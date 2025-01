BAINS DE MER MONACO : Information financière 3ème trimestre 2024/2025

SOCIETE DES BAINS DE MER

ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO

Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661 €.

Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco.

R.C.S. : Monaco 56 S 523 - Siren : 775 751 878.

Information financière 3ème trimestre 2024/2025

(Période du 1er avril 2024 – 31 décembre 2024)

Le Groupe S.B.M. confirme la croissance soutenue

de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre

Troisième trimestre

Groupe consolidé – normes IFRS 2023/2024 2024/2025 Variation

en % Secteur jeux 48 640 45 214 (7) % Secteur hôtelier 51 988 61 147 18 % Secteur locatif 35 083 38 049 8 % Autres 1 872 1 400 (25) % Cessions internes (2 431) (2 310) (5) % TOTAL 135 152 143 501 6 %





Cumul 9 mois

Groupe consolidé – normes IFRS 2023/2024 2024/2025 Variation

en % Secteur jeux 176 398 172 904 (2) % Secteur hôtelier 301 378 350 969 16 % Secteur locatif 99 974 112 005 12 % Autres 12 061 12 405 3 % Cessions internes (9 093) (9 641) 6 % TOTAL 580 718 638 642 10 %

La Société des Bains de Mer et ses filiales enregistrent un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 6 % au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024/2025 par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires du secteur jeux s’établit à 45,2 millions d’euros pour le trimestre écoulé contre 48,6 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent. Cette diminution de 3,4 millions d’euros s’explique par une application rigoureuse des nouvelles règles en matière de compliance, ajouté à un aléa moins favorable par rapport à la même période de l’exercice précédent. L’activité progresse en revanche sur les appareils automatiques.

Le secteur hôtelier confirme la tendance positive observée sur le premier semestre de l’exercice en cours. Il enregistre sur le troisième trimestre une augmentation de 18 % du chiffre d’affaires, qui s’établit à 61,1 millions d’euros contre 52 millions d’euros en 2023/2024, porté par un taux d’occupation et des prix moyens hébergement en progression, notamment sur la période des fêtes de fin d’année et une progression de la restauration à périmètre constant. A cela s’ajoutent l’ouverture du restaurant Amazónico Monte-Carlo le 4 avril 2024 et la réouverture de la brasserie Café de Paris Monte-Carlo en novembre 2023.

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Sporting, du Balmoral et du One Monte-Carlo et les Villas du Sporting, présente un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros contre 35,1 millions d’euros précédemment. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des nouveaux espaces commerciaux disponibles au complexe rénové du Café de Paris, d’un taux de vacance très faible, ainsi que l’application contractuelle des indexations de loyers.

Au cumul des neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe S.B.M. s’établit à 638,6 millions d’euros contre 580,7 millions d’euros pour la même période de l’exercice précédent, soit une hausse de 10 %.

Description générale de la situation financière et des résultats

L’activité du Groupe S.B.M. sur les neuf premiers mois de l’exercice 2024/2025 s’inscrit donc dans une forte dynamique de croissance par rapport à l’exercice précédent. Cette tendance devrait se poursuivre sur le dernier trimestre.

Le modèle économique du Groupe S.B.M. est solide et diversifié. Cependant, l’activité jeux est dépendante, sur une courte période, de sa nature aléatoire. Cet aléa ne nous permet pas de faire de prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2024/2025.

Pour Stéphane Valeri, Président-Délégue de Monte-Carlo Société des Bains de Mer : « ces bons résultats sont conformes à nos attentes. Ils confirment l’efficacité de nos choix stratégiques et et s’inscrivent pleinement dans les objectifs fixés pour l’exercice en cours. »

Monaco, le 29 janvier 2025.

