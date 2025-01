Crédit Agricole Brie Picardie : Résultats financiers au 31 décembre 2024

COMMUNIQUÉ FINANCIER

RÉSULTATS

AU 31 DÉCEMBRE 2024 Le 30/01/2025

Comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2024 arrêtés par le Conseil d’Administration du 30 janvier 2025 – Certification des commissaires aux comptes en cours.

UNE BANQUE ENGAGÉE POUR SES CLIENTS





Au cours d’une année 2024 marquée par de nombreuses incertitudes sur les plans économique et politique, la Caisse Régionale Brie Picardie poursuit son accompagnement des clients, des sociétaires et plus généralement de l’ensemble du territoire.

En 2024, les taux d’intérêts se sont maintenus à des niveaux élevés, ce qui a permis à nos clients épargnants de bénéficier de belles opportunités de placement.

Ainsi, l’épargne de nos clients a augmenté de plus de 1,0 milliard d’euros, et ce ne sont pas moins de 435 millions d’euros d’intérêts versés à nos clients en rémunération de leur épargne sur l’année 2024.

Cette épargne est utile au territoire, car elle permet de financer l’économie locale.

Malgré un contexte marqué par le fort ralentissement du crédit habitat en France, nous avons continué à accompagner les projets de nos clients avec 10 200 financements pour un montant total de 1,4 milliard d’euros.

Une famille sur trois sur notre territoire choisit le Crédit Agricole Brie Picardie pour le financement de son projet immobilier !

Nous soutenons également les professionnels, entrepreneurs et agriculteurs, avec plus de 10 000 projets accompagnés pour près de 1,5 milliard d’euros.

Fidèle à nos valeurs de banque mutualiste, nous avons accompagné 235 projets locaux grâce au programme « J’aime mon territoire ».





AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec 31,8%1 de part de marché des encours d’épargne bilan à fin octobre 2024, soit un gain de +0,3pt sur 10 mois.

À fin décembre 2024, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie dépasse 37,6 Mds€, en augmentation de 3,3% sur un an.

Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilan, qui progresse de 0,6 Md€ par rapport à décembre 2023 (+2,4%) et atteint 25,6 Mds€. L’encours du Livret Sociétaire dépasse pour la 1ère fois le seuil des 1,0 Md€ et permet de financer des projets durables et solidaires.

Le Crédit Agricole Brie Picardie a conquis plus de 42 300 nouveaux clients sur 12 mois, pour un total de plus de 1,1 million de clients dont près de 437 000 sont sociétaires.

L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, sur l’année 2024, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé près de 3,2 Mds€ de nouveaux financements à moyen et long terme.

La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1er financeur de son territoire avec 34,9%1 de part de marché des encours de crédits à fin octobre 2024.

L’encours de crédits est en légère baisse à 29,0 Mds€ à fin décembre 2024, soit une diminution de -0,3%, pénalisé par le ralentissement du marché immobilier.

Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 2,5% sur un an pour atteindre plus de 740 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est en progression de 1,7% sur un an.





UNE BANQUE RÉSILIENTE ET PERFORMANTE





En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 694,3 M€ en hausse de 0,2%. Toujours pénalisé par l’impact négatif de la hausse des taux sur la marge (augmentation de la charge de refinancement, et des intérêts de la collecte clientèle), le PNB bénéficie toutefois de la dynamique d’équipement de nos clients entraînant la croissance des commissions. Retraité des éléments non récurrents principalement composés des dividendes du groupe, le PNB sous-jacent est en baisse de -3,5%.

Les charges de fonctionnement atteignent 389,5 M€, en évolution maitrisée de 0,1% sur un an, soutenue par l’arrêt des contributions aux Fonds de Résolution Unique (FRU) et aux Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR).

Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 304,9 M€. Le coefficient d’exploitation s’établit à 56,1%.

Après l’impôt sur les sociétés et la prise en compte du coût du risque, le Résultat Net social atteint 198,1 M€ en baisse de -1,6% sur un an.

À fin décembre 2024, le taux de CDL (Créances Douteuses et Litigieuses) est de 1,60%.

En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 696,8 M€ en hausse de 0,5%.

Les charges de fonctionnement sont en baisse de - 0,1%. Le Résultat Brut d’Exploitation est en progression de 1,3%.

Le Résultat Net consolidé s’établit à 199,2 M€ en hausse de 0,1% par rapport à celui de décembre 2023.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 5,4 Mds€ à fin décembre 2024, pour un total bilan consolidé de 41,0 Mds€.

Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 67,6 M€, soit 0,23% de l’encours de crédits. Ainsi, le taux de couverture des défauts en principal atteint 118%.

La Caisse Régionale conserve des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés à fin décembre 2024 : le ratio de solvabilité (CET1) est supérieur à 23,5% pour un minimum réglementaire de 9,5% et le LCR disclosure moyen sur 12 mois (Liquidity Coverage Ratio) s’établit à 120% pour un minimum réglementaire de 100%.





CERTIFICATS COOPÉRATIFS D’INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 18,70€ au 31 décembre 2024. L’actif net par titre est égal à 69,25€.

La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2024 affectée aux CCI ressort à 5,2. Le bénéfice net par CCI est égal à 3,59€.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 27 mars 2025 une rémunération de 1,09€ par CCI, soit un rendement de 5,8% par CCI.

Cette rémunération permettra de verser au fonds de dotation Brie Picardie Esprit Ouvert un dividende sociétal de 1,6 M€.

Sur l’année civile 2024, 502 945 CCI ont été rachetés par la Caisse Régionale pour plus de 8,9 M€ dans le cadre du programme de rachat de CCI. Le 30 décembre 2024, 645 109 CCI ont été annulés.

La mise à jour du programme de rachat des CCI sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale du 27 mars 2025. La Caisse Régionale a fixé une enveloppe maximale de rachat de 20 M€ en 2025, dont le prix ne pourra pas être supérieur à 66€ par CCI.





1 Dernières données disponibles à fin octobre 2024 – Source Banque de France.

2 Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes). Le ratio LCR fin de mois au 31/12/2024 s’établit à 130% pour un minimum réglementaire de 100%.

Retrouvez toutes les informations financières réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site internet :

www.ca-briepicardie.com, rubrique « Investisseurs ».

Contact relations investisseurs : Jean-Philippe JUGUET - communication.financiere@ca-briepicardie.fr

Contact presse : Lisa SUARD – lisa.suard@ca-briepicardie.fr – Tél. : 01.60.25.93.60

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie

Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS

Pièce jointe