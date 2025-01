Les Métallos appuient le NPD lors des élections inopportunes et inutiles en Ontario

TORONTO, 28 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre des élections ontariennes inopportunes et inutiles qui seront déclenchées demain, le Syndicat des Métallos est fier d’appuyer Marit Stiles et le Nouveau Parti démocratique de l’Ontario (NPD).

« Marit Stiles est le meilleur choix pour le poste de première ministre », a déclaré Kevon Stewart, directeur du Syndicat des Métallos pour l’Ontario. « Les autres chefs de parti portent des casques de sécurité et prétendent qu’ils soutiennent les travailleuses et travailleurs, mais seule Marit Stiles nous soutient vraiment. »

Le NPD de l’Ontario est le seul parti qui :

fera de la protection des emplois en Ontario une priorité.

facilitera l’adhésion syndicale afin que les travailleur.euse.s disposent d’un plus grand pouvoir pour améliorer leurs salaires et leurs conditions de travail.

investira dans les précieux soins de santé et de l’éducation publics de notre province et les protégera.

présentera une loi anti-briseurs de grève afin d’interdire le recours à des travailleur.euse.s de remplacement en cas de grève ou lockout.

« Après sept ans des conservateurs de Doug Ford, il est plus difficile pour les travailleuses et travailleurs de s’en sortir. Les gens sont en difficulté. Seuls Marit Stiles et le NPD de l’Ontario apporteront de vraies solutions », a fait valoir Kevon Stewart.

« Ne vous laissez pas tromper. Doug Ford n’est pas un ami des travailleuses et travailleurs », a-t-il ajouté.

Déclencher les élections deux ans plus tôt est un stratagème égoïste pour renouveler un gouvernement majoritaire existant avant les élections fédérales.

Doug Ford et les conservateurs ont trahi les travailleur.euse.s :

Ils ont abandonné les travailleurs accidentés en remettant aux employeurs des milliards de dollars de cotisations précédemment consacrées à la CSPAAT.

Ils ont présenté le projet de loi 124 sur le plafonnement des salaires – une attaque contre les travailleur.euse.s qui a par la suite été jugée inconstitutionnelle.

Ils ont imposé des compressions sévères dans le système de l’éducation en sous-utilisant les fonds et en retenant des millions de dollars aux conseils scolaires.

Ils ont intensifié la privatisation de notre précieux système de santé public et rendu plus difficile l’accès aux soins.

Les libéraux sont absents depuis qu’ils ont perdu leur statut de parti en 2018. Les travailleur.euse.s savent que les libéraux ne sont pas la solution pour remplacer Doug Ford. Seul le NPD est vraiment du côté des travailleur.euse.s.

« Malgré cette élection totalement inutile, nous sommes prêts. C'est l’occasion de voter pour des gens comme nous. Pour les travailleuses et travailleurs. Pour l’espoir. Nous méritons mieux », a constaté Kevon Stewart.

« Les métallos se porteront volontaires dans les circonscriptions de l’Ontario, feront du porte-à-porte et s'entretiendront avec les électeurs sur les raisons pour lesquelles nous soutenons Marit Stiles et le NPD en vue d’une province meilleure et plus forte qui accorde la priorité aux gens », a-t-il poursuivi.

Les métallos qui se présentent à la réélection comprennent Jamie West à Sudbury, membre de la section locale 6500 des Métallos; Guy Bourgouin à Mushkegowuk–Baie James, membre de la section locale 1-2010; et Jeff Burch à Niagara Centre, membre de la section locale 5296.

« Les Métallos font une différence lorsque nous votons. Élisons un gouvernement favorable aux travailleuses et travailleurs. Élisons Marit Stiles et le NPD de l’Ontario », a conclu Kevon Stewart.

À propos du Syndicat des Métallos :

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres, dont 75 000 en Ontario, dans presque tous les secteurs économiques au Canada, et il est le plus important syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et aux Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide expérience à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et une rémunération plus équitable, notamment de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bonnes pensions.

