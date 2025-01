Bitwise rinomina la sua gamma di ETP europei e punta a rafforzare la leadership di mercato

Rebranding della gamma di prodotti europei dopo un forte 2024: Bitwise ha superato i 12 miliardi di dollari di asset gestiti e lanciato nuovi prodotti, come gli ETP di staking di Solana e Aptos.

Riduzione del TER per BTC1 : il TER del Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1) scende allo 0,20% annuo.

2025: un anno promettente per le crypto: secondo la ricerca di Bitwise, si prevede un record storico per le valutazioni e i flussi di capitale, grazie a una riduzione dei rischi normativi.

Innovazione continua: Bitwise mira a rafforzare la sua posizione di leadership con prodotti all’avanguardia e un maggiore accesso alle crypto per gli investitori.

29 gennaio 2025, Bitwise annuncia il completamento del rebranding di tutti gli ETP su criptovalute nella propria gamma di prodotti europei, a seguito dell’acquisizione di ETC Group avvenuta nell’agosto dello scorso anno. Questa iniziativa si inserisce nella strategia di Bitwise per ampliare la sua posizione di leader nel mercato crypto nel 2025, anno che promette di essere caratterizzato da importanti trend strutturali rialzisti per il settore.

Tra i prodotti rinominati si trovano il Bitwise Core Bitcoin ETP (BTC1), il Bitwise Ethereum Staking ETP (ET32), il Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20) e il prodotto di punta ovvero il Bitwise Physical Bitcoin ETP (BTCE): lanciato nel 2020, è l’ETP Bitcoin più liquido in Europa.

Bitwise continuerà ad agevolare l’accesso alle crypto per gli investitori, offrendo prodotti innovativi di alta qualità e proponendo approfondimenti tempestivi sugli sviluppi di mercato e promuovendo trasparenza e responsabilità in un anno cruciale per l’industria.

Hunter Horsley, CEO e co-fondatore di Bitwise, ha dichiarato: "Ci aspettiamo che il 2025 sia un anno fondamentale per le crypto. Bitcoin, Ethereum e Solana raggiungeranno massimi storici e un ambiente più favorevole alle crypto a Washington che porterà maggiore chiarezza normativa. Bitwise è pronta a sfruttare questo contesto per rafforzare la propria leadership di mercato sia negli Stati Uniti che in Europa."

Nel 2024, Bitwise ha registrato una crescita significativa, in un anno in cui Bitcoin ha raggiunto nuovi record, anche grazie al lancio record degli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti. La società ha superato i 12 miliardi di dollari in asset gestiti, utilizzando questo slancio per lanciare nuovi ETP di staking crypto per investitori istituzionali.

Nel 2025, l’adozione di Bitcoin e di altri asset crypto da parte dei tesorieri aziendali sarà un ulteriore motore di crescita per questa classe di attivi, secondo il capo della ricerca europea di Bitwise, Andre Dragosch, in uno studio recentemente pubblicato. Al momento, le aziende detengono solo il 4% dell’intera offerta di Bitcoin disponibile, una quota che è già raddoppiata lo scorso anno. Con un flusso di cassa disponibile complessivo tra le aziende dell’S&P 500 pari a 1,5 trilioni di dollari - più del doppio del capitale mai investito in Bitcoin - questa rappresenta un’opportunità di crescita senza precedenti.

Bitwise continuerà a posizionarsi come leader di pensiero con studi come questo e altri, offrendo una ricca gamma di ricerche e analisi di mercato per gli investitori. Queste ricerche sono disponibili sul blog di Bitwise, come a questo link.

La seguente tabella mostra la nuova gamma di ETP crypto europei di Bitwise

L'elenco completo dei prodotti Bitwise, incluse tutte le quotazioni in borsa e le informazioni di trading, è disponibile su https://etc-group.com/products/.

About Bitwise

Bitwise è uno dei principali asset manager specializzati in criptovalute al mondo. Migliaia di consulenti finanziari, family office e investitori istituzionali collaborano con Bitwise per comprendere e accedere alle opportunità offerte dalle criptovalute. Dal 2017, Bitwise ha stabilito un track record di eccellenza nella gestione di un'ampia gamma di soluzioni indicizzate e attive attraverso ETP, gestioni personalizzate, fondi privati e strategie di hedge fund, sia negli Stati Uniti che in Europa. In Europa, negli ultimi quattro anni Bitwise (ex ETC Group) ha sviluppato un'ampia e innovativa gamma di ETP su criptovalute, tra cui l'ETP sul bitcoin più grande e più liquido d'Europa e il primo ETP diversificato Crypto Basket che replica un indice MSCI di asset digitali. Questa famiglia di ETP cripto è domiciliata in Germania e approvata dalla BaFin. Bitwise collabora esclusivamente con istituzioni che operano nel settore finanziario tradizionale, assicurando che il 100% degli asset sia conservato in modo sicuro offline (cold storage) attraverso depositari regolamentati. I prodotti europei di Bitwise comprendono una gamma di strumenti finanziari accuratamente progettati che si integrano perfettamente in qualsiasi portafoglio professionale, fornendo un'esposizione completa alle criptovalute come classe di attivi. L'accesso è immediato attraverso le principali borse europee, con quotazioni primarie su Xetra, la borsa più liquida per la negoziazione di ETF in Europa. Gli investitori al dettaglio beneficiano di un facile accesso attraverso numerosi broker fai-da-te/online, unitamente alla nostra struttura ETP fisica solida e sicura, che include una funzione di rimborso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.bitwiseinvestments.com/eu



Contatti stampa