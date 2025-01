HDSN annonce une croissance de 30 % en 2024

HDSN, le leader français spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs prédictifs, confirme la pertinence de son offre en annonçant un chiffre d’affaires en hausse de 30 % sur son dernier exercice.

Exclusivement développés en France, les capteurs E-PREDICT de HDSN ont été éprouvés dans de nombreuses situations. Simples à déployer, ils permettent ensuite d’accéder en tous points à une série d’informations et d’alertes pour ne pas subir d’évènement et avoir une approche proactive et préventive, et ce, notamment dans des cas critiques comme la sécurisation de l’outil de production dans différents secteurs.

Un modèle industriel validé et l’ouverture de nouveaux marchés

En 2024, HDSN a franchi une nouvelle étape en accédant à la prestigieuse certification CNPP Certified. De plus, l’entreprise a fortement investi pour faire évoluer ses produits et les adapter à de nouveaux cas d’usage. Cela s’est notamment traduit par l’ouverture d’une nouvelle division dédiée à l’industrie maritime et au sein de laquelle des contrats d’envergure ont été conclus avec de grands acteurs du secteur.

Fort de ces éléments, HDSN a signé plus de 8 nouveaux contrats en 2024 et passé la barre des 20000 capteurs déployés chez ses clients. Cela positionne de fait la société comme l’un des principaux acteurs de son marché. À noter également qu’en 2024, la société a continué d’étoffer ses équipes techniques et commerciales et s’est entourée de managers reconnus pour l’accompagner dans son développement, notamment sur la division maritime.

Une dynamique de croissance prometteuse pour 2025

Au regard des contacts initiés et des nouveaux projets à venir, HDSN prévoit de poursuivre sa croissance en 2025. La société continuera également d’investir pour étendre ses parts de marché dans certains secteurs cibles et veillera à accélérer sa R&D pour conserver son avance technologique et son avantage concurrentiel. Enfin, différents partenariats seront étudiés pour étendre la distribution de ses produits par des structures complémentaires, dans le secteur de l’assurance par exemple.

Frédéric BONNARD, Président de HDSN « Nous avons mis en avant notre capacité à accompagner nos clients dans la mise en œuvre de projets à très forte valeur ajoutée leur permettant de protéger l’outil de production et d’anticiper des pannes à venir grâce à l’analyse de signaux faibles. HDSN occupe une place unique sur le marché et bénéficie des référencements les plus prestigieux qui attestent de la qualité de ses dispositifs. »