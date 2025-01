10:45 Lontoo, 12:45 Helsinki, 29.1.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP SE:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group SE:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 29. tammikuuta 2025.

OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN

Yhtiökokous päätti, alentaa yhtiön 23.642.049,60 euron osakepääomaa 22.642.049,60 eurolla varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Toimenpiteen jälkeen yhtiön uusi osakepääoma on 1.000.000,00 euroa ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä kasvaa vastaavasti 22.642.049,60 eurolla.

Osakepääoman alentamisen voimaantulo edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaisen velkojiensuojamenettelyn läpiviemistä.

Kaikista osakepääoman alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMINEN

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen 31.12.2023 mukaista sidottuun pääomaan kuuluvaa ylikurssirahastoa siirtämällä kaikki siellä olevat varat 25.223.189,79 euroa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin eikä osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen.

Ylikurssirahaston alentamisen voimaantulo edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaisen velkojiensuojamenettelyn läpiviemistä.

Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

MUUT TIEDOT

Afarak Group SE:n osakkeiden kokonaismäärä 29.1.2025 on yhteensä 277.041.814 osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 16.041.514 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla www.afarak.com

viimeistään 12. helmikuuta 2025 alkaen.

HELSINGISSÄ 29. TAMMIKUUTA 2025

AFARAK GROUP SE

Guy Konsbruck

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

