d’Exterro de promouvoir l’accessibilité et de renforcer la communauté. Les participants peuvent personnaliser leur expérience en sélectionnant les sessions qui correspondent à leurs intérêts ou assister à la journée complète pour découvrir l’ensemble du panorama mondial de l’innovation en criminalistique numérique.

Pour vous inscrire et consulter le programme complet des intervenants et des sessions, consultez cette page.

