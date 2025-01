Avis financier du 31/01/2025

UNE BANQUE SOLIDE AU SERVICE DE L’ECONOMIE LOCALE

Arrêté du 31 décembre 2024 (Communiqué diffusé le 31 janvier 2025)

UNE ANNEE MARQUEE PAR UNE FORTE DYNAMIQUE DE CONQUETE AVEC PRES DE 23 000 NOUVEAUX CLIENTS ET UNE MOBILISATION IMPORTANTE POUR ACCOMPAGNER LES PROJETS DE TOUS LES CLIENTS ET DU TERRITOIRE

En 2024, plus de 534 000 clients font confiance au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou dont près de 23 000 nouveaux (+7% par rapport à 2023). Par ailleurs, l’adhésion au modèle mutualiste est toujours plus forte, avec près de 71% de clients sociétaires.

La relation client, au cœur des préoccupations de la Caisse régionale, a été marquée par une augmentation de l’intensité relationnelle physique et digitale avec un nombre de rendez-vous en augmentation de +3,5% et +10% d’utilisateurs de l’application « Ma Banque », ce qui a été salué par la forte évolution de l’Indice de Recommandation Clients.

(en m€) Dec. 2023 Dec. 2024 Évol. Encours de crédits 12 586 12 483 -0,8% Encours de collecte globale

(Bilan, assurance vie et titres)

Encours de collecte bilan (dépôts, épargne) 17 212









11 703 17 728









12 017 +3,0%









+2,7%

Dans un contexte économique ralenti, la Caisse régionale continue d’accompagner les projets de tous ses clients. Ainsi, ce sont 1,45mds€ de crédits nouveaux qui ont été décaissés en 2024. La Caisse régionale a renforcé sa position de leader dans l’habitat avec une croissance de sa part de marché à près de 36,6%, et plus de 650 m€ de prêts décaissés pour un encours de 7,8 mds€. Par ailleurs, Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, poursuit sa dynamique de développement et d’accompagnement des clients, malgré un marché de la transaction en contraction.

Les crédits à la consommation, avec 173 m€ de décaissements, atteignent plus de 630 m€ d’encours ce qui représente une progression de +1,5% sur un an.

L’activité des agriculteurs, professionnels, entreprises et collectivités publiques a également été accompagnée avec 620 m€ de réalisations de crédits, pour un encours global de près de 4,1 mds€. Dans un contexte de forts aléas climatiques, la Caisse régionale agit pour soutenir les filières agricoles. Par ailleurs, elle a également renforcé l’accompagnement des professionnels de santé avec la création d’une agence dédiée.

Les 12mds€ de collecte bilan, en hausse de 2,7% cette année, permettent d’assurer le financement en circuit court des projets des clients et de l’économie locale. La collecte totale (incluant l’assurance vie et les titres) a également augmenté de 3% sur l’année 2024 et s’élève désormais à 17,7 mds€.

Enfin, la Caisse régionale a aussi été fortement mobilisée dans la protection de ses clients, au travers de produits d’assurance et de prévoyance avec un portefeuille qui atteint près de 350 000 contrats (en croissance de plus de 3% sur l’année).

DES RESULTATS SOLIDES QUI RENFORCENT LA CAPACITE D’AGIR POUR LE TERRITOIRE

Comptes individuels en normes françaises (en m€) Dec. 2023 Dec. 2024 Évol. Produit Net Bancaire 282,6 283,9 +0,5% Charges Générales d’Exploitation -196,6 -197,6 +0,5% Résultat Brut d’Exploitation 86,0 86,4 +0,4% Coût du risque -12,6 -10,7 -14,5% Résultat Net Social 66,8 67,1 +0,5%







Comptes consolidés en normes IFRS (en m€) Dec. 2023 Dec. 2024 Évol. Résultat net consolidé part du Groupe 111,8 80,5 -28,0% Capitaux propres 2 650 2 832 +6,8% Total bilan 16 864 16 779 -0,5%

Le Produit Net Bancaire s’établit à 283,9 m€, en progression de +0,5%, en lien avec une stabilisation de la marge nette d’intérêt après un recul en 2023 suite à la remontée rapide des taux d’intérêts, et la croissance des commissions reposant sur le développement des offres et services et l’intensification de la relation avec les clients.

Les charges générales d’exploitation restent maîtrisées (197,6 m€, +0,5% sur un an) tout en contribuant à la sauvegarde du pouvoir d’achat des salariés et en continuant les investissements dans l’humain, le digital et la proximité, avec la poursuite du programme de rénovation de la totalité du réseau d’agences qui sera achevé d’ici fin 2025.

Le coût du risque net s’établit à 10,7 m€, avec un taux de défaut qui demeure bas et un ratio de couverture des crédits par les provisions qui augmente.

Le résultat net social s’établit à 67,1 m€, en évolution de +0,5%. Le résultat consolidé (en normes IFRS) est de 80,5 m€, en baisse de 28%, avec un effet base 2023 induit par une forte revalorisation du portefeuille de participations. Neutralisé de ces éléments, le résultat consolidé est en baisse de 4%.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale un dividende de 3,21€ par Certificat Coopératif d’Investissement (CCI), soit un rendement de 4,1% rapporté au cours de 79,01€ du 31 décembre 2024.

PERSPECTIVES 2025

La Caisse régionale poursuivra la mise en œuvre de son projet d’entreprise « Ensemble 2025 » visant à renforcer la satisfaction de toutes les clientèles, amplifier la proximité et l’accompagnement du territoire ainsi que les transitions sociétales.

En lien avec son engagement d’utilité au territoire, elle inaugurera en février 2025 le « Village by CA », lieu dédié à l’innovation. Elle poursuivra également son action en faveur de la cohésion sociale, notamment avec le soutien des associations et partenaires à hauteur de plus de 1,5 m€.

Elle s‘appuiera sur ses fondamentaux solides, sa forte présence territoriale, et plus de 1500 salariés et 730 administrateurs qui agissent chaque jour dans l’intérêt des clients, des sociétaires et de la Touraine et du Poitou.

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 27 janvier 2025. Comptes annuels et consolidés en cours de certification par les Commissaires aux Comptes.

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».

Chargé des relations investisseurs : Maamar Mestoura - 02 47 39 84 84.

CCI Crédit Agricole Touraine-Poitou : NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C –– ISIN FR0000045304 –

