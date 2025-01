Mandalay påträffar 578 g/t guld och 20 % antimon över 0,47 meter vid True Blue – en potentiell utvidgning av Costerfield-gruvan

TORONTO, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännager höghaltiga borrningsresultat vid True Blue-prospektet intill den verksamma guld-/antimongruvan Costerfield i Victoria, Australien.

Sammanfattning av True Blue:

Höga halter påträffade i en uppåtgående utvidgning av 2024 års första antagna mineraltillgång: 578,0 g/t guld och 20,5 % antimon över 0,47 m (ETW 0,33 m) i TB031 16,8 g/t guld och 2,4 % antimon över 3,98 m (ETW 2,56 m) i TB027 Inklusive 172,0 g/t guld och 19,2 % antimon över 0,37 m 161,0 g/t guld över 0,19 m (ETW 0,15 m) i TB029

Borrtestningen och geokemin i marken tyder på ett omfattande system med potential att efterlikna Costerfields centrala korridor, som har möjliggjort gruvdrift under de senaste 15 åren.

Strukturell kontinuitet har tolkats på en 600 m lång sträcka, vilket innebär att 3,4 km av systemet ännu inte har testats.

Uppföljningsborrning vid True Blue har inletts och två riggar har nu mobiliserats för att fastställa mineraliseringen närmare och öka fyndighetens tillförlitlighet.

Frazer Bourchier, VD och koncernchef, kommenterade:

”Mandalay har utvunnit guld och antimon vid Costerfield sedan vi förvärvade verksamheten för 15 år sedan. Vi är glada över att se True Blue växa fram som ett potentiellt nytt område för Costerfield, vilket innebär ett nytt spännande kapitel för Mandalay. Den här utvecklingen förstärker vår position som en växande guldproducent och som den ledande producenten av den strategiska mineralen antimon i västvärlden. Prospektering fortsätter att vara strategiskt viktigt för att uppnå tillväxt, där minst 9 miljoner US-dollar har avsatts för första halvåret 2025.”

Chris Davis, vice VD för operativ geologi och prospektering, kommenterade:

”Prospekteringen vid True Blue har visat på geologiska likheter med den tidigare brytningen vid den centrala korridoren. De här parallellerna i litologi, strukturell miljö och vätsketransportsystem understryker True Blues exceptionella potential.

”De här resultaten innebär ett betydande genombrott, då vi har påträffat en höggradig mineralisering med synliga guld- och stibnitådror (antimonmineral). Mineraliseringen sträcker sig 130 meter längs strykningen, med stor potential för expansion. Systemets ytuttryck ligger 300 meter ovanför de här höghaltiga fynden, vilket understryker dess betydande vertikala utbredning. Det är uppmuntrande att borrningen också bekräftade en mineralisering på 590 meters djup nedåt stupningen med ytterligare potential. En stegvis borrning på 600 meter söderut avslöjade en bred anomal mineraliserad zon på cirka 250 meter, med analyser på upp till 3,8 g/t guld, vilket visar på systemets kontinuitet och omfattning.

”Mandalay är fast beslutet att frigöra True Blues fulla potential genom ett omfattande utökat borrningsprogram. Uppföljande borrningar kommer att påbörjas med två riggar under de kommande veckorna, och resultaten väntas under de kommande månaderna. Ytterligare borrmetrar och borriggsintensitet kommer att avgöras genom stegvisa utvärderingar, medan vi arbetar för att bygga upp en robust mineraltillgång som potentiellt kan förlänga Costerfield-gruvans livslängd.”

Uppgifter om borrprogrammet

True Blue-prospektet ligger cirka 2 km väster om Youle- och Shepherd-fyndigheterna, som för närvarande bryts av Mandalay. Brytningen av guld och antimon i området började 1861, och sedan Mandalay tog över ägandet i december 2009 har 577 000 uns guld och 65 000 ton antimon brutits med en genomsnittlig halt av 9,1 g/t guld och 3,3 % antimon. Detta har utvunnits från tre större utvecklingsområden längs en 6 km lång mineraliserad ”central korridor”, från Augusta-gruvan i söder till Youle-gruvan i norr. True Blue har potential att bli en ny produktionskorridor med ytarbeten och geokemisk anomali i marken som indikerar ett system som sträcker sig 4 kilometer i strykningsriktning (figur 1).

Figur 1. Karta över Costerfields prospekteringsområden och gruvlicens, som visar var de huvudsakliga produktionsområdena ligger inom den centrala korridoren och True Blue-prospektet.

Efter den framgångsrika gruvstarten vid Youle för flera år sedan har Mandalay slutfört en omfattande utvärdering av Costerfields mineralfält. Utifrån den här bedömningen identifierades och borrades ett antal mål. Med betydelsefulla resultat från de initialt prioriterade fyndigheterna Browns och Robinson kunde True Blues initiala potential inte förverkligas förrän i slutet av 2022, då riktade borrningar påträffade antimonmineraliseringar.

Nästa borrningsfas genomfördes under 2023–2024 och bekräftade en sydlig strukturell kontinuitet med lägre halter samt en extremt höggradig förlängning uppåt stupningen. Denna uppåtgående förlängning visar inte bara kontinuitet i fråga om hög antimonhalt, utan även förekomsten av grovkornigt guld, som påträffas både inom stibnit (antimonmalm) och kvarts. Höjdpunkterna från borrningen inkluderar 16,8 g/t guld och 2,4 % antimon över 3,98 m (ETW 2,56 m) i TB027 och 578,0 g/t guld och 20,5 % antimon över 0,47 m (ETW 0,33 m) i TB031, som ligger 130 m längre norrut (figur 2).





Figur 2. Längsgående sektion av den mest kontinuerliga åder som tolkats ur borrningsdata från True Blue. Observera att det förekommer ytterligare borrning uppåt stupningen i detta system, men det sker i ett parallellt och separat ådernätverk. Åderns utbredning direkt uppåt stupningen i denna långa sektion har inte testats. Borrhålen är markerade med kompositer över 2,0 g/t AuEq vid utspädning till 1,8 m.

Geometrin i True Blue liknar den i Youle-fyndigheten och består av subvertikala till västligt stupande ådror som finns i den västra delen av en antiklin (figur 3). I likhet med Youle och Shepherd är den strukturella kontinuiteten hos True Blues mineraliserade ådror anmärkningsvärt konsekvent över det borrtestade området. Denna konsekvens tillskrivs att de finns i samma litologi och i den centrala korridoren.

Samverkande förkastningsstrukturer, främst de västligt stupande Bearded- och Komodo-förkastningarna, spelar också en viktig roll i bildandet av den typiska Costerfield-mineralisering som identifierats vid True Blue. Glädjande nog har Bearded-förkastningen visat sig innehålla mineraliseringar, med 161,0 g/t guld på 0,19 m (ETW 0,15 m) i TB029. Dessa förkastningar med västlig stupning bedöms vara samtidiga med och genetiskt lika den starkt mineraliserade huvudförkastningen i Youle-fyndigheten. Det här sambandet gör det möjligt att jämföra True Blue med observationer som redan gjorts i samband med gruvdriften i Youle och att påskynda den prediktiva modelleringen för ytterligare prospektering.

Efter förutsägelser utifrån en Youle-liknande modell som tillämpats på den nuvarande kunskapen om True Blue borrades ett djupare hål (TB026) i syfte att testa Komodo-förkastningen nedåt stupningen från dess modellerade samverkan med den vertikala mineraliseringen. Subvertikala stibnitådror påträffades på ett djup av 590 meter under markytan med en skärning som gav 1,6 g/t guld och 1,7 g/t guld över 1,16 m (ETW 0,82 m), som är ett spännande resultat trots att Komodo-förkastningen påträffats längre ned i hålet än väntat, vilket resulterade i att den avsedda geologiska miljön inte testades fullt ut.





Figur 3. Tvärsnitt vid 7300 N av True Blue-mineraliseringen enligt den tolkning som hittills gjorts i samband med borrning. Genomskärningen från TB027 och TB031 ligger i linje med den analyserade ådringen och verkar ligga öster och väster om ådringen, men detta beror på effekter utanför sektionen.

True Blue-ådrorna är i allmänhet subvertikala till sin natur och består ofta av ett kluster av enskilda smala ådror, vilka koncentreras inom en 0,5 m tjock zon och som styrs av en subtil antiklinal-parallell foliation, men i vissa områden finns parallella mineraliserade ådror upp till 5 m från huvudådrorna (figur 4).

Mineraliseringen i de här skärningarna varierar från kvartsdominerad till stibnitdominerad, och guldet förekommer som synliga korn, ofta i kluster med en diameter på upp till 0,4 cm, i både kvarts och stibnit (figur 5, infälld). Guld har också observerats i form av ”ådror” i stibnit med en längd på upp till 3 cm och en bredd på 0,2 mm, vilket är ovanligt för Costerfield (figur 6, infälld).

Hydrotermisk vit glimmer- och karbonatförändring är utbredd i bergväggen och ger ytterligare vektoriseringspotential i takt med att prospekteringen fortsätter. Man har i synnerhet observerat karbonatfläckar med högre intensitet än i majoriteten av alla andra Costerfield-fyndigheter. Finkornig pyrit och euhedral arsenopyrit förekommer i närheten av de mineraliserade ådrorna.





Figur 4. Fotografi av True Blue-skärningen från TB027 (16,8 g/t guld och 2,4 antimon på 3,98 m (ETW 2,43 m)).





Figur 5. Fotografi av True Blue-skärningen som tolkas som Bearded-förkastningen från TB029 – 161,0 g/t guld över 0,19 m (ETW 0,15 m) med infälld bild som visar en närbild av synligt guld i en kvartsmatris 571,25 m ned i hålet.





Figur 6. Fotografi av True Blue-skärning från TB031 – 578,0 g/t guld över 0,47 m (ETW 0,33 m) med infälld bild som visar en närbild av synligt guld i en stibnitmatris 525,50 m ned i hålet.

Genom att använda Costerfields centrala korridor som en analog modell (med stöd av de många strukturella och mineralogiska likheter som observerats) för det geokemiska fotavtrycket för True Blue-prospektet, förväntar sig Mandalay att den 4 kilometer långa strykningsriktningen har potential att innehålla flera ekonomiska fyndigheter utöver den zon som för närvarande borrtestas.

Under 2024 borrade Mandalay två utökningshål söder om det kända True Blue-ådersystemet. I det ena borrhålet påträffades en mycket bred mineraliserad zon som innehöll en rad mineraliserade ådror över en borrhålslängd på cirka 250 m, med enskilda analyser på upp till 3,8 g/t guld och 2,3 % antimon. Även om de här resultaten har lägre halter och är utspridda över hela borrhålet, är sådana här skärningar helt unika vid Costerfield och förekomsten av denna mycket anomala mineralisering är ett starkt bevis för att systemet kan generera ekonomisk mineralisering längs hela anomalikorridorens strykningslängd.





Figur 7. Planritning som visar True Blue-systemets potential. På kartan visas den senaste geologiska tolkningen, en geokemisk analys av marken och platsen för de senaste borrningarna.

Även om testfasen fortfarande är i ett tidigt skede har True Blue en betydande potential och prospekteringen av korridoren underlättas av den observerade strukturella och mineralogiska likheten med Costerfields mycket lönsamma centrala korridor. Sedan 2022 har prospekteringen vid Costerfield varit framgångsrik tack vare att man effektivt testat geologiska modeller som baseras på kunskap som förvärvats genom de senaste två decenniernas gruvdrift. Under 2025 kommer de utökade och stegvisa borrprogrammen att fortsätta i syfte att bekräfta mineraltillgångarna längs korridoren.

Borrning och analys

Alla diamantborrkärnor loggades och provtogs av Costerfields geologer eller av kontrakterade geologer med betydande branscherfarenhet, som arbetade under övervakning av Costerfields geologer. Alla prover skickades till On Site Laboratory Services (OSLS) i Bendigo, Victoria, Australien, för provberedning och analys genom eldbestämning för guld och atomabsorptionsspektroskopi (AAS) för antimon. Den geologiska och metallurgiska personalen vid anläggningen har implementerat en QA/QC-process som omfattar systematisk inlämning av standardreferensmaterial och blanka prover inom partier av borr- och ytprover som lämnas in för analys. Costerfield-specifika referensmaterial som framställts av Costerfield-malm har framställts och certifierats av Geostats Pty Ltd., ett specialiserat konsultföretag för kvalitetskontroll av laboratorier. Se den tekniska rapporten ”Costerfield Operation, Victoria, Australia NI 43-101 Report” från den 28 mars 2024, som finns tillgänglig på SEDAR ( www.sedar.com ) för en fullständig beskrivning av borrnings-, provtagnings- och analysförfarandena.

Kvalificerad person:

Chris Davis, vice VD för operativ geologi och prospektering vid Mandalay Resources, är en auktoriserad yrkesman från Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM CP(Geo)), samt medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG) och en kvalificerad person enligt definitionen i NI 43-101. Han har granskat och godkänt den tekniska och vetenskapliga information som lämnas i det här pressmeddelandet.

För mer information

Frazer Bourchier

Direktör, VD och koncernchef

Edison Nguyen

Chef, affärsvärderingar och investerarrelationer

Kontakt:

647.258.9722

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt resursbolag med producerande tillgångar i Australien (Costerfields guld-/antimongruva) och Sverige (Björkdals guldgruva). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett väsentligt positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt, samtidigt som man utvecklar en hög nivå av engagemang med samhället och medarbetarna.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieägarna genom lönsam drift och framgångsrik prospektering vid gruvorna Costerfield och Björkdal. För närvarande är bolagets huvudmål vid Costerfield att fortsätta bryta de höghaltiga ådrorna Youle och Shepherd och att utöka mineraltillgångarna. Vid Björkdalsgruvan strävar bolaget efter att öka produktionen från Aurora-området, den östra delen och andra områden med högre halter under de kommande åren i syfte att maximera vinstmarginalerna från gruvan.

Framåtblickande uttalanden:

Det här pressmeddelandet innehåller ”framåtblickande uttalanden” i den mening som avses i tillämplig värdepapperslagstiftning, inklusive uttalanden om prospekterings- och utvecklingspotentialen vid True Blue-fyndigheten (Costerfield). Läsarna uppmanas att vara försiktiga och inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden. De faktiska resultaten och den faktiska utvecklingen kan skilja sig väsentligt från dessa uttalanden, och beror på bland annat förändringar i råvarupriser, den allmänna marknaden och ekonomiska förutsättningar. De faktorer som identifierats ovan är inte avsedda att representera en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som skulle kunna resultera i faktiska resultat och faktisk utveckling som skiljer sig från de som förutses i de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årliga informationsrapport från den 28 mars 2024. En kopia finns tillgänglig under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan inte heller garanteras att eventuella antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrning någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska handlingar, händelser eller resultat väsentligt avviker från de beskrivna framåtblickande uttalandena kan det finnas andra faktorer som leder till handlingar, händelser eller resultat som inte kommer att vara som förväntat, uppskattat eller avsett. Det kan inte ges någon försäkran om att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från dem som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsarna inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden.

Bilaga

Tabell 1. Betydande skärningar från borrprogrammet.

Borrhålets

ID Från

(m) Till

djup (m) Borrbredd

(m) Verklig

tjocklek (m) Au-halt

(g/t) Sb-halt

(%) Au ekvivalent

(g/t) över

min.1,8m

Gruvbrytningsbredd Åderns namn TB014 385,01 388,37 3,36 1,93 1,7 0,0 1,7 Associerad åder TB014 626,06 628 1,94 1,49 1,4 0,2 1,6 Huvudåder TB015 275,87 281,96 6,09 3,49 1,9 0,6 3,3 Associerad åder TB015W1 578,65 578,91 0,26 0,21 15,2 16,6 6,4 Huvudåder TB017 417,87 418,09 0,22 0,16 10,7 5,2 2,0 Associerad åder TB017 425,44 429,06 3,62 2,08 1,0 0,2 1,5 Associerad åder TB018 587,63 588,35 0,72 0,58 1,4 1,2 1,3 Huvudåder TB019 443,84 446,48 4,09 2,35 0,8 0,1 1,1 Associerad åder TB020 481,98 483,42 1,44 1,43 1,5 0,0 1,2 Associerad åder TB022 230,31 232,47 2,16 1,87 1,0 0,3 1,6 Associerad åder TB022 461,85 464,25 2,40 1,85 1,3 0,0 1,3 Associerad åder TB022 471,86 474,24 2,38 2,00 2,6 0,0 2,6 Associerad åder TB026 716,56 717,72 1,16 0,82 1,6 1,7 2,6 Associerad åder TB026 730,65 731,1 0,45 0,41 0,5 2,6 1,5 Associerad åder TB027 551,55 551,83 0,28 0,21 2,0 8,7 2,7 Associerad åder TB027 577,57 581,55 3,98 2,56 16,8 2,4 22,5 Huvudåder Inkluderar 577,57 577,94 0,37 0,24 172,0 19,2 28,7 Huvudåder TB029 538,32 538,7 0,38 0,22 9,9 3,7 2,3 Huvudåder TB029 571,15 571,34 0,19 0,15 161,0 0,0 13,6 Bearded-förkastningen TB029W1 538,07 538,28 0,21 0,12 1,8 16,5 2,8 Huvudåder TB031 519,27 519,77 0,50 0,32 1,2 2,0 1,1 Associerad åder TB031 525,01 525,48 0,47 0,33 578,0 20,5 115,6 Huvudåder

Anteckningar

1. AuEq-halten (guldekvivalent) beräknas med hjälp av följande formel:

AuEq g per t = Au g per t = Sb % x

Sb-pris per 10 kg x utvinning vid Sb-bearbetning Au-pris per g x utvinning vid Au-bearbetning

Använda priser och utvinningsgrader: Au $/uns = 2 100; Sb $/t = 16 000; Au-utvinning = 93 % och Sb-utvinning = 92 %

2. Kompositer som inte bedöms vara kopplade till en namngiven åder och understiger 1 g/t AuEq vid utspädning till 1,8 m anses inte vara väsentliga och redovisas inte här.

Tabell 2. Uppgifter om borrhålets krage

BORRHÅLETS

ID NORDLIG ÖSTLIG HÖJD DJUP STUPNING AZIMUT SLUTDATUM TB014 301496 5916260 217 670,7 -50 256,37 30 mar. 2023 TB015 301389 5916369 222 738,9 -63 240,37 20 jun. 2023 TB015W1 301389 5916369 222 665,4 -63 240,37 3 apr. 2023 TB015W2 301389 5916369 222 950,7 -63 240,37 5 jul. 2023 TB016 301496 5916259 217 639,8 -44 243,37 26 apr. 2023 TB017 301389 5916370 221 622,6 -60 278,37 10 maj 2023 TB018 301496 5916260 217 635,6 -50 258,37 17 maj 2023 TB019 301421 5916495 224 917,8 -60 254,37 23 aug. 2023 TB020 301420 5916495 224 707,3 -56 272,37 10 okt. 2023 TB020W1 301420 5916495 224 578,8 -56 272,37 25 okt. 2023 TB021 301496 5916258 217 737,4 -50 243,37 28 nov. 2023 TB022 301689 5915593 209 899,2 -41 257,37 1 feb. 2024 TB023 301496 5916257 217 893,4 -42 233,37 2 feb. 2024 TB024 301772 5915180 204 695,9 -29 262,37 8 mar. 2024 TB024W1 301772 5915180 204 850,7 -29 262,37 24 apr. 2024 TB025 301562 5916174 215 900 -44 238,37 15 apr. 2024 TB026 300768 5916491 237 1100,5 -63 129,37 31 jul. 2024 TB027 300769 5916490 237 710,6 -40 132,37 1 okt. 2024 TB027W1 300769 5916490 237 664 -40 132,37 2 dec. 2024 TB028 300769 5916491 237 749,4 -48 109,37 21 okt. 2024 TB029 300769 5916490 237 820,9 -39 124,87 18 nov. 2024 TB029W1 300769 5916490 237 699,5 -39 124,87 19 dec. 2024 TB030 300660 5916506 243 930,8 -60 136,37 11 nov. 2024 TB031 300767 5916506 237 599 -40,5 116,87 4 dec. 2024

Anteckningar:

Koordinatsystem: MGA2020





