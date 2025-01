Investeringsforeningen ValueInvest Danmark – valg af nyt investeringsforvaltningsselskab

Bestyrelsen for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark har besluttet at delegere den daglige ledelse af Investeringsforeningen ValueInvest Danmark til investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S.

Foreningens bestyrelse har den 31. januar 2025 indgået aftale med Invest Administration A/S om at overtage den daglige ledelse og administrationen af foreningen fra BI Management A/S. Det forventes, at skiftet til Invest Administration A/S vil ske i løbet af maj 2025.

Valget af Invest Administration A/S som nyt investeringsforvaltningsselskabet for foreningen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Spørgsmål i relation til ovenstående kan rettes til foreningens bestyrelsesformand Ole Steffensen på tlf.nr. 20 45 82 44.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen ValueInvest Danmark