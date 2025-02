EfTEN United Property Fund 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

EfTEN United Property Fund teenis 2024. aastal 1,821 miljonit eurot tulusid (60 tuhat 2023. aastal). Intressi- ja dividenditulud kasvasid aastaga vastavalt 29 tuhande euro ja 50 tuhande euro võrra. Suurim tulude kasv tuli investeeringute ümberhindlusest, kus fond teenis 2024. aastal 851 tuhat eurot kasumit (2023: 828 tuhat eurot kahjumit). Kokku teenis EfTEN United Property Fund 2024. aastal 1,623 miljonit eurot kasumit (179 tuhat eurot kahjumit 2023. aastal). Seejuures vähenesid fondi kulud aastaga 41 tuhande euro võrra –198 tuhande euroni.

Kasum investeeringute õiglase väärtuse muutusest oli eelkõige seotud turuhinnast enam kui 10% soodsamalt soetatud investeeringuga Kristiine keskusesse läbi usaldusfondi EfTEN Real Estate Fund 5 ning tütarettevõttele kuuluva Uus-Järveküla arendusinvesteeringu väärtuse kasvuga. Investeeringu väärtus börsil noteeritud EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse 2024. aastal sisuliselt ei muutunud, kahanedes aastaga 22 tuhande euro võrra. EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiate kajastamisel börsihinna asemel nende puhasväärtuses (NAV) oleks fond teeninud aastaga täiendavalt 57 tuhat eurot kasumit.

Fondi üürivoo investeeringud näitasid 2024. aastal positiivset rahavoogu ning intressikulude alanemisel võib eeldada selle jätkumist ka eeloleval aastal. Hetke seisuga plaanib fondivalitseja EfTEN United Property Fund’ist jaotada käesoleval aastal tulu kolm korda: hiliskevadel kui laekuvad alusfondidest saadavad dividendid ning kaks korda aasta teisel poolel kui laekuvad laenukapitali vormis tehtud investeeringutelt intressid.

2025. aasta on esimene täisaasta, kus EfTEN United Property Fundi finantstulemused baseeruvad täies ulatuses kinnisvarasse investeeritud portfellil. Lisaks on käesoleva aasta lõpuks või 2026. aasta alguseks oodata fondi arendusinvesteeringu Uus-Järveküla elurajooni lõplikku valmimist.





Koondkasumiaruanne

IV kvartal 12 kuud 2024 2023 2024 2023 € tuhandetes TULUD Intressitulu 118 152 565 536 Dividenditulud 142 0 402 352 Intressikulu -2 0 -2 0 Muud finantstulud 0 0 5 0 Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt 877 -194 851 -828 Tütarettevõtetelt 214 -68 100 -98 Alusfondidelt 663 -126 751 -730 Tulud kokku 1 135 -42 1 821 60 KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud -28 -30 -112 -115 Fondi administreerimise kulud -10 -5 -31 -34 Muud tegevuskulud -9 -15 -55 -90 Tegevuskulud kokku -47 -50 -198 -239 Ärikasum/ -kahjum 1 088 -92 1 623 -179 Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum 1 088 -92 1 623 -179 Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) 0,44 -0,04 0,65 -0,07





Finantsseisundi aruanne

31.12.2024 31.12.2023 € tuhandetes VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 0 5 731 Lühiajalised hoiused 120 1 795 Antud laenud 3 519 0 Muud nõuded ja viitlaekumised 1 039 711 Käibevarad kokku 4 678 8 237 Põhivarad Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande 21 063 12 354 Investeeringud tütarettevõtjatesse 1 154 1 054 Alusfondidesse 19 909 11 300 Antud laenud 2 149 5 668 Põhivarad kokku 23 213 18 022 VARAD KOKKU 27 890 26 259 KOHUSTUSED Arvelduskrediit 400 0 Lühiajalised kohustused 12 3 Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 412 3 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 27 478 26 256 Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 27 890 26 259

EfTEN United Property Fund 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused on leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/

Fondivalitseja EfTEN Capital AS viib EfTEN United Property Fund´i tulemuste ja ettevaate tutvustamiseks 10.02.2025, algusega kell 11:00 (EET) läbi internetipõhise eestikeelse veebiseminari. Huvilistel on võimalik küsimusi esitada nii veebiseminari ajal kui ka sellele eelnevalt saates need ette hiljemalt 07. veebruaril kella 17.00-ks (EET) e-kirja teel: united@eften.ee. Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda aadressil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_f904p8lKStqXwtU1hGAgqA#/registration. Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse fondi kodulehel https://eftenunitedpropertyfund.ee ning YouTube kanalis.





