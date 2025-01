AI-Media Introduz Soluções de Linguagem de Ponta na ISE 2025

BARCELONA, Espanha, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media, líder mundial em soluções de tecnologias completas de legendagem e tradução, tem o grande prazer de anunciar a sua presença na Integrated Systems Europe (ISE) 2025, o principal evento de tecnologia de AV e soluções integradas. De 4 a 7 de fevereiro, em Barcelona, a AI-Media demonstrará suas inovações de ponta que estão revolucionando a acessibilidade, aprimorando o envolvimento do público e solidificando sua expansão em toda a Europa.

Os participantes podem visitar a AI-Media no estande # 4G500 e ver como suas soluções estão redefinindo o futuro da legendagem e acessibilidade para emissoras e profissionais de AV.

Inovação Pioneira na ISE 2025

A AI-Media está estabelecendo novos padrões em fluxos de trabalho de acessibilidade com suas tecnologias orientadas por IA integrados perfeitamente às infraestruturas SDI e IP, juntamente com suporte aos recursos avançados de API e GPI. Visitantes da AI-Media poderão ver:

Legendagens EXI por IA ao Vivo : Alcance precisão incomparável, capacidade de resposta em tempo real e eficiência de custos excepcional.

: Alcance precisão incomparável, capacidade de resposta em tempo real e eficiência de custos excepcional. Legendas e Traduções Multilíngues : Elimine as barreiras linguísticas com traduções em tempo real que capacitam o público global a se conectar sem esforço.

: Elimine as barreiras linguísticas com traduções em tempo real que capacitam o público global a se conectar sem esforço. Tecnologia de Codificação Líder do Setor : Explore os codificadores de vídeo SDI e IP confiáveis da AI-Media, utilizado pelas principais emissoras para um desempenho excepcional em ambientes presenciais e de streaming.

: Explore os codificadores de vídeo SDI e IP confiáveis da AI-Media, utilizado pelas principais emissoras para um desempenho excepcional em ambientes presenciais e de streaming. Introdução Exclusiva: LEXI Voice: Testemunhe o futuro da tradução de voz em tempo real com o LEXI Voice, a tecnologia inovadora da AI-Media que irá transformar o setor após seu lançamento no final deste ano.

Criação de um Futuro Mais Acessível

“A AI-Media, se dedica em eliminar os limites da inovação para atender as necessidades em constantes mudanças dos clientes”, disse James Ward, Dirigente de Vendas da AI-Media. “Com a união da inovação com a praticidade, oferecemos soluções escaláveis que capacitam emissoras e profissionais de AV a alcançar diversos públicos, atender às demandas regulatórias, como a Lei Europeia de Acessibilidade, e revolucionar a forma como o conteúdo é consumido. A ISE 2025 é uma oportunidade incrível para demonstrar o poder transformador da nossa tecnologia.”

Navegando a Lei Europeia da Acessibilidade (EAA)

Com a Lei Europeia de Acessibilidade (EAA), que entrará em vigor em 28 de junho de 2025, as emissoras e os profissionais de AV estão tendo que se preparar para garantir a conformidade com a acessibilidade. As soluções avançadas da AI-Media são projetadas para atender a esses requisitos sem esforço, oferecendo integração e escalabilidade perfeitas, além de aumentar o envolvimento do público.

Por que a ISE é importante para a AI-Media

Temos muito orgulho de dar continuidade ao nosso legado de inovação e de liderança no espaço da legendagem. A ISE oferece uma oportunidade incomparável de conexão com líderes do setor, exploração das últimas tendências e estabelecimento de parcerias estratégicas com integradores de sistemas de AV em toda a Europa.

Conheça a AI-Media na ISE 2025

Não perca a oportunidade de ver as soluções transformadoras da AI-Media na ISE 2025. Visite Estande #4G500 para ver demonstrações ao vivo e como a IA-Mídia pode revolucionar suas estratégias de acessibilidade e linguagem. Para agendar uma reunião ou obter mais informações, visite ai-media.tv .

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções de fluxo de trabalho de legendagens ocultas e de legendagens com base em IA. Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo. Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media revelou dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, a LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais. Com a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo.

A AI-Media (ASX: AIM) começou a ser negociada no ASX em 15 de setembro de 2020.