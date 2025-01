CRCAM SUD RHONE ALPES-INFORMATION FINANCIERE ANNUELLE-RESULTATS AU 31 DECEMBRE 2024

Après une année 2023 où l‘activité crédit avait souffert de la forte hausse des taux, l’année 2024 s’est découpée en deux semestres bien distincts. Le premier, au cours duquel la demande est restée très faible et un second qui dessine une reprise du marché immobilier notamment soutenu par la baisse des taux.En effet, après deux années de hausse des taux dans un contexte inflationniste, l’année 2024 a marqué la fin du cycle de hausse des taux de la banque centrale européenne qui est parvenue à ramener l’inflation européenne proche de sa cible de 2%. Cela a eu un impact sur les taux longs et donc sur les taux crédits notamment pour l’habitat.









Outre le contexte de taux, la faible croissance en Europe et l’instabilité politique nationale ont impacté négativement l’activité économique, et la situation de certains de nos clients, générant une montée du risque pour la Caisse Régionale.









Dans cet environnement crédit atone, notre modèle de banque universelle et généraliste a, de nouveau, illustré sa pertinence. Les conseillers particuliers, qui gèrent l’ensemble de la relation, ont pu accompagner nos clients sur tous les univers de besoins avec notamment une activité soutenue en épargne et assurance. Pour les marchés spécialisés (professionnels, agriculteurs, entreprises), la demande de crédit est restée de bon niveau. Dans le même temps l’épargne et notamment les solutions d’épargne salariale ont occupé une place importante dans l’accompagnement de nos clients.









Fidèle à son ambition d’accompagner les grandes transformations de la société, le Groupe Crédit Agricole et la Caisse Régionale Sud Rhône Alpes se sont attachés, depuis plusieurs années, à renforcer leur expertise dans l’accompagnement des clients dans la transition énergétique. L’équipe d’experts dédiée sur notre territoire a ainsi accéléré son accompagnement auprès de nos clients avec une offre enrichie.









L’ancrage territorial de la Caisse Régionale a été confirmé avec la pose de la première pierre du futur site de Privas le 28 novembre 2024, réalisé à plus de 90% par des entreprises locales et avec une certification HQE.









Forte de son modèle coopératif toujours plus fort avec 387 500 sociétaires, soit plus d’un client sur 2, la Caisse Régionale prouve, notamment à travers ses résultats 2024, sa solidité sur le long-terme.