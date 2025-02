Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Danish Financial Supervisory Authority

Other stakeholders

Date 3 February 2025

Share buyback programme – week 5

The share buyback programme runs in the period 28 January 2025 up to and including 28 May 2025 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 5 March 2025, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 500 million under the programme, but to a maximum of 800,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



-



-



- 28 January 2025 5,500 1,175.41 6,464,755 29 January 2025 5,500 1,187.75 6,532,625 30 January 2025 5,400 1,191.78 6,435,612 31 January 2025 5,300 1,188.48 6,298,944 Total under the share buyback programme 21,700 1,185.80 25,731,936

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,336,742 shares under the completed and present share buyback programme(-s) corresponding to 5.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 38 1163 XCSE 20250128 9:03:53.284000 38 1162 XCSE 20250128 9:03:53.700000 39 1162 XCSE 20250128 9:03:55.392000 37 1168 XCSE 20250128 9:08:27.373000 14 1168 XCSE 20250128 9:09:03.025000 18 1168 XCSE 20250128 9:09:03.025000 10 1168 XCSE 20250128 9:09:34.291000 10 1168 XCSE 20250128 9:10:04.183000 2 1168 XCSE 20250128 9:10:42.184000 8 1168 XCSE 20250128 9:10:42.184000 14 1166 XCSE 20250128 9:10:50.449000 15 1166 XCSE 20250128 9:13:44.054000 14 1166 XCSE 20250128 9:13:44.054000 9 1166 XCSE 20250128 9:13:44.054000 28 1165 XCSE 20250128 9:15:13.018000 9 1165 XCSE 20250128 9:15:13.018000 28 1165 XCSE 20250128 9:15:13.030000 28 1165 XCSE 20250128 9:15:52.607000 29 1164 XCSE 20250128 9:16:01.116000 19 1164 XCSE 20250128 9:16:40.253000 19 1164 XCSE 20250128 9:18:08.346000 38 1167 XCSE 20250128 9:22:04.313000 38 1166 XCSE 20250128 9:22:05.405000 20 1167 XCSE 20250128 9:26:08.183000 19 1167 XCSE 20250128 9:26:31.270000 19 1166 XCSE 20250128 9:27:38.077000 28 1166 XCSE 20250128 9:30:22.617000 29 1165 XCSE 20250128 9:30:47.315000 28 1169 XCSE 20250128 9:37:00.413000 29 1168 XCSE 20250128 9:41:23.417000 29 1168 XCSE 20250128 9:41:23.926000 79 1167 XCSE 20250128 9:41:59.958000 10 1167 XCSE 20250128 9:41:59.958000 28 1168 XCSE 20250128 9:47:09.012000 28 1167 XCSE 20250128 9:50:40.024000 9 1167 XCSE 20250128 9:50:40.024000 82 1167 XCSE 20250128 9:55:34.123000 64 1168 XCSE 20250128 10:03:30.338000 46 1170 XCSE 20250128 10:12:19.364000 10 1170 XCSE 20250128 10:12:19.364000 47 1170 XCSE 20250128 10:12:26.796000 49 1170 XCSE 20250128 10:12:26.830000 39 1169 XCSE 20250128 10:12:27.842000 46 1170 XCSE 20250128 10:15:23.218000 9 1170 XCSE 20250128 10:15:23.218000 4 1170 XCSE 20250128 10:16:52.670000 15 1170 XCSE 20250128 10:16:52.670000 9 1170 XCSE 20250128 10:16:52.670000 9 1170 XCSE 20250128 10:16:52.670000 19 1169 XCSE 20250128 10:28:28.495000 9 1169 XCSE 20250128 10:28:28.495000 9 1169 XCSE 20250128 10:28:28.495000 9 1169 XCSE 20250128 10:28:28.495000 29 1168 XCSE 20250128 10:30:21.005000 39 1171 XCSE 20250128 10:43:48.142000 10 1171 XCSE 20250128 10:43:48.142000 9 1171 XCSE 20250128 10:43:48.142000 10 1171 XCSE 20250128 10:43:48.142000 9 1171 XCSE 20250128 10:43:48.142000 10 1171 XCSE 20250128 10:43:48.142000 10 1171 XCSE 20250128 10:43:48.142000 74 1171 XCSE 20250128 10:43:50.101000 56 1169 XCSE 20250128 10:47:32.034000 46 1169 XCSE 20250128 10:56:17.412000 37 1170 XCSE 20250128 10:56:39.365000 29 1169 XCSE 20250128 10:56:39.498000 18 1168 XCSE 20250128 10:57:13.128000 102 1170 XCSE 20250128 11:01:16.269000 84 1170 XCSE 20250128 11:06:56.167000 18 1170 XCSE 20250128 11:06:56.167000 47 1170 XCSE 20250128 11:10:16.199000 9 1170 XCSE 20250128 11:10:16.199000 40 1170 XCSE 20250128 11:28:04.870000 2 1170 XCSE 20250128 11:28:04.870000 15 1170 XCSE 20250128 11:28:04.870000 87 1170 XCSE 20250128 11:44:32.168000 10 1170 XCSE 20250128 11:44:32.168000 8 1171 XCSE 20250128 12:11:58.209000 2 1171 XCSE 20250128 12:13:36.184000 8 1171 XCSE 20250128 12:13:36.184000 10 1171 XCSE 20250128 12:14:56.184000 10 1171 XCSE 20250128 12:16:42.186000 10 1171 XCSE 20250128 12:18:34.186000 10 1171 XCSE 20250128 12:19:46.186000 10 1171 XCSE 20250128 12:21:19.184000 10 1171 XCSE 20250128 12:23:25.184000 1 1171 XCSE 20250128 12:25:38.018000 9 1171 XCSE 20250128 12:25:38.018000 10 1171 XCSE 20250128 12:26:58.185000 6 1171 XCSE 20250128 12:29:09.183000 4 1171 XCSE 20250128 12:29:09.183000 6 1171 XCSE 20250128 12:31:21.184000 1 1171 XCSE 20250128 12:31:21.184000 1 1171 XCSE 20250128 12:31:21.184000 2 1171 XCSE 20250128 12:31:21.184000 8 1171 XCSE 20250128 12:33:07.184000 2 1171 XCSE 20250128 12:33:07.184000 7 1171 XCSE 20250128 12:35:07.184000 3 1171 XCSE 20250128 12:35:07.184000 10 1171 XCSE 20250128 12:36:56.188000 10 1171 XCSE 20250128 12:38:45.183000 10 1171 XCSE 20250128 12:40:56.226000 2 1171 XCSE 20250128 12:41:34.184000 8 1171 XCSE 20250128 12:41:34.184000 64 1171 XCSE 20250128 12:41:39.853000 29 1171 XCSE 20250128 12:41:39.854000 11 1174 XCSE 20250128 12:42:15.184000 11 1174 XCSE 20250128 12:42:19.184000 10 1174 XCSE 20250128 12:42:23.343000 38 1175 XCSE 20250128 12:42:38.029000 10 1175 XCSE 20250128 12:43:11.184000 10 1175 XCSE 20250128 12:44:35.184000 68 1175 XCSE 20250128 12:46:04.251000 58 1175 XCSE 20250128 12:46:04.252000 34 1175 XCSE 20250128 12:46:08.043000 22 1175 XCSE 20250128 12:46:08.043000 37 1175 XCSE 20250128 12:47:27.186000 27 1176 XCSE 20250128 12:59:02.199000 65 1175 XCSE 20250128 13:10:33.534000 9 1175 XCSE 20250128 13:10:33.534000 9 1175 XCSE 20250128 13:10:33.534000 76 1176 XCSE 20250128 13:10:40.633000 58 1176 XCSE 20250128 13:21:43.262000 46 1180 XCSE 20250128 13:26:39.619000 37 1179 XCSE 20250128 13:27:25.097000 37 1178 XCSE 20250128 13:44:04.921000 9 1178 XCSE 20250128 13:44:04.921000 9 1178 XCSE 20250128 13:44:04.921000 9 1178 XCSE 20250128 13:44:04.921000 9 1178 XCSE 20250128 13:44:04.921000 7 1179 XCSE 20250128 13:54:17.207000 10 1179 XCSE 20250128 13:54:17.207000 33 1179 XCSE 20250128 13:54:17.207000 74 1179 XCSE 20250128 14:10:49.236000 65 1179 XCSE 20250128 14:11:09.040000 28 1177 XCSE 20250128 14:15:24.655000 19 1176 XCSE 20250128 14:17:14.546000 3 1176 XCSE 20250128 14:17:14.546000 14 1181 XCSE 20250128 14:34:20.097000 15 1181 XCSE 20250128 14:34:20.097000 9 1181 XCSE 20250128 14:34:20.097000 10 1181 XCSE 20250128 14:34:20.097000 9 1181 XCSE 20250128 14:34:20.097000 10 1181 XCSE 20250128 14:34:20.097000 46 1181 XCSE 20250128 14:35:29.502000 38 1180 XCSE 20250128 14:36:11.645000 87 1182 XCSE 20250128 14:53:54.728000 55 1182 XCSE 20250128 14:57:23.267000 10 1182 XCSE 20250128 14:57:23.267000 56 1182 XCSE 20250128 14:57:23.269000 58 1181 XCSE 20250128 15:18:13.213000 9 1181 XCSE 20250128 15:18:13.213000 8 1181 XCSE 20250128 15:18:13.213000 2 1181 XCSE 20250128 15:18:13.213000 10 1181 XCSE 20250128 15:18:13.213000 29 1179 XCSE 20250128 15:18:38.598000 10 1178 XCSE 20250128 15:18:44.097000 47 1184 XCSE 20250128 15:28:18.772000 39 1183 XCSE 20250128 15:28:35.254000 65 1183 XCSE 20250128 15:31:58.185000 17 1183 XCSE 20250128 15:33:22.507000 46 1184 XCSE 20250128 15:38:53.466000 48 1183 XCSE 20250128 15:47:04.883000 9 1183 XCSE 20250128 15:47:04.883000 9 1183 XCSE 20250128 15:47:04.883000 10 1183 XCSE 20250128 15:47:04.883000 9 1183 XCSE 20250128 15:47:04.883000 10 1183 XCSE 20250128 15:47:04.883000 89 1183 XCSE 20250128 15:47:12.045000 29 1184 XCSE 20250128 15:54:04.084000 9 1184 XCSE 20250128 15:56:18.786000 1 1184 XCSE 20250128 15:56:18.786000 119 1184 XCSE 20250128 16:04:04.102000 20 1184 XCSE 20250128 16:04:04.478000 47 1185 XCSE 20250128 16:04:06.972000 38 1185 XCSE 20250128 16:05:11.139000 3 1185 XCSE 20250128 16:05:11.139000 10 1185 XCSE 20250128 16:05:11.162000 58 1186 XCSE 20250128 16:06:12.024000 10 1186 XCSE 20250128 16:06:42.300000 10 1186 XCSE 20250128 16:07:22.185000 80 1185 XCSE 20250128 16:07:46.152000 55 1184 XCSE 20250128 16:08:17.656000 51 1184 XCSE 20250128 16:13:12.064000 45 1184 XCSE 20250128 16:13:12.064000 46 1184 XCSE 20250128 16:14:05.068000 3 1183 XCSE 20250128 16:15:24.617000 7 1183 XCSE 20250128 16:15:24.617000 9 1183 XCSE 20250128 16:15:24.617000 37 1183 XCSE 20250128 16:20:11.082000 9 1183 XCSE 20250128 16:20:11.082000 39 1183 XCSE 20250128 16:20:43.145000 28 1183 XCSE 20250128 16:21:47.289000 9 1183 XCSE 20250128 16:21:47.289000 19 1182 XCSE 20250128 16:22:02.834000 9 1182 XCSE 20250128 16:22:02.834000 100 1181 XCSE 20250128 16:31:04.250419 106 1181 XCSE 20250128 16:31:04.250423 26 1181 XCSE 20250128 16:31:04.254211 74 1181 XCSE 20250128 16:31:04.265710 32 1181 XCSE 20250128 16:31:04.265710 26 1181 XCSE 20250128 16:31:04.268599 15 1181 XCSE 20250128 16:31:04.271442 1 1181 XCSE 20250128 16:32:18.799275 10 1181 XCSE 20250128 16:32:24.392585 48 1181 XCSE 20250128 16:32:29.305801 28 1181 XCSE 20250128 16:32:29.305801 9 1195 XCSE 20250129 9:01:46.923000 9 1195 XCSE 20250129 9:01:58.668000 9 1195 XCSE 20250129 9:02:07.384000 40 1190 XCSE 20250129 9:02:23.690000 29 1186 XCSE 20250129 9:02:23.733000 29 1185 XCSE 20250129 9:02:23.753000 38 1186 XCSE 20250129 9:05:56.290000 28 1185 XCSE 20250129 9:05:56.307000 15 1190 XCSE 20250129 9:20:30.213000 54 1190 XCSE 20250129 9:20:30.223000 15 1190 XCSE 20250129 9:20:30.223000 2 1190 XCSE 20250129 9:20:30.224000 3 1190 XCSE 20250129 9:20:30.242000 6 1190 XCSE 20250129 9:20:30.242000 18 1191 XCSE 20250129 9:21:03.177000 9 1194 XCSE 20250129 9:25:28.848000 9 1194 XCSE 20250129 9:25:28.848000 6 1194 XCSE 20250129 9:25:28.848000 18 1194 XCSE 20250129 9:25:28.871000 18 1195 XCSE 20250129 9:25:35.146000 9 1195 XCSE 20250129 9:25:35.169000 29 1194 XCSE 20250129 9:26:39.830000 17 1196 XCSE 20250129 9:26:44.049000 12 1196 XCSE 20250129 9:26:44.049000 8 1196 XCSE 20250129 9:26:44.049000 9 1196 XCSE 20250129 9:26:44.049000 30 1198 XCSE 20250129 9:28:25.039000 28 1197 XCSE 20250129 9:29:39.747000 20 1196 XCSE 20250129 9:30:07.517000 10 1196 XCSE 20250129 9:30:07.517000 19 1192 XCSE 20250129 9:31:49.449000 19 1192 XCSE 20250129 9:32:53.135000 20 1192 XCSE 20250129 9:33:42.945000 20 1192 XCSE 20250129 9:33:42.955000 20 1191 XCSE 20250129 9:33:42.995000 30 1191 XCSE 20250129 9:37:37.437000 29 1190 XCSE 20250129 9:42:55.108000 9 1190 XCSE 20250129 9:42:55.108000 37 1189 XCSE 20250129 9:45:08.936000 30 1188 XCSE 20250129 9:45:10.105000 19 1187 XCSE 20250129 9:49:52.409000 11 1186 XCSE 20250129 9:50:13.237000 8 1186 XCSE 20250129 9:50:13.237000 10 1185 XCSE 20250129 9:50:47.456000 9 1185 XCSE 20250129 9:50:47.456000 10 1184 XCSE 20250129 9:52:04.124000 9 1184 XCSE 20250129 9:52:04.124000 1 1185 XCSE 20250129 9:59:43.170000 27 1185 XCSE 20250129 9:59:43.170000 26 1185 XCSE 20250129 9:59:43.177000 28 1185 XCSE 20250129 10:02:21.198000 10 1185 XCSE 20250129 10:02:21.225000 28 1184 XCSE 20250129 10:05:05.069000 19 1185 XCSE 20250129 10:05:05.070000 10 1185 XCSE 20250129 10:06:58.454000 9 1185 XCSE 20250129 10:08:04.154000 1 1185 XCSE 20250129 10:08:04.154000 8 1185 XCSE 20250129 10:09:02.454000 2 1185 XCSE 20250129 10:09:02.454000 10 1185 XCSE 20250129 10:09:50.455000 11 1186 XCSE 20250129 10:10:38.457000 17 1186 XCSE 20250129 10:12:58.126000 10 1185 XCSE 20250129 10:14:21.086000 29 1185 XCSE 20250129 10:14:55.212000 1 1184 XCSE 20250129 10:18:57.904000 27 1184 XCSE 20250129 10:18:57.904000 18 1184 XCSE 20250129 10:23:06.021000 6 1186 XCSE 20250129 10:23:13.979000 10 1187 XCSE 20250129 10:28:50.589000 47 1186 XCSE 20250129 10:33:14.936000 9 1186 XCSE 20250129 10:33:14.936000 9 1186 XCSE 20250129 10:33:14.936000 19 1186 XCSE 20250129 10:33:14.973000 19 1186 XCSE 20250129 10:33:52.206000 19 1186 XCSE 20250129 10:33:52.215000 3 1187 XCSE 20250129 10:39:18.178000 37 1187 XCSE 20250129 10:39:18.178000 28 1187 XCSE 20250129 10:39:50.612000 37 1187 XCSE 20250129 10:44:32.674000 18 1188 XCSE 20250129 10:44:32.674000 28 1188 XCSE 20250129 10:44:32.674000 29 1186 XCSE 20250129 10:45:05.051000 28 1185 XCSE 20250129 10:45:05.070000 28 1185 XCSE 20250129 10:45:05.093000 28 1185 XCSE 20250129 10:45:05.115000 28 1185 XCSE 20250129 10:45:05.138000 40 1189 XCSE 20250129 11:01:44.817000 10 1189 XCSE 20250129 11:06:39.454000 10 1189 XCSE 20250129 11:08:01.456000 5 1189 XCSE 20250129 11:09:31.160000 5 1189 XCSE 20250129 11:09:31.160000 30 1188 XCSE 20250129 11:10:01.748000 10 1188 XCSE 20250129 11:13:32.480000 29 1189 XCSE 20250129 11:20:00.587000 21 1189 XCSE 20250129 11:20:00.595000 10 1189 XCSE 20250129 11:20:28.909000 29 1188 XCSE 20250129 11:20:28.910000 30 1188 XCSE 20250129 11:20:39.456000 10 1189 XCSE 20250129 11:24:19.455000 7 1188 XCSE 20250129 11:25:29.392000 29 1188 XCSE 20250129 11:25:29.412000 2 1188 XCSE 20250129 11:25:29.412000 5 1188 XCSE 20250129 11:25:29.412000 6 1188 XCSE 20250129 11:26:04.618000 24 1189 XCSE 20250129 11:38:45.785000 20 1189 XCSE 20250129 11:38:45.785000 18 1189 XCSE 20250129 11:38:45.785000 7 1188 XCSE 20250129 11:39:26.135000 13 1188 XCSE 20250129 11:40:16.208000 7 1188 XCSE 20250129 11:40:16.208000 10 1188 XCSE 20250129 11:40:31.857000 20 1188 XCSE 20250129 11:40:36.858000 20 1187 XCSE 20250129 11:40:36.990000 19 1187 XCSE 20250129 11:40:37.121000 19 1187 XCSE 20250129 11:40:37.147000 12 1188 XCSE 20250129 11:41:14.717000 16 1188 XCSE 20250129 11:41:14.718000 11 1190 XCSE 20250129 11:43:42.515000 29 1190 XCSE 20250129 11:43:42.515000 13 1190 XCSE 20250129 11:43:42.515000 10 1190 XCSE 20250129 11:44:48.454000 3 1190 XCSE 20250129 11:46:14.454000 7 1190 XCSE 20250129 11:46:14.454000 10 1190 XCSE 20250129 11:47:51.038000 20 1190 XCSE 20250129 11:48:46.327000 2 1190 XCSE 20250129 11:53:21.716000 13 1190 XCSE 20250129 11:53:21.716000 10 1190 XCSE 20250129 11:54:20.801000 10 1190 XCSE 20250129 11:56:00.454000 19 1189 XCSE 20250129 11:57:26.403000 8 1189 XCSE 20250129 11:57:26.418000 11 1189 XCSE 20250129 11:57:26.418000 10 1189 XCSE 20250129 11:57:26.436000 19 1190 XCSE 20250129 11:57:33.739000 20 1190 XCSE 20250129 11:57:55.493000 20 1189 XCSE 20250129 12:01:54.099000 9 1189 XCSE 20250129 12:01:54.099000 10 1189 XCSE 20250129 12:01:54.099000 2 1189 XCSE 20250129 12:01:54.099000 8 1189 XCSE 20250129 12:01:54.100000 37 1189 XCSE 20250129 12:02:08.424000 38 1189 XCSE 20250129 12:02:10.522000 37 1190 XCSE 20250129 12:03:18.033000 3 1190 XCSE 20250129 12:13:44.808000 48 1189 XCSE 20250129 12:21:42.204000 9 1189 XCSE 20250129 12:21:42.204000 10 1189 XCSE 20250129 12:21:42.204000 28 1189 XCSE 20250129 12:27:42.117000 8 1188 XCSE 20250129 12:30:41.455000 10 1188 XCSE 20250129 12:33:58.161000 2 1189 XCSE 20250129 12:38:45.141000 37 1189 XCSE 20250129 12:43:35.558000 10 1189 XCSE 20250129 12:47:51.456000 10 1189 XCSE 20250129 12:49:05.371000 39 1188 XCSE 20250129 12:49:36.522000 29 1187 XCSE 20250129 12:53:59.260000 10 1188 XCSE 20250129 12:59:35.455000 10 1188 XCSE 20250129 13:01:33.455000 10 1188 XCSE 20250129 13:03:47.457000 28 1186 XCSE 20250129 13:05:40.489000 9 1186 XCSE 20250129 13:05:40.489000 10 1186 XCSE 20250129 13:05:40.489000 48 1185 XCSE 20250129 13:05:40.525000 12 1186 XCSE 20250129 13:12:45.635000 55 1186 XCSE 20250129 13:12:45.635000 58 1186 XCSE 20250129 13:25:27.048000 5 1186 XCSE 20250129 13:35:21.691000 29 1186 XCSE 20250129 14:00:10.139000 20 1186 XCSE 20250129 14:00:10.139000 50 1187 XCSE 20250129 14:08:57.515000 10 1187 XCSE 20250129 14:08:57.515000 9 1187 XCSE 20250129 14:08:57.515000 9 1187 XCSE 20250129 14:08:57.515000 9 1187 XCSE 20250129 14:08:57.515000 51 1187 XCSE 20250129 14:08:57.515000 10 1187 XCSE 20250129 14:09:17.458000 10 1187 XCSE 20250129 14:09:36.454000 10 1187 XCSE 20250129 14:09:54.455000 10 1187 XCSE 20250129 14:11:02.454000 10 1187 XCSE 20250129 14:13:48.344000 10 1187 XCSE 20250129 14:15:14.518000 24 1188 XCSE 20250129 14:15:38.072000 11 1188 XCSE 20250129 14:15:48.454000 10 1188 XCSE 20250129 14:15:56.454000 11 1188 XCSE 20250129 14:16:04.433000 10 1188 XCSE 20250129 14:16:12.454000 48 1187 XCSE 20250129 14:16:13.889000 50 1186 XCSE 20250129 14:28:02.002000 18 1187 XCSE 20250129 14:29:36.765000 49 1186 XCSE 20250129 14:45:04.037000 10 1186 XCSE 20250129 14:45:04.037000 9 1186 XCSE 20250129 14:45:04.037000 13 1186 XCSE 20250129 14:45:04.055000 55 1185 XCSE 20250129 14:53:55.579000 48 1185 XCSE 20250129 15:05:05.587000 12 1185 XCSE 20250129 15:05:05.619000 11 1185 XCSE 20250129 15:05:53.323000 19 1186 XCSE 20250129 15:12:18.535000 15 1187 XCSE 20250129 15:13:39.738000 19 1187 XCSE 20250129 15:13:39.738000 52 1187 XCSE 20250129 15:13:39.738000 10 1187 XCSE 20250129 15:14:06.489000 10 1187 XCSE 20250129 15:14:21.455000 10 1187 XCSE 20250129 15:14:37.015000 10 1187 XCSE 20250129 15:15:26.524000 8 1187 XCSE 20250129 15:16:49.454000 2 1187 XCSE 20250129 15:16:49.454000 10 1187 XCSE 20250129 15:19:20.455000 13 1185 XCSE 20250129 15:21:28.127000 25 1185 XCSE 20250129 15:21:28.127000 9 1185 XCSE 20250129 15:21:28.127000 9 1185 XCSE 20250129 15:21:28.127000 10 1186 XCSE 20250129 15:22:51.120000 10 1186 XCSE 20250129 15:23:42.456000 46 1185 XCSE 20250129 15:23:44.724000 22 1186 XCSE 20250129 15:25:40.765000 29 1185 XCSE 20250129 15:26:10.433000 29 1185 XCSE 20250129 15:27:03.971000 10 1186 XCSE 20250129 15:31:28.454000 10 1186 XCSE 20250129 15:32:18.014000 8 1186 XCSE 20250129 15:33:49.454000 2 1186 XCSE 20250129 15:33:49.454000 10 1186 XCSE 20250129 15:35:17.159000 10 1185 XCSE 20250129 15:37:02.092000 37 1184 XCSE 20250129 15:37:02.955000 10 1185 XCSE 20250129 15:37:39.326000 10 1185 XCSE 20250129 15:37:46.454000 10 1185 XCSE 20250129 15:37:53.456000 11 1185 XCSE 20250129 15:38:00.455000 14 1186 XCSE 20250129 15:38:20.515000 10 1186 XCSE 20250129 15:38:48.455000 10 1186 XCSE 20250129 15:39:23.454000 6 1186 XCSE 20250129 15:40:14.454000 4 1186 XCSE 20250129 15:40:14.454000 40 1185 XCSE 20250129 15:40:14.499000 22 1186 XCSE 20250129 15:41:32.512000 37 1187 XCSE 20250129 15:42:49.657000 57 1186 XCSE 20250129 15:42:49.682000 9 1186 XCSE 20250129 15:43:22.353000 57 1185 XCSE 20250129 15:47:31.736000 9 1185 XCSE 20250129 15:47:31.736000 9 1185 XCSE 20250129 15:47:31.736000 10 1185 XCSE 20250129 15:47:31.736000 10 1185 XCSE 20250129 15:47:47.222000 10 1185 XCSE 20250129 15:47:51.454000 12 1185 XCSE 20250129 15:47:55.454000 38 1187 XCSE 20250129 15:50:24.514000 40 1187 XCSE 20250129 15:50:24.514000 50 1187 XCSE 20250129 15:50:24.514000 30 1187 XCSE 20250129 15:50:24.514000 40 1188 XCSE 20250129 16:03:28.798000 40 1188 XCSE 20250129 16:03:28.798000 1 1188 XCSE 20250129 16:03:28.798000 40 1189 XCSE 20250129 16:05:45.953000 40 1189 XCSE 20250129 16:05:45.953000 26 1189 XCSE 20250129 16:05:45.953000 10 1189 XCSE 20250129 16:06:03.454000 10 1189 XCSE 20250129 16:06:15.454000 10 1189 XCSE 20250129 16:06:25.454000 6 1189 XCSE 20250129 16:06:34.454000 4 1189 XCSE 20250129 16:06:34.454000 10 1189 XCSE 20250129 16:06:45.049000 10 1189 XCSE 20250129 16:07:14.454000 10 1189 XCSE 20250129 16:10:32.456000 10 1189 XCSE 20250129 16:14:15.455000 76 1188 XCSE 20250129 16:14:22.734000 10 1190 XCSE 20250129 16:24:27.457000 10 1190 XCSE 20250129 16:24:55.454000 7 1190 XCSE 20250129 16:25:20.580000 3 1190 XCSE 20250129 16:25:20.580000 68 1188 XCSE 20250129 16:26:04.801032 100 1188 XCSE 20250129 16:26:25.510964 1 1189 XCSE 20250129 16:27:27.420489 40 1189 XCSE 20250129 16:27:27.420489 40 1189 XCSE 20250129 16:27:27.420489 319 1189 XCSE 20250129 16:27:27.420489 37 1191 XCSE 20250130 9:01:12.756000 40 1195 XCSE 20250130 9:09:53.544000 64 1195 XCSE 20250130 9:09:53.544000 7 1195 XCSE 20250130 9:09:53.544000 15 1195 XCSE 20250130 9:09:53.544000 14 1195 XCSE 20250130 9:09:53.544000 11 1195 XCSE 20250130 9:09:53.567000 12 1195 XCSE 20250130 9:09:53.567000 10 1195 XCSE 20250130 9:10:00.007000 10 1195 XCSE 20250130 9:10:34.974000 38 1195 XCSE 20250130 9:11:01.020000 28 1194 XCSE 20250130 9:11:33.674000 39 1196 XCSE 20250130 9:19:52.052000 39 1196 XCSE 20250130 9:20:01.921000 30 1196 XCSE 20250130 9:20:01.931000 12 1196 XCSE 20250130 9:20:01.936000 18 1196 XCSE 20250130 9:20:01.936000 18 1195 XCSE 20250130 9:20:35.398000 18 1195 XCSE 20250130 9:20:58.819000 12 1195 XCSE 20250130 9:20:58.819000 20 1194 XCSE 20250130 9:21:00.011000 11 1194 XCSE 20250130 9:21:00.027000 38 1195 XCSE 20250130 9:28:19.322000 29 1194 XCSE 20250130 9:28:19.387000 38 1194 XCSE 20250130 9:29:41.292000 19 1193 XCSE 20250130 9:30:52.069000 9 1193 XCSE 20250130 9:30:52.069000 19 1193 XCSE 20250130 9:31:04.069000 2 1192 XCSE 20250130 9:31:53.094000 19 1192 XCSE 20250130 9:32:56.791000 3 1192 XCSE 20250130 9:32:56.791000 6 1192 XCSE 20250130 9:32:56.791000 10 1193 XCSE 20250130 9:40:05.974000 9 1193 XCSE 20250130 9:40:05.974000 28 1193 XCSE 20250130 9:40:47.657000 10 1193 XCSE 20250130 9:49:15.974000 20 1192 XCSE 20250130 9:49:34.757000 20 1192 XCSE 20250130 9:49:34.762000 20 1192 XCSE 20250130 9:49:34.767000 3 1192 XCSE 20250130 9:53:03.788000 52 1192 XCSE 20250130 9:53:11.739000 49 1192 XCSE 20250130 9:53:11.750000 39 1191 XCSE 20250130 9:53:37.964000 29 1191 XCSE 20250130 9:55:02.537000 20 1190 XCSE 20250130 9:58:33.889000 20 1190 XCSE 20250130 9:59:01.617000 20 1189 XCSE 20250130 10:03:05.820000 9 1189 XCSE 20250130 10:03:05.820000 10 1189 XCSE 20250130 10:03:05.820000 39 1189 XCSE 20250130 10:03:05.843000 20 1188 XCSE 20250130 10:04:21.923000 10 1188 XCSE 20250130 10:04:21.923000 9 1188 XCSE 20250130 10:04:21.923000 10 1188 XCSE 20250130 10:04:21.936000 10 1192 XCSE 20250130 10:30:03.024000 25 1192 XCSE 20250130 10:30:03.304000 11 1192 XCSE 20250130 10:30:28.075000 37 1191 XCSE 20250130 10:30:31.390000 38 1190 XCSE 20250130 10:35:39.062000 9 1190 XCSE 20250130 10:35:39.062000 46 1189 XCSE 20250130 10:36:24.101000 33 1189 XCSE 20250130 10:38:35.239000 28 1189 XCSE 20250130 10:43:14.687000 9 1189 XCSE 20250130 10:43:14.687000 29 1188 XCSE 20250130 10:44:07.306000 19 1188 XCSE 20250130 10:48:25.042000 10 1189 XCSE 20250130 10:52:03.335000 10 1189 XCSE 20250130 10:53:20.388000 28 1188 XCSE 20250130 10:54:41.182000 20 1188 XCSE 20250130 10:56:22.182000 10 1188 XCSE 20250130 11:00:13.978000 10 1189 XCSE 20250130 11:03:53.886000 9 1189 XCSE 20250130 11:03:53.886000 9 1189 XCSE 20250130 11:03:53.886000 2 1189 XCSE 20250130 11:03:53.886000 38 1189 XCSE 20250130 11:05:35.080000 17 1189 XCSE 20250130 11:05:35.080000 43 1189 XCSE 20250130 11:05:35.088000 12 1189 XCSE 20250130 11:05:35.088000 10 1189 XCSE 20250130 11:14:09.974000 22 1189 XCSE 20250130 11:14:36.811000 8 1189 XCSE 20250130 11:14:36.811000 4 1190 XCSE 20250130 11:18:31.974000 6 1190 XCSE 20250130 11:18:31.974000 10 1190 XCSE 20250130 11:19:58.974000 8 1190 XCSE 20250130 11:21:15.950000 2 1190 XCSE 20250130 11:21:15.950000 55 1189 XCSE 20250130 11:29:33.329000 9 1189 XCSE 20250130 11:29:33.329000 9 1189 XCSE 20250130 11:29:33.329000 17 1189 XCSE 20250130 11:30:27.382000 13 1189 XCSE 20250130 11:30:30.540000 70 1188 XCSE 20250130 11:31:02.930000 60 1188 XCSE 20250130 11:33:54.929000 50 1188 XCSE 20250130 11:33:55.311000 29 1188 XCSE 20250130 11:42:54.833000 30 1187 XCSE 20250130 11:44:07.076000 10 1187 XCSE 20250130 11:44:07.076000 9 1187 XCSE 20250130 11:44:07.076000 46 1187 XCSE 20250130 11:44:07.787000 29 1190 XCSE 20250130 12:05:10.016000 13 1190 XCSE 20250130 12:05:10.016000 6 1190 XCSE 20250130 12:05:10.016000 4 1190 XCSE 20250130 12:06:01.974000 6 1190 XCSE 20250130 12:06:01.974000 46 1189 XCSE 20250130 12:06:55.512000 38 1189 XCSE 20250130 12:11:40.382000 10 1190 XCSE 20250130 12:16:44.974000 10 1190 XCSE 20250130 12:17:24.976000 10 1190 XCSE 20250130 12:18:50.974000 1 1190 XCSE 20250130 12:20:25.975000 9 1190 XCSE 20250130 12:20:25.975000 5 1190 XCSE 20250130 12:22:18.975000 5 1190 XCSE 20250130 12:22:18.975000 38 1189 XCSE 20250130 12:23:58.332000 9 1190 XCSE 20250130 12:29:59.974000 1 1190 XCSE 20250130 12:29:59.974000 38 1189 XCSE 20250130 12:34:21.469000 9 1189 XCSE 20250130 12:34:21.469000 9 1189 XCSE 20250130 12:34:21.469000 10 1189 XCSE 20250130 12:34:21.469000 9 1189 XCSE 20250130 12:34:21.469000 9 1189 XCSE 20250130 12:34:21.469000 85 1188 XCSE 20250130 12:34:21.504000 60 1188 XCSE 20250130 12:40:26.123000 16 1188 XCSE 20250130 12:40:26.137000 10 1188 XCSE 20250130 12:40:26.137000 50 1188 XCSE 20250130 12:40:26.137000 42 1188 XCSE 20250130 12:40:26.148000 22 1188 XCSE 20250130 12:40:26.148000 8 1188 XCSE 20250130 12:42:24.554000 37 1189 XCSE 20250130 12:44:25.285000 28 1188 XCSE 20250130 13:15:11.149000 10 1188 XCSE 20250130 13:15:11.149000 9 1188 XCSE 20250130 13:15:11.149000 9 1188 XCSE 20250130 13:15:11.149000 9 1188 XCSE 20250130 13:15:11.149000 10 1188 XCSE 20250130 13:15:11.149000 9 1188 XCSE 20250130 13:15:11.149000 74 1188 XCSE 20250130 13:16:02.248000 9 1189 XCSE 20250130 13:34:00.975000 10 1189 XCSE 20250130 13:36:09.975000 11 1189 XCSE 20250130 13:37:51.382000 28 1188 XCSE 20250130 13:39:04.237000 9 1188 XCSE 20250130 13:39:04.237000 9 1188 XCSE 20250130 13:39:04.237000 9 1188 XCSE 20250130 13:39:04.237000 9 1188 XCSE 20250130 13:39:04.237000 9 1188 XCSE 20250130 13:39:04.237000 9 1188 XCSE 20250130 13:39:04.237000 37 1189 XCSE 20250130 13:57:04.152000 91 1190 XCSE 20250130 14:03:04.134000 46 1191 XCSE 20250130 14:09:04.023000 2 1191 XCSE 20250130 14:09:04.023000 8 1191 XCSE 20250130 14:09:38.976000 2 1191 XCSE 20250130 14:09:38.976000 7 1191 XCSE 20250130 14:10:38.104000 3 1191 XCSE 20250130 14:10:38.104000 6 1191 XCSE 20250130 14:13:20.975000 4 1191 XCSE 20250130 14:13:20.975000 28 1190 XCSE 20250130 14:15:09.127000 2 1192 XCSE 20250130 14:21:05.021000 27 1192 XCSE 20250130 14:21:05.021000 1 1192 XCSE 20250130 14:21:05.021000 10 1192 XCSE 20250130 14:21:49.975000 10 1192 XCSE 20250130 14:23:56.974000 10 1192 XCSE 20250130 14:26:38.979000 36 1190 XCSE 20250130 14:26:59.239000 19 1190 XCSE 20250130 14:26:59.239000 47 1191 XCSE 20250130 14:29:21.941000 40 1191 XCSE 20250130 14:29:21.986000 55 1192 XCSE 20250130 14:32:22.003000 46 1191 XCSE 20250130 14:37:30.647000 89 1193 XCSE 20250130 14:46:54.557000 30 1195 XCSE 20250130 15:07:06.783000 17 1196 XCSE 20250130 15:08:07.021000 10 1196 XCSE 20250130 15:09:41.974000 64 1195 XCSE 20250130 15:10:08.193000 19 1195 XCSE 20250130 15:16:51.507000 55 1195 XCSE 20250130 15:16:51.507000 67 1194 XCSE 20250130 15:21:53.768000 9 1194 XCSE 20250130 15:21:53.768000 9 1195 XCSE 20250130 15:26:17.802000 38 1195 XCSE 20250130 15:29:11.302000 17 1195 XCSE 20250130 15:30:33.547000 13 1195 XCSE 20250130 15:30:33.558000 57 1195 XCSE 20250130 15:31:07.855000 10 1196 XCSE 20250130 15:38:13.974000 73 1195 XCSE 20250130 15:40:08.062000 64 1194 XCSE 20250130 15:40:20.069000 55 1193 XCSE 20250130 15:40:20.427000 10 1193 XCSE 20250130 15:40:48.974000 9 1193 XCSE 20250130 15:40:48.974000 10 1193 XCSE 20250130 15:40:48.974000 9 1193 XCSE 20250130 15:40:48.974000 9 1193 XCSE 20250130 15:40:48.974000 10 1193 XCSE 20250130 15:40:48.974000 10 1193 XCSE 20250130 15:41:25.961000 10 1193 XCSE 20250130 15:41:25.961000 10 1193 XCSE 20250130 15:41:25.961000 10 1193 XCSE 20250130 15:41:25.961000 10 1193 XCSE 20250130 15:41:25.961000 30 1192 XCSE 20250130 15:45:57.898000 10 1192 XCSE 20250130 15:45:57.898000 10 1192 XCSE 20250130 15:45:57.898000 40 1192 XCSE 20250130 15:46:43.126000 10 1192 XCSE 20250130 15:46:43.126000 10 1192 XCSE 20250130 15:47:03.883000 1 1192 XCSE 20250130 15:47:52.434000 55 1194 XCSE 20250130 15:50:12.174000 13 1196 XCSE 20250130 16:05:34.553000 10 1196 XCSE 20250130 16:05:35.974000 82 1196 XCSE 20250130 16:07:52.750000 8 1196 XCSE 20250130 16:09:32.978000 91 1196 XCSE 20250130 16:13:54.903000 10 1196 XCSE 20250130 16:15:59.523000 1 1196 XCSE 20250130 16:18:17.801000 2 1196 XCSE 20250130 16:18:17.801000 10 1196 XCSE 20250130 16:18:17.802000 40 1195 XCSE 20250130 16:18:33.952000 10 1195 XCSE 20250130 16:18:33.952000 9 1195 XCSE 20250130 16:18:33.952000 10 1195 XCSE 20250130 16:18:33.952000 10 1195 XCSE 20250130 16:18:33.952000 10 1195 XCSE 20250130 16:18:33.952000 10 1195 XCSE 20250130 16:18:35.009000 10 1196 XCSE 20250130 16:20:16.088000 70 1195 XCSE 20250130 16:20:19.625000 4 1195 XCSE 20250130 16:27:07.976000 6 1195 XCSE 20250130 16:27:07.976000 10 1195 XCSE 20250130 16:28:44.266000 10 1195 XCSE 20250130 16:29:44.974000 10 1194 XCSE 20250130 16:30:08.040000 10 1194 XCSE 20250130 16:30:08.040000 9 1194 XCSE 20250130 16:30:08.040000 10 1194 XCSE 20250130 16:30:08.040000 9 1194 XCSE 20250130 16:30:08.040000 10 1194 XCSE 20250130 16:30:08.040000 50 1195 XCSE 20250130 16:32:08.020000 21 1195 XCSE 20250130 16:32:08.020000 10 1195 XCSE 20250130 16:32:17.974000 6 1195 XCSE 20250130 16:32:26.975000 4 1195 XCSE 20250130 16:32:26.975000 73 1195 XCSE 20250130 16:35:44.095000 28 1195 XCSE 20250130 16:35:47.748000 1 1196 XCSE 20250130 16:37:10.094000 13 1196 XCSE 20250130 16:37:10.094000 7 1196 XCSE 20250130 16:37:31.975000 3 1196 XCSE 20250130 16:37:31.975000 30 1195 XCSE 20250130 16:37:34.145000 10 1195 XCSE 20250130 16:38:05.974000 10 1195 XCSE 20250130 16:38:17.728000 10 1195 XCSE 20250130 16:38:30.013000 59 1195 XCSE 20250130 16:40:35.776000 8 1195 XCSE 20250130 16:42:32.850883 3 1195 XCSE 20250130 16:42:46.178288 27 1200 XCSE 20250131 9:03:38.740000 30 1200 XCSE 20250131 9:03:38.740000 5 1200 XCSE 20250131 9:03:38.740000 25 1198 XCSE 20250131 9:12:13.400000 13 1198 XCSE 20250131 9:12:13.400000 38 1197 XCSE 20250131 9:12:14.586000 39 1196 XCSE 20250131 9:12:41.351000 17 1197 XCSE 20250131 9:12:41.351000 1 1197 XCSE 20250131 9:12:41.351000 17 1197 XCSE 20250131 9:12:41.356000 17 1197 XCSE 20250131 9:12:41.366000 17 1197 XCSE 20250131 9:12:41.371000 20 1200 XCSE 20250131 9:22:05.562000 10 1200 XCSE 20250131 9:22:05.562000 9 1200 XCSE 20250131 9:22:05.562000 8 1200 XCSE 20250131 9:22:05.562000 9 1200 XCSE 20250131 9:22:05.585000 8 1200 XCSE 20250131 9:22:05.585000 9 1200 XCSE 20250131 9:22:05.608000 35 1200 XCSE 20250131 9:22:05.608000 9 1200 XCSE 20250131 9:22:05.608000 27 1200 XCSE 20250131 9:24:21.066000 30 1200 XCSE 20250131 9:24:21.066000 11 1200 XCSE 20250131 9:24:21.066000 1 1200 XCSE 20250131 9:25:12.755000 9 1200 XCSE 20250131 9:25:12.755000 7 1200 XCSE 20250131 9:26:01.756000 3 1200 XCSE 20250131 9:26:01.756000 10 1199 XCSE 20250131 9:26:50.088000 10 1198 XCSE 20250131 9:27:43.212000 29 1197 XCSE 20250131 9:35:07.469000 29 1197 XCSE 20250131 9:44:01.386000 18 1197 XCSE 20250131 9:44:01.393000 18 1197 XCSE 20250131 9:44:01.399000 18 1197 XCSE 20250131 9:44:01.405000 7 1198 XCSE 20250131 9:48:49.386000 24 1198 XCSE 20250131 9:48:49.386000 14 1198 XCSE 20250131 9:48:49.386000 17 1198 XCSE 20250131 9:48:49.386000 9 1198 XCSE 20250131 9:48:49.386000 16 1198 XCSE 20250131 9:48:49.458000 29 1197 XCSE 20250131 9:49:11.887000 16 1197 XCSE 20250131 9:49:11.895000 16 1197 XCSE 20250131 9:49:11.906000 9 1197 XCSE 20250131 9:49:11.906000 9 1197 XCSE 20250131 9:49:27.524000 49 1197 XCSE 20250131 10:00:01.103000 46 1197 XCSE 20250131 10:00:01.175000 37 1196 XCSE 20250131 10:01:10.074000 37 1195 XCSE 20250131 10:01:30.712000 11 1194 XCSE 20250131 10:02:29.110000 11 1194 XCSE 20250131 10:02:30.397000 20 1196 XCSE 20250131 10:08:41.266000 15 1196 XCSE 20250131 10:08:41.296000 12 1196 XCSE 20250131 10:09:23.599000 11 1196 XCSE 20250131 10:09:23.623000 1 1196 XCSE 20250131 10:10:15.757000 10 1196 XCSE 20250131 10:10:20.756000 20 1195 XCSE 20250131 10:11:32.749000 20 1195 XCSE 20250131 10:12:06.412000 30 1195 XCSE 20250131 10:13:28.382000 38 1195 XCSE 20250131 10:14:50.423000 29 1193 XCSE 20250131 10:20:39.614000 12 1193 XCSE 20250131 10:25:38.571000 31 1193 XCSE 20250131 10:25:38.576000 29 1193 XCSE 20250131 10:38:49.241000 29 1192 XCSE 20250131 10:45:18.946000 10 1193 XCSE 20250131 10:45:36.313000 1 1193 XCSE 20250131 10:45:36.313000 10 1193 XCSE 20250131 10:45:36.313000 9 1193 XCSE 20250131 10:45:36.313000 9 1193 XCSE 20250131 10:45:36.313000 27 1193 XCSE 20250131 10:45:36.330000 9 1193 XCSE 20250131 10:45:36.335000 27 1193 XCSE 20250131 10:45:36.336000 16 1193 XCSE 20250131 10:45:36.340000 15 1193 XCSE 20250131 10:45:36.347000 8 1193 XCSE 20250131 10:45:44.757000 2 1193 XCSE 20250131 10:45:44.757000 8 1193 XCSE 20250131 10:46:05.011000 2 1193 XCSE 20250131 10:46:05.011000 6 1193 XCSE 20250131 10:46:22.756000 4 1193 XCSE 20250131 10:46:22.756000 4 1193 XCSE 20250131 10:46:53.931000 6 1193 XCSE 20250131 10:46:53.931000 20 1192 XCSE 20250131 10:47:57.068000 19 1191 XCSE 20250131 10:47:57.086000 10 1191 XCSE 20250131 10:48:09.434000 19 1191 XCSE 20250131 10:49:46.511000 1 1191 XCSE 20250131 10:53:57.714000 9 1191 XCSE 20250131 10:53:57.714000 50 1192 XCSE 20250131 10:59:30.879000 13 1192 XCSE 20250131 10:59:30.879000 20 1191 XCSE 20250131 10:59:30.893000 28 1192 XCSE 20250131 11:06:29.420000 28 1192 XCSE 20250131 11:06:29.425000 10 1192 XCSE 20250131 11:06:58.736000 8 1192 XCSE 20250131 11:07:27.336000 2 1192 XCSE 20250131 11:07:27.336000 7 1192 XCSE 20250131 11:08:32.416000 3 1192 XCSE 20250131 11:08:32.416000 10 1192 XCSE 20250131 11:09:45.757000 10 1192 XCSE 20250131 11:10:44.527000 10 1191 XCSE 20250131 11:11:35.126000 9 1191 XCSE 20250131 11:11:41.213000 10 1191 XCSE 20250131 11:11:41.213000 9 1192 XCSE 20250131 11:14:02.756000 1 1192 XCSE 20250131 11:14:02.756000 9 1192 XCSE 20250131 11:15:17.754000 1 1192 XCSE 20250131 11:15:17.754000 7 1192 XCSE 20250131 11:16:35.756000 3 1192 XCSE 20250131 11:16:35.756000 20 1191 XCSE 20250131 11:16:58.165000 1 1191 XCSE 20250131 11:17:36.097000 10 1191 XCSE 20250131 11:18:56.075000 9 1191 XCSE 20250131 11:18:56.075000 17 1191 XCSE 20250131 11:24:21.352000 10 1190 XCSE 20250131 11:25:23.846000 9 1190 XCSE 20250131 11:25:23.846000 9 1190 XCSE 20250131 11:25:23.846000 8 1189 XCSE 20250131 11:26:08.927000 8 1189 XCSE 20250131 11:26:08.927000 15 1190 XCSE 20250131 11:27:34.513000 10 1190 XCSE 20250131 11:28:06.467000 10 1189 XCSE 20250131 11:29:54.492000 2 1190 XCSE 20250131 11:31:23.990000 13 1190 XCSE 20250131 11:31:23.990000 10 1190 XCSE 20250131 11:31:37.781000 10 1190 XCSE 20250131 11:32:18.755000 8 1190 XCSE 20250131 11:33:26.756000 2 1190 XCSE 20250131 11:33:26.756000 10 1189 XCSE 20250131 11:38:41.583000 16 1189 XCSE 20250131 11:38:41.587000 10 1189 XCSE 20250131 11:39:13.755000 10 1188 XCSE 20250131 11:41:53.299000 10 1188 XCSE 20250131 11:41:53.299000 6 1188 XCSE 20250131 11:42:08.700000 12 1188 XCSE 20250131 11:42:48.707000 9 1188 XCSE 20250131 11:46:04.764000 24 1188 XCSE 20250131 11:46:04.764000 1 1188 XCSE 20250131 11:46:36.756000 12 1188 XCSE 20250131 11:46:53.617000 19 1188 XCSE 20250131 11:51:43.525000 14 1188 XCSE 20250131 11:52:43.525000 10 1188 XCSE 20250131 11:52:43.532000 10 1188 XCSE 20250131 11:53:40.028000 10 1188 XCSE 20250131 11:55:01.510000 28 1187 XCSE 20250131 12:03:48.439000 6 1186 XCSE 20250131 12:05:33.110000 27 1190 XCSE 20250131 12:16:38.343000 25 1190 XCSE 20250131 12:16:38.343000 39 1190 XCSE 20250131 12:16:38.347000 20 1190 XCSE 20250131 12:16:40.025000 20 1190 XCSE 20250131 12:16:51.692000 11 1190 XCSE 20250131 12:17:06.627000 11 1190 XCSE 20250131 12:17:06.636000 11 1190 XCSE 20250131 12:17:06.640000 11 1190 XCSE 20250131 12:17:06.672000 11 1190 XCSE 20250131 12:17:23.944000 11 1190 XCSE 20250131 12:17:42.736000 29 1189 XCSE 20250131 12:27:27.820000 9 1189 XCSE 20250131 12:27:27.820000 9 1189 XCSE 20250131 12:27:27.820000 15 1190 XCSE 20250131 12:40:25.364000 15 1190 XCSE 20250131 12:40:25.369000 15 1190 XCSE 20250131 12:40:25.374000 3 1190 XCSE 20250131 12:40:25.378000 15 1190 XCSE 20250131 12:40:25.386000 15 1190 XCSE 20250131 12:40:25.397000 15 1190 XCSE 20250131 12:40:27.421000 29 1189 XCSE 20250131 12:42:52.305000 19 1189 XCSE 20250131 12:42:52.313000 8 1190 XCSE 20250131 12:48:39.017000 9 1190 XCSE 20250131 12:48:39.017000 10 1190 XCSE 20250131 12:48:39.017000 7 1190 XCSE 20250131 12:48:39.017000 19 1190 XCSE 20250131 12:48:39.017000 10 1190 XCSE 20250131 12:48:39.038000 30 1190 XCSE 20250131 12:48:39.038000 11 1190 XCSE 20250131 12:48:39.038000 10 1190 XCSE 20250131 12:49:08.757000 4 1190 XCSE 20250131 12:49:35.317000 6 1190 XCSE 20250131 12:49:35.317000 2 1190 XCSE 20250131 12:50:59.757000 8 1190 XCSE 20250131 12:50:59.757000 1 1190 XCSE 20250131 12:53:14.756000 9 1190 XCSE 20250131 12:53:14.756000 3 1190 XCSE 20250131 12:55:25.757000 7 1190 XCSE 20250131 12:55:25.757000 1 1190 XCSE 20250131 12:57:37.757000 9 1190 XCSE 20250131 12:57:37.757000 1 1190 XCSE 20250131 12:59:34.756000 9 1190 XCSE 20250131 12:59:34.756000 10 1190 XCSE 20250131 13:01:42.756000 9 1190 XCSE 20250131 13:03:51.755000 1 1190 XCSE 20250131 13:03:51.755000 10 1190 XCSE 20250131 13:05:46.757000 6 1189 XCSE 20250131 13:05:49.531000 23 1189 XCSE 20250131 13:05:49.533000 6 1189 XCSE 20250131 13:06:34.237000 13 1189 XCSE 20250131 13:06:34.237000 19 1188 XCSE 20250131 13:13:24.082000 9 1188 XCSE 20250131 13:13:24.082000 3 1190 XCSE 20250131 13:16:21.706000 9 1190 XCSE 20250131 13:16:21.706000 10 1190 XCSE 20250131 13:16:32.755000 10 1190 XCSE 20250131 13:16:43.756000 10 1190 XCSE 20250131 13:16:54.756000 29 1189 XCSE 20250131 13:17:22.078000 10 1191 XCSE 20250131 13:31:57.686000 9 1191 XCSE 20250131 13:31:57.686000 9 1191 XCSE 20250131 13:31:57.686000 1 1191 XCSE 20250131 13:31:57.686000 15 1191 XCSE 20250131 13:31:57.686000 6 1191 XCSE 20250131 13:31:57.686000 15 1191 XCSE 20250131 13:46:35.746000 11 1191 XCSE 20250131 13:46:35.746000 1 1191 XCSE 20250131 13:46:35.746000 15 1191 XCSE 20250131 13:46:35.751000 11 1191 XCSE 20250131 13:46:35.751000 15 1191 XCSE 20250131 13:46:35.756000 19 1190 XCSE 20250131 13:46:57.896000 19 1190 XCSE 20250131 13:48:14.676000 11 1190 XCSE 20250131 13:55:29.732000 9 1190 XCSE 20250131 13:55:29.732000 9 1190 XCSE 20250131 13:56:05.910000 10 1190 XCSE 20250131 13:57:17.757000 10 1190 XCSE 20250131 13:59:29.757000 20 1189 XCSE 20250131 13:59:48.722000 14 1189 XCSE 20250131 14:08:12.252000 14 1189 XCSE 20250131 14:08:12.261000 10 1189 XCSE 20250131 14:08:32.757000 29 1188 XCSE 20250131 14:08:50.097000 3 1188 XCSE 20250131 14:08:50.097000 2 1188 XCSE 20250131 14:08:50.097000 5 1188 XCSE 20250131 14:08:50.097000 12 1187 XCSE 20250131 14:27:28.352000 25 1187 XCSE 20250131 14:27:28.352000 9 1187 XCSE 20250131 14:27:28.352000 9 1187 XCSE 20250131 14:27:28.352000 56 1186 XCSE 20250131 14:27:28.836000 49 1185 XCSE 20250131 14:27:34.901000 1 1185 XCSE 20250131 14:28:47.106000 31 1185 XCSE 20250131 14:28:47.113000 31 1185 XCSE 20250131 14:28:47.118000 6 1185 XCSE 20250131 14:28:57.756000 10 1185 XCSE 20250131 14:29:08.646000 9 1185 XCSE 20250131 14:29:22.380000 1 1185 XCSE 20250131 14:29:22.380000 9 1185 XCSE 20250131 14:29:37.613000 1 1185 XCSE 20250131 14:29:37.613000 8 1185 XCSE 20250131 14:30:06.489000 23 1185 XCSE 20250131 14:30:06.489000 8 1185 XCSE 20250131 14:30:19.756000 2 1185 XCSE 20250131 14:30:19.756000 10 1185 XCSE 20250131 14:30:30.492000 5 1185 XCSE 20250131 14:30:41.757000 5 1185 XCSE 20250131 14:30:41.757000 10 1185 XCSE 20250131 14:31:09.757000 6 1184 XCSE 20250131 14:35:07.037000 23 1184 XCSE 20250131 14:35:07.037000 9 1184 XCSE 20250131 14:35:07.037000 24 1184 XCSE 20250131 14:36:10.454000 18 1184 XCSE 20250131 14:41:48.538000 16 1184 XCSE 20250131 14:41:48.543000 10 1184 XCSE 20250131 14:42:41.756000 46 1184 XCSE 20250131 14:42:52.941000 11 1184 XCSE 20250131 14:51:47.449000 31 1184 XCSE 20250131 15:02:30.612000 7 1184 XCSE 20250131 15:02:30.630000 2 1184 XCSE 20250131 15:06:19.561000 11 1184 XCSE 20250131 15:06:41.024000 17 1185 XCSE 20250131 15:11:13.893000 8 1185 XCSE 20250131 15:11:13.893000 8 1185 XCSE 20250131 15:11:13.893000 16 1185 XCSE 20250131 15:11:13.893000 10 1185 XCSE 20250131 15:11:46.470000 80 1183 XCSE 20250131 15:15:23.992000 6 1183 XCSE 20250131 15:15:23.992000 9 1183 XCSE 20250131 15:15:23.992000 58 1183 XCSE 20250131 15:18:02.032000 2 1182 XCSE 20250131 15:20:15.368000 2 1182 XCSE 20250131 15:20:15.368000 1 1182 XCSE 20250131 15:20:15.388000 41 1182 XCSE 20250131 15:20:17.422000 5 1182 XCSE 20250131 15:20:17.422000 47 1182 XCSE 20250131 15:20:17.468000 11 1183 XCSE 20250131 15:20:43.018000 11 1183 XCSE 20250131 15:20:50.756000 10 1183 XCSE 20250131 15:20:57.756000 9 1183 XCSE 20250131 15:21:03.757000 1 1183 XCSE 20250131 15:21:03.757000 8 1183 XCSE 20250131 15:21:09.189000 2 1183 XCSE 20250131 15:21:09.189000 6 1183 XCSE 20250131 15:21:15.757000 5 1183 XCSE 20250131 15:21:15.757000 10 1183 XCSE 20250131 15:21:24.820000 3 1183 XCSE 20250131 15:21:50.756000 7 1183 XCSE 20250131 15:21:50.756000 2 1183 XCSE 20250131 15:22:25.857000 8 1183 XCSE 20250131 15:22:25.857000 1 1183 XCSE 20250131 15:24:27.756000 9 1183 XCSE 20250131 15:24:27.756000 38 1182 XCSE 20250131 15:26:11.816000 59 1182 XCSE 20250131 15:30:04.798000 49 1181 XCSE 20250131 15:32:33.602000 10 1181 XCSE 20250131 15:32:33.602000 10 1181 XCSE 20250131 15:32:33.602000 13 1183 XCSE 20250131 15:35:46.659000 10 1183 XCSE 20250131 15:35:46.659000 8 1183 XCSE 20250131 15:35:46.659000 2 1183 XCSE 20250131 15:36:22.454000 8 1183 XCSE 20250131 15:36:22.454000 1 1183 XCSE 20250131 15:36:51.689000 10 1183 XCSE 20250131 15:36:51.689000 60 1182 XCSE 20250131 15:37:39.862000 8 1182 XCSE 20250131 15:37:39.886000 59 1182 XCSE 20250131 15:37:58.621000 48 1181 XCSE 20250131 15:46:49.221000 10 1181 XCSE 20250131 15:46:49.221000 40 1180 XCSE 20250131 15:47:23.722000 7 1180 XCSE 20250131 15:47:23.722000 11 1181 XCSE 20250131 15:49:11.353000 11 1181 XCSE 20250131 15:49:38.702000 11 1181 XCSE 20250131 15:49:38.707000 7 1181 XCSE 20250131 15:52:47.857000 9 1181 XCSE 20250131 15:52:47.860000 8 1181 XCSE 20250131 15:52:47.860000 8 1181 XCSE 20250131 15:52:47.860000 25 1181 XCSE 20250131 15:52:47.900000 3 1181 XCSE 20250131 15:52:48.108000 18 1181 XCSE 20250131 15:52:49.934000 8 1181 XCSE 20250131 15:53:08.700000 2 1181 XCSE 20250131 15:53:08.700000 10 1181 XCSE 20250131 15:53:29.756000 10 1181 XCSE 20250131 15:53:44.757000 2 1181 XCSE 20250131 15:54:21.259000 8 1181 XCSE 20250131 15:54:21.259000 38 1180 XCSE 20250131 15:55:50.439000 29 1180 XCSE 20250131 15:56:28.503000 29 1179 XCSE 20250131 15:58:07.667000 9 1179 XCSE 20250131 15:58:07.667000 10 1179 XCSE 20250131 15:58:07.667000 29 1178 XCSE 20250131 15:58:36.302000 10 1178 XCSE 20250131 15:58:36.302000 58 1180 XCSE 20250131 16:00:28.634000 18 1179 XCSE 20250131 16:02:08.386000 2 1179 XCSE 20250131 16:02:08.386000 9 1179 XCSE 20250131 16:02:08.386000 10 1179 XCSE 20250131 16:02:08.386000 9 1179 XCSE 20250131 16:02:08.386000 10 1179 XCSE 20250131 16:02:08.386000 11 1179 XCSE 20250131 16:02:39.757000 11 1179 XCSE 20250131 16:04:43.104000 11 1179 XCSE 20250131 16:04:43.107000 10 1179 XCSE 20250131 16:04:44.346000 38 1178 XCSE 20250131 16:05:03.960000 9 1178 XCSE 20250131 16:05:03.960000 19 1177 XCSE 20250131 16:08:02.684000 10 1177 XCSE 20250131 16:08:02.684000 10 1179 XCSE 20250131 16:11:34.667000 11 1179 XCSE 20250131 16:12:00.757000 29 1178 XCSE 20250131 16:12:42.081000 20 1179 XCSE 20250131 16:18:21.591000 7 1179 XCSE 20250131 16:18:43.765000 3 1179 XCSE 20250131 16:18:43.765000 7 1179 XCSE 20250131 16:19:01.756000 3 1179 XCSE 20250131 16:19:01.756000 5 1179 XCSE 20250131 16:19:20.757000 5 1179 XCSE 20250131 16:19:20.757000 1 1178 XCSE 20250131 16:20:56.413000 18 1178 XCSE 20250131 16:20:56.417000 10 1177 XCSE 20250131 16:29:00.109000 9 1177 XCSE 20250131 16:29:00.109000 10 1177 XCSE 20250131 16:29:00.109000 21 1177 XCSE 20250131 16:30:17.612362 2 1177 XCSE 20250131 16:30:32.805034

Attachment