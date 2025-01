Lehdistötiedote

Aktia Pankki Oyj

30.1.2025 klo 8.00

Aktian sijoitusnäkemys: Odotuksissa hyvä sijoitusvuosi, mutta epävarmuudet ovat aiempaa suuremmat

Sijoitusmarkkinoiden lähtöasetelmat vuoteen 2025 näyttävät melko hyviltä. Talouskasvun odotetaan jatkuvan tasaisena, ja inflaatio lähestyy keskuspankkien tavoitteita. Osakemarkkinoilla arvostustasot ovat kohtuulliset, ja korkomarkkinoilla korkotasot edelleen houkuttelevat. Epävarmuutta nostaa Yhdysvaltain uusi hallinto, jonka toimet ovat toistaiseksi arvailujen varassa.

Aktian tuoreen Sijoitusnäkemyksen mukaan globaali talouskasvu jatkuu tasaisena. Konsensusennuste globaalille talouskasvulle tänä ja ensi vuonna on 3 prosenttia. Inflaation odotetaan hidastuvan loppuvuodesta lähelle keskuspankkien noin 2 prosentin tavoitetasoa.

Odotuksiin sisältyy merkittäviä riskejä. Yhdysvaltain uusi hallinto on aloittanut räväköillä keskustelunavauksilla. Mahdollista on, että Trump-hurmosta seuraa Trump-krapula. Pahimmillaan inflaatio laukkaa, julkinen velka kasvaa holtittomasti ja keskuspankin uskottavuus on mennyttä. Parhaimmillaan Trump toimittaa sitä, mitä talous ja sijoitusmarkkinat toivovat ja tarvitsevat.

”Uskoa tulevaan luo se, että Trumpin ajatellaan mittaavan onnistumistaan osakemarkkinoiden kehityksen kautta. Jos kurssit nousevat, hän on tyytyväinen, ja silloin pahimmat skenaariot eivät ole toteutuneet”, Aktian allokaatiojohtaja Patrik Moring summaa.

Osakemarkkinoiden nousulla edellytykset jatkua

Korkojen laskut yhdessä veroleikkausten kanssa luovat otollisen ympäristön yhdysvaltalaisille yhtiöille, ja viime vuonna hyvin kapeaan joukkoon keskittyneen osakemarkkinan kasvu alkanee laajentua. Myös tekoälyn hyödyt valuvat pitkällä aikavälillä laajempaan markkinaan.

”Näemme Yhdysvallat markkinoiden suhteellisena voittajana. Potentiaalia on etenkin pienemmissä, laadukkaissa yhdysvaltalaisissa osakkeissa, joiden hinnoittelu on vielä kohtuullisella tasolla”, salkunhoitaja Anna-Liisa Rissanen arvioi.

Euroopassa epäyhtenäinen politiikka ja geopolitiikan aiheuttamat haasteet ylläpitävät epävarmuutta. Jos talouskasvu pysyy vakaana ja tekee käänteen parempaan, eivätkä Yhdysvaltain linjaukset tuontitulleista realisoidu, Euroopassa ja Suomessa on paljon tuottopotentiaalia.

”Kotimaiset yhtiöt ovat pääsääntöisesti hyvässä kunnossa ja kilpailukykyisiä. Positiivinen sentimentti voi levitä laajaan joukkoon osakkeita pienessä pörssissä nopeastikin”, Rissanen toteaa.

Aktia arvioi globaalien osakemarkkinoiden tämän vuoden tuoton olevan 6–9 prosentin haarukassa. USA:n osakemarkkinoiden tuottopotentiaaliksi arvioidaan 6–8 prosenttia ja muiden markkinoiden 7–9 prosenttia. Yksittäiset markkinat voivat tuottaa selvästi enemmänkin, jopa kaksinumeroisia lukuja.

Korkosijoittajan tilanne jatkuu hyvänä

Kaikkien keskeisten korkomarkkinoiden korot ovat edelleen selvästi korkeammat, kuin mihin

viimeisten 10 vuoden aikana on totuttu. Loppuvuonna nähty pitkien valtionlainakorkojen nousu nosti tuotto-odotuksia entisestään. Jos politiikasta ei koidu merkittäviä takaiskuja, näkymät ovat edelleen valoisat.

”Korkosijoittajan vuoden tuotot tulevat pääosin lainojen juoksevista tuotoista, jolloin riskillisemmät luokat nousevat tärkeään rooliin korkoallokaatiossa”, allokaatiojohtaja Patrik Moring muistuttaa.

Kehittyvien markkinoiden valtionlainat ovat yhä houkutteleva omaisuusluokka. Erityisesti paikallisvaluuttamääräiset lainat tarjoavat vahvan tuottonäkymän.

”Vakautta ovat tukeneet ulkomaisten sijoittajien matala omistusaste mutta myös uskottava keskuspankkipolitiikka ja myönteinen inflaatiokuva. EM-maiden kasvun odotetaan vahvistuvan suhteessa länsimaihin, eikä talouden fundamenttitekijöissä ole merkittäviä epätasapainoja”, Moring listaa.

Aktia ennustaa euroalueen valtionlainojen tuotoksi 2–3 prosenttia vuonna 2025. Euroalueen korkean luottoluokituksen Investment Grade -yrityslainojen tuotto-odotus on 3–5 prosenttia ja korkeamman riskin High Yield -yrityslainojen 4–6 prosenttia. Dollarimääräisten kehittyvien markkinoiden valtionlainojen tuotto asettunee eurosuojattuna 4–6 prosenttiin, kun taas paikallisvaluuttamääräisissä kehittyvien maiden valtionlainoissa 5–7 prosentin tuotto on mahdollinen.

Yritysten pörssiin listautumisessa alkaa olla jono

Korkeammat korot ja inflaatio ovat hidastaneet listaamattoman markkinan tahtia viime vuodet. Pääomasijoittajat ovat keskittyneet salkuissaan olevien yritysten kannattavuuden parantamiseen ja arvonluonnin tukemiseen. Nyt korkohuippu on koettu

”Vuodelle 2025 odotetaan laajasti aktivoituvaa yrityskauppamarkkinaa, ja myös yksityisten yritysten pörssiin listaamiseen alkaa olla jono”, Aktian vaihtoehtoisten sijoitusten johtaja Marjo Koivisto toteaa.

Samaan aikaan Private Debt -markkina on jatkanut ennätysvauhtiaan. Kiinteistö- ja infrastruktuurisijoituksissa arvonlasku näyttää pysähtyneen, ja erityisesti uusiutuvan energian projektit luovat pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.

Lisätietoja:

Patrik Moring, allokaatiojohtaja, puh. 050 462 4888, patrik.moring(at)aktia.fi

Anna-Liisa Rissanen, salkunhoitaja, puh. 050 468 1704, anna-liisa.rissanen(at)aktia.fi

Marjo Koivisto, johtaja, vaihtoehtoiset sijoitukset, puh. 050 520 4777, marjo.koivisto(at)aktia.fi

