Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024

Chiffre d’affaires de 994,6 M€ sur l’ensemble de l’exercice 2024, en recul de -5,9 %, traduisant les orientations stratégiques du Groupe Priorité accrue donnée aux marges par rapport à la croissance du chiffre d’affaires Décroissance sélective opérée dans les marchés les plus matures Priorité au développement dans les relais de croissance rentable du Groupe, notamment en Allemagne et dans l’énergie

4ème trimestre : chiffre d’affaires de 251,8 M€, en baisse de -12,4 % Base de comparaison très élevée au 4ème trimestre 2023 Impact des mesures de sélectivité mises en œuvre au T2 dans les télécoms en France et en Espagne Activité toujours réduite dans la fibre en Belgique en raison des négociations en cours entre opérateurs en vue de mutualiser leurs investissements Forte croissance en Allemagne, future 3ème pilier du Groupe : +51 % Forte croissance dans l’énergie: +30 %

Confirmation des objectifs de marge opérationnelle pour l’ensemble de l’année 2024 :

Progression de la marge d’EBITDA ajusté du Groupe Hausse de l’EBITDA ajusté en valeur malgré la baisse du chiffre d’affaires, démontrant la pertinence de la stratégie de sélectivité renforcée mise en œuvre par le Groupe



12 mois 4ème trimestre En millions d’euros (données non auditées) 2024 2023 Var. (%) 2024 2023 Var. (%) Groupe 994,6 1 057,0 -5,9 % 251,8 287,3 -12,4 % Dont Benelux 371,6 381,6 -2,6 % 92,7 112,0 -17,2 % Dont France 360,6 403,3 -10,6 % 90,5 105,6 -14,3 % Dont Autres Pays 262,4 272,1 -3,6 % 68,6 69,7 -1,6 %

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : “Comme annoncé, l’évolution du chiffre d’affaires de Solutions30 sur l’ensemble de l’année 2024 reflète les orientations stratégiques du Groupe donnant une priorité accrue aux marges par rapport à la croissance du chiffre d’affaires, dans un contexte de marché contrasté. Au quatrième trimestre, la décroissance sélective dans nos activités matures, principalement les télécoms en France et en Espagne, s’est poursuivie au bénéfice des marges opérationnelles. L’activité fibre en Belgique est restée temporairement réduite, principalement du fait des négociations en cours entre opérateurs. Enfin, nos relais de croissance rentable, en premier lieu desquels l’Allemagne et les services liés à la transition énergétique, ont continué d’afficher de fortes progressions. En particulier, les services énergétiques représentent près de 20% de notre chiffre d’affaires du trimestre. Nous confirmons nos perspectives d’une hausse de l’EBITDA ajusté du Groupe en valeur pour l’ensemble de l’exercice 2024, en dépit de cette baisse du chiffre d’affaires. Ceci démontre notre capacité à faire progresser significativement nos marges opérationnelles, ainsi que la pertinence de notre stratégie de sélectivité dans le contexte que nous avons connu en 2024.”

Chiffre d’affaires consolidé

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’établit à 994,6 millions d’euros, soit une baisse de -5,9% par rapport à 2023. Cette évolution inclut une contraction organique de -6,5%, l’impact des récentes acquisitions pour +0,2% ainsi qu’un effet de change favorable de +0,4%.

Cette évolution traduit les orientations stratégiques du Groupe, détaillées lors du Capital Markets Day tenu le 26 septembre 2024, dans un contexte où Solutions30 évolue actuellement sur des marchés et des segments d’activité présentant des stades de maturités très contrastés. Le Groupe a fait le choix de donner une priorité accrue aux marges par rapport à la croissance du chiffre d’affaires, et a ainsi engagé une décroissance sélective dans les télécommunications en France et en Espagne notamment, où certains contrats ne répondaient plus à ses exigences de rentabilité. Parallèlement, Solutions30 accélère le développement de ses relais de croissance rentable en Allemagne et dans l’énergie.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 251,8 millions d’euros, en baisse de -12,4% (-12,9% en organique) par rapport à un quatrième trimestre 2023 représentant une base de comparaison très élevée (287,3 millions d’euros). Les tendances observées au quatrième trimestre sont restées les mêmes qu’au troisième trimestre, avec (i) l’impact des mesures de sélectivité mises en œuvre au cours du 2ème trimestre dans les télécommunications en France et en Espagne, (ii) une activité toujours réduite au Benelux principalement du fait des négociations entre opérateurs belges en vue de mutualiser leurs investissements dans le déploiement de la fibre et (iii) la poursuite d’une dynamique soutenue dans les relais de croissance du Groupe : l’Allemagne, où le déploiement de la fibre optique accélère fortement, et les services liés à l’énergie, secteur dans lequel le Groupe se développe avec succès.

Benelux

Le chiffre d’affaires réalisé au Benelux au 4ème trimestre 2024 s’établit à 92,7 millions d’euros, en repli de -17,2% (-17,6% en organique) par rapport à une base de comparaison particulièrement élevée (+61% au 4ème trimestre 2023). L’activité Connectivity réalise un chiffre d’affaires de 67,3 millions d’euros au 4ème trimestre, en recul de -26%. En Belgique, les activités de déploiement de la fibre optique sont restées ralenties par les négociations en cours entre fournisseurs de services de télécommunications visant à rationaliser les opérations de déploiement à l’échelle nationale. Ces négociations ont continué d’entrainer des retards d’activité pour Solutions30, avec un impact amplifié au 4ème trimestre par le rapprochement entre deux de ses clients locaux, Proximus et Fiberklaar, qui a amené à des discussions sur l’adaptation des processus opérationnels.

Le chiffre d’affaires de l’activité Energy s’élève à 16,4 millions d’euros, en légère croissance de 1.8% au 4ème trimestre. Si le déploiement des compteurs intelligents en Flandre atteint un plateau, la poursuite de cette activité en Wallonie ainsi que la croissance des services aux réseaux devraient soutenir la dynamique des prochains trimestres. Par ailleurs, les services énergétiques ont ralenti aux Pays-Bas du fait de la congestion des réseaux électriques, ce qui entraînera des investissements supplémentaires dans ceux-ci.

L’activité Technology maintient une forte dynamique, avec un chiffre d’affaires de 9,0 millions d’euros, en hausse de +67%, porté par le démarrage d’un nouveau contrat d’assistance informatique.

Sur l’ensemble de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires au Benelux atteint 371,6 millions d’euros, en légère baisse de -2,6% (-2,8% en organique), après une année 2023 en croissance extrêmement forte (+72%).

France

En France, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2024 s’élève à 90,5 millions d’euros, en recul purement organique de -14,3%. Cette baisse est attribuable à l’activité Connectivity, qui se contracte de -38,2%, à 45,2 millions d’euros, sous l’effet des mesures de sélectivité mises en œuvre depuis le 2ème trimestre. Le Groupe a ainsi réduit significativement son exposition à certains contrats ne répondant plus à ses standards de rentabilité, avec un impact accentué par le ralentissement du marché du déploiement de la fibre observé depuis le début de l’année.

Le Groupe poursuit avec succès l’expansion de son activité Energy, qui affiche une forte progression de +54% au 4ème trimestre, atteignant un chiffre d’affaires de 26,0 millions d’euros soit 29% du total. Portées par des tendances structurelles très favorables, ces activités s’imposent progressivement comme un relais de croissance majeur pour Solutions30 notamment dans le domaine du photovoltaïque, où le Groupe accumule les succès commerciaux et opérationnels et enregistre une croissance de +72% au 4ème trimestre. La dynamique est également soutenue dans les services aux réseaux énergétiques, en hausse de +61%.

L’activité Technology maintient une solide trajectoire, avec un chiffre d’affaires de 19,3 millions d’euros, en croissance de +24 %. Après avoir bénéficié d’un surcroît d’activité lié aux Jeux Olympiques 2024 au 2ème trimestre, les services d’assistance informatique continuent d’afficher une solide croissance, avec un développement soutenu des solutions liées à l’Internet des objets, notamment l’installation de thermostats intelligents.

Sur l’ensemble de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires en France s’élève à 360,6 millions d’euros, en baisse de -10,6%, incluant une contraction organique de -11,0% et une contribution des acquisitions récentes de +0,4%.

Autres pays

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 68,6 millions d’euros au 4ème trimestre 2024, en légère baisse de -1,6%. Cette évolution inclut une décroissance organique de -3,4% et un effet change positif de +1,8% reflétant l’appréciation du zloty et de la livre sterling par rapport à l’euro sur la période.

En Allemagne, Solutions30 bénéficie d’une dynamique de marché exceptionnelle, avec un chiffre d’affaires en hausse de +51,3% au 4ème trimestre 2024, atteignant 24,6 millions d’euros. L’activité sur le réseau coaxial reste soutenue, tandis que la croissance des activités fibre s’accélère. Solidement implanté auprès des principaux opérateurs télécoms nationaux, le Groupe dispose d’une organisation, de compétences et de ressources optimales pour jouer un rôle clé dans l’intensification des activités de déploiement au cours des prochains trimestres.

Solutions30 poursuit sa croissance en Pologne, à +6,4% au 4ème trimestre, pour un chiffre d’affaires atteignant 15,1 millions d’euros. Jusqu’à présent principalement actif dans les activités Connectivity, le Groupe a récemment remporté deux contrats dans les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, auprès d’Ekoenergetyka et d’Inbalance Grid, deux acteurs clés du secteur (voir communiqué du 8 janvier 2025).

En Italie, le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’établit à 14,5 millions d’euros. L’activité a renoué avec la croissance, à +6,2% sur la période. Toutefois, cet effet est masqué par l’impact positif des négociations avec le principal client italien, comptabilisé sur le seul dernier trimestre 2023 alors qu’il concernait l’ensemble de l’exercice. Cela impacte ainsi la comparaison et fait ressortir un recul apparent de -10,6% au 4ème trimestre.

En Espagne, le chiffre d’affaires ressort à 7,3 millions d’euros, en baisse de -44,1% sous l’effet des mesures prises au 2ème trimestre pour réduire l’exposition du Groupe au marché des télécommunications, arrivé à maturité. La restructuration de l’activité Connectivity et les efforts de recentrage sur les activités Energy et Technology se poursuivent.

Enfin, au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires ressort à 7,2 millions d'euros, en baisse de -28,4 % par rapport au 4ème trimestre 2023. Le recentrage sur les marchés de la fibre et des services énergétiques se poursuit, sous l’impulsion d’un nouveau management local.

Sur l’ensemble de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires des Autres Pays s’établit à 262,4 millions d’euros, en baisse de -3,6%, incluant une décroissance organique de -5,0% et un effet change positif de 1,4%.

Confirmation des perspectives de marges pour l’ensemble de l’année 2024

Pour l’ensemble de l’année 2024, Solutions30 confirme ses perspectives d’une amélioration de la marge d’EBITDA ajusté du Groupe, ainsi que d’une progression de l’EBITDA ajusté en valeur, en dépit de la baisse du chiffre d’affaires enregistrée, témoignant de la pertinence de la stratégie de décroissance sélective mise en œuvre par le Groupe en 2024.

Gouvernance

Le Conseil de Surveillance a nommé ce jour Mme Paola Bruno Vice-Présidente. Paola Bruno, membre reconnue du Conseil de Surveillance depuis 2023, continuera d'apporter son vaste savoir-faire en finance d'entreprise et en stratégie dans ce rôle de leadership ainsi qu'à l'ensemble de l'organisation Solutions30.





