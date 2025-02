Cession de LEA Networks

Le 17 janvier 2025, HF Company a reçu une proposition d’acquisition de la part de Monsieur Thierry Fernandez, actuellement Directeur Général de la société LEA Networks associé à un industriel spécialisé dans les réseaux et infrastructures Informatiques. La valeur d’entreprise proposée est de 1 203 k€ avec un paiement de 700 k€ au plus tard le 30 mars 2025 ainsi qu’un complément de prix de 500k€ qui s’étalera jusqu’en 2027.

La société LEA Networks a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 094 k€ en baisse de -21% pour un résultat net négatif estimé à -490 k€ au cours de l’exercice 2024 (comptes non audités).

Le conseil d’administration du groupe en date du 31 janvier 2025 a validé ce projet à l’unanimité et la vente sera réalisée en principe au plus tard le 30 mars 2025.

La vente de LEA Networks s'inscrit dans notre engagement d’optimiser la valeur pour nos actionnaires et répondre à leur souhait itératif de céder l’ensemble des actifs industriels du groupe. L’issue de cette opération marquera la fin du recentrage du Groupe HF et permettra le déploiement de la stratégie initiée depuis 2 ans autour d’une politique d’investissements financiers et de prises de participation industrielle.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels le 25 avril 2025 après Bourse

Contacts HF Company



Tél : 02 47 34 38 38



Email : hffinance@hfcompany.com









ISIN: FR0000038531 ALHF – Reuters: HFCO.LN Bloomberg: HFCO NM



