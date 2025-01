SNOM France présente ses nouvelles orientations Channel à l’occasion d’IT Partners

SNOM France continue d’innover sur le marché et se tourne vers de nouveaux types de partenaires pour étendre le champ de distribution de ses produits et répondre à de nouveaux usages. Exclusivement commercialisés en indirect, les produits de SNOM sont aujourd’hui référencés sur toute la France au travers d’un réseau de vente réunissant plus de 800 partenaires de différentes natures : grossistes, revendeurs, distributeurs, ESN et intégrateurs. Ce réseau étendu lui permet de répondre aux attentes de toutes tailles d’entreprises en leur proposant des produits adaptés à leurs attentes.

Se positionner sur les secteurs hôtellerie, santé et auprès des opérateurs

En 2025, au-delà de conforter ses parts de marché sur ses segments traditionnels, SNOM France compte se développer à grande échelle dans les secteurs de l’hôtellerie et de la santé. Dans ce contexte, le constructeur souhaite recruter de nouveaux partenaires spécialisés sur ces marchés qui pourront proposer à leurs clients des téléphones de nouvelle génération pensés et conçus exclusivement pour leur métier : structures anti-bactériennes, ergonomie et design spécifique, fonctionnalités dédiées.

Au-delà des secteurs de la santé et de l’hôtellerie, SNOM France ambitionne aussi de tisser de nouvelles alliances avec les opérateurs pour compléter leurs offres. Dans ce contexte, des actions spécifiques seront entreprises pour se référencer auprès des grands opérateurs historiques, mais aussi des opérateurs alternatifs. Pour remplir ses objectifs, le constructeur va mener différentes actions pour recruter ses nouveaux partenaires, leur proposer des programmes spécifiques, organiser des opérations de co-promotion et leur offrir un support constant pour leur permettre de commercialiser au mieux ses différents produits.

Ces nouvelles orientations seront présentées sur le salon IT Partenaires où le constructeur exposera sur le stand J28