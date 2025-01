Signaux Girod : Résultats consolidés 2023/2024

SIGNAUX GIROD

(ISIN : FR0000060790)

RESULTATS CONSOLIDES 2023/2024

Bellefontaine, le 30 janvier 2025 – 18H00

Le conseil d’administration a arrêté le 30 janvier 2025 les comptes consolidés de l’exercice clos au 30 septembre 2024. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

En millions d’Euros 2023/2024 2022/2023 Variations (Chiffres arrondis au dixième de million le plus proche) Du 01/10/2023 Du 01/10/2022 en Au 30/09/2024 Au 30/09/2023 M€ Chiffre d’affaires 101,8 105,2 - 3,4 Résultat opérationnel courant + 1,7 + 4,0 - 2,3 Perte de valeur - 0,4 - 0,5 + 0,1 Autres produits et charges opérationnels + 0,6 + 0,1 + 0,5 Résultat opérationnel + 1,9 + 3,6 - 1,7 Résultat net consolidé + 0,9 + 3,0 - 2,1 Résultat net part du groupe + 0,9 + 3,0 - 2,1 EBITDA* + 7,4 + 8,6 - 1,2

* L’EBITDA représente le résultat net consolidé avant impôt, amortissements, provisions, pertes de valeur et résultat financier tels qu’ils apparaissent au compte de résultat consolidé. Cet indicateur non défini par une norme IFRS, est utilisé pour mesurer la capacité du groupe à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles.

Sur l’exercice 2023/2024, le chiffre d’affaires recule de 3,3 % (-1,5 % à périmètre constant).

Le bénéfice net consolidé de l’exercice atteint 0,9 M€. Il intègre une perte de valeur de 0,4 M€ constatée sur le goodwill de notre filiale spécialisée Concept Urbain.

L’EBITDA est en légère baisse de 1,2 M€ et passe de 8,2 % du chiffre d’affaires au 30 septembre 2023 à 7,3 % du chiffre d’affaires au 30 septembre 2024. Malgré des marges en amélioration, le groupe a subi au cours de l’exercice des baisses d’activité ponctuelles qui ont entraîné une diminution du résultat.

Le résultat opérationnel courant ressort à +1,7 M€ et se décompose de la manière suivante sur les différents pôles :

Signalisation France : (CA : 65,4 M€ - ROC : -1,0 M€)

Le chiffre d’affaires a diminué de 5,6 %. Le contexte économique difficile a induit un volume d’activité insuffisant pour faire face à l’augmentation des coûts notamment salariaux sur cet exercice. La baisse du résultat opérationnel courant sur ce périmètre, est de 2,3 M€ par rapport à l’exercice précédent.

Sociétés spécialisées : (CA : 9,2 M€ - ROC : +0,2 M€)

Le chiffre d’affaires baisse de 8,4 % sur l’exercice à la suite d’un ralentissement de l’activité. Le résultat opérationnel courant est légèrement bénéficiaire à 0,2 M€.

Activités internationales : (CA : 27,2 M€ - ROC : +2,6 M€)

Les bonnes performances à l’international sont dues à une activité solide. L’amélioration de 0,4 M€ du résultat opérationnel courant démontre la dynamique de marché de certaines de nos filiales internationales.

Situation financière : Ces indicateurs non définis par les normes IFRS, sont utilisés pour mesurer la rentabilité financière du groupe et sa résilience face à ses engagements.

Le groupe dispose d’un niveau de liquidités de 20,4 M€ au 30 septembre 2024 (Trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l’actif du bilan consolidé).

Son excédent de trésorerie net est de +0,2 M€ (endettement net négatif) au 30 septembre 2024 : il comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie de 20,4 M€ diminués des dettes financières courantes et non courantes pour 15,7 M€ et des dettes de location courantes et non courantes pour 4,5 M€.

Cet indicateur était de -4,2 M€ au 30 septembre 2023.

Sa solidité financière est confirmée par un gearing de -0,5% contre 7,6% à la clôture de l’exercice précédent (ce ratio correspond à l’endettement net global par rapport aux capitaux propres consolidés du groupe).



Perspectives du groupe :

A ce jour, le contexte politique national particulièrement incertain risque d’avoir des conséquences difficiles à appréhender sur les budgets de nos clients. Associé à un environnement concurrentiel agressif sur le secteur Signalisation France, notre enjeu principal sera d’assurer un volume suffisant de chiffre d’affaires et une amélioration des résultats sur les deux périmètres français.

L’activité à l’international, quant à elle, devrait connaître une progression du chiffre d’affaires et une légère augmentation de la rentabilité.

Le conseil d’administration proposera lors de l’assemblée générale du 27 mars 2025, un dividende de 1,5 € par action.

Les comptes annuels seront disponibles le 31 janvier 2025 après bourse sur notre site : www.girod-group.com

Pièce jointe