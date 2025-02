VINCI - RÉSULTATS ANNUELS 2024

Nanterre, le 6 février 2025

RÉSULTATS ANNUELS 2024

Performances 2024 : Hausse du chiffre d'affaires et des résultats Niveau record du cash-flow libre Augmentation de la part de l’international, qui représente désormais plus de la moitié du résultat net du Groupe Forte progression du carnet de commandes

Perspectives 2025 : nouvelle hausse attendue du chiffre d’affaires et des résultats, hors impact de l’alourdissement de la fiscalité en France

Dividende : 4,75 euros par action proposé au titre de l’exercice 2024

CHIFFRES CLÉS









En millions d’euros 2024 2023 Variation

2024 / 2023 Chiffre d’affaires1 71 623 68 838 +4,0 % Capacité d’autofinancement (EBITDA) 12 689 11 964 +6,1 % En % du chiffre d’affaires 17,7 % 17,4 %

Résultat opérationnel sur activité (ROPA) 8 997 8 357 +7,7 % En % du chiffre d’affaires 12,6 % 12,1 %

Résultat opérationnel courant 8 850 8 175 +8,3 % Résultat net part du Groupe 4 863 4 702 +3,4 % dont International 53 % 47 %

Résultat net dilué par action (en €) 8,43 8,18 +3,2 % Hors nouvelle taxe sur les autoroutes françaises :

Résultat net part du Groupe

Résultat net dilué par action (en €)





5 147

8,93





4 702

8,18





+9,5 %

+9,2 % Cash-flow libre 6 808 6 628 +179 Endettement financier net2 (en Mds€) (20,4) (16,1) -4,3







Prises de commandes (en Mds€) 66,3 61,9 +7 % Carnet de commandes2 (en Mds€) 69,1 61,4 +13 % Évolution du trafic de VINCI Autoroutes Stable vs 2023 Évolution des trafic passagers3 de VINCI Airports +8,5 % vs 2023, +3,7 % vs 2019

Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, a déclaré :

« VINCI a réalisé en 2024 une performance de très haut niveau : la progression du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une nouvelle amélioration des résultats en dépit de la nouvelle taxe sur les autoroutes françaises. Le cash-flow libre a quant à lui atteint un niveau record.

Le rebond du trafic aérien s’est poursuivi en 2024. VINCI Airports, dont le trafic annuel est désormais supérieur à son niveau d’avant crise sanitaire, affiche une hausse de sa contribution aux résultats du Groupe.

Pour VINCI Autoroutes - dont le trafic est resté stable malgré les actions de blocage subies au premier semestre - le fait marquant est la mise en œuvre de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, laquelle a fortement pénalisé ses résultats.

La performance économique de la branche énergie, composée de VINCI Energies et de Cobra IS, a été particulièrement tonique. Représentant près de 40 % de l’activité totale du Groupe, elle profite de marchés très porteurs tirés notamment par la transition énergétique, la transformation numérique et les besoins croissants de mobilité durable.

Ces tendances de fond soutiennent également l’activité et les prises de commandes de VINCI Construction, dont la marge opérationnelle, fruit d’une politique de sélectivité dans les prises d’affaires et de rigueur dans l’exécution des chantiers, a continué de s’améliorer en 2024.

Au total, le carnet de commandes des branches énergie et construction atteint, en fin d’exercice, un nouveau plus haut.

Dans un environnement économique et géopolitique plus incertain, le Groupe dispose ainsi d’une bonne visibilité sur l’évolution de son activité et aborde l’année 2025 avec confiance et sérénité.

Conséquence d’une stratégie engagée de longue date, la présence de VINCI à l’international s’est encore renforcée en 2024. Le Groupe y réalise désormais 58 % de son chiffre d’affaires et la majorité de son résultat net. De son côté, la part de l’international dans le carnet de commandes atteint 70 %.

En matière de croissance externe, l’année a été marquée par plusieurs opérations majeures. Pour VINCI Airports, la prise de contrôle à hauteur de 50,01 % de l’aéroport d’Édimbourg, la prise de participation de 20 % dans la concession de l’aéroport de Budapest et l’extension de 30 ans de la concession des aéroports de République dominicaine. Pour VINCI Highways, l’acquisition d’une section du périphérique de Denver, première concession à risque trafic qui sera gérée par le Groupe aux États-Unis. Par ailleurs, poursuivant sa stratégie de maillage géographique et d’expertises, VINCI Energies a accueilli 34 nouvelles sociétés, essentiellement à l’international. En particulier, l’acquisition de l’entreprise allemande Fernao lui permet d’étendre sa présence dans les services informatiques et la cybersécurité. De son côté, VINCI Construction a densifié sa couverture géographique en Amérique du Nord à travers plusieurs acquisitions ciblées. En fin d’année, VINCI Construction a annoncé un accord pour l’acquisition de FM Conway, entreprise de premier plan dans le domaine des travaux publics en Angleterre, finalisée fin janvier 2025.

L’augmentation de l’endettement résultant de ces développements a pu être contenue grâce à une génération de cash-flow remarquable.

L’année 2024 illustre donc une nouvelle fois la force du modèle d’affaires de VINCI, qui intègre au sein d’un même ensemble des métiers de cycles différents et complémentaires : concessions-énergie-construction. S’appuyant sur une culture entrepreneuriale forte, l’organisation très décentralisée de VINCI est un atout essentiel conférant aux entreprises du Groupe autonomie, agilité et réactivité face à des marchés en permanente évolution.

Pierre Anjolras assurera la Direction générale du Groupe après la prochaine assemblée générale. Dans la continuité de ses prédécesseurs, il pourra compter sur les femmes et les hommes de VINCI qui constituent sa première richesse. »

Le Conseil d’administration de VINCI s’est réuni le 6 février 2025 sous la présidence de Xavier Huillard pour arrêter les comptes de l’exercice 20244, lesquels seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires le 17 avril 2025.

Il a approuvé le paiement du dividende au titre de l’exercice 2024 d’un montant de 4,75 euros par action.

Les variations présentées ci-dessous sont, sauf mention contraire, exprimées par rapport à 2023.

I. Résultats et cash-flow libre records





Les comptes 2024 font ressortir une hausse du chiffre d’affaires et des résultats à des niveaux records malgré l’impact négatif de la nouvelle taxe sur les autoroutes françaises5. Cette performance s’accompagne d’une très forte génération de cash-flow libre qui, à 6,8 milliards d’euros, atteint un niveau historique.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 71,6 milliards d’euros, en hausse de 4,0 % (dont : croissance organique : +3,1 % ; impacts des changements de périmètre : +1,0 %).

À l’international (58 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 41,4 milliards d’euros, en progression de 5,6 % à structure réelle (dont +10,6 % au 4 e trimestre) et de 4,0 % à structure comparable (+7,6 % au 4 e trimestre). Les variations de périmètre concernent essentiellement l’intégration de l’aéroport d’Édimbourg 6 par VINCI Airports, ainsi que les dernières acquisitions de VINCI Energies 7 et de VINCI Construction 8 . Les variations de change ont un impact marginal (-0,1 % 9 ).

trimestre) et de 4,0 % à structure comparable (+7,6 % au 4 trimestre). Les variations de périmètre concernent essentiellement l’intégration de l’aéroport d’Édimbourg par VINCI Airports, ainsi que les dernières acquisitions de VINCI Energies et de VINCI Construction . Les variations de change ont un impact marginal (-0,1 % ). En France (42 % du total), le chiffre d’affaires atteint 30,2 milliards d’euros, en hausse de 2,0 % (stable au 4e trimestre 2024).

Branche concessions

Le chiffre d’affaires de la branche concessions ressort à 11,7 milliards d’euros, en hausse de 6,6 % à structure réelle (+5,0 % à structure comparable). Il s’analyse ainsi :

VINCI Autoroutes : 6,6 milliards d’euros (+4,1 %) ;

VINCI Airports : 4,5 milliards d’euros 10 (+15 % à structure réelle ; +11 % à structure comparable) ;

(+15 % à structure réelle ; +11 % à structure comparable) ; VINCI Highways11 : 0,4 milliard d’euros (+15 % à structure réelle ; +7,5 % à structure comparable).





Branche énergie

Le chiffre d’affaires de la branche énergie ressort à 27,5 milliards d’euros, en hausse de 6,4 % à structure réelle (+5,1 % à structure comparable). Il convient de noter l’accélération de son chiffre d’affaires au 4e trimestre (+11 %) tirée par l’international (+16 %).

Le chiffre d’affaires de VINCI Energies s’élève à 20,4 milliards d’euros (+5,4 % à structure réelle dont +7,4 % au 4e trimestre ; +3,9 % à structure comparable dont +5,1 % au 4e trimestre).





Cette bonne performance confirme l’excellent positionnement des entreprises du pôle sur des marchés particulièrement dynamiques tirés par la transition énergétique et la transformation numérique. Comme cela a été expliqué lors du Capital Markets Day du 22 novembre 2024, les entreprises de VINCI Energies, opérant dans une organisation très décentralisée, tirent pleinement partie de ces tendances de marchés favorables. Il s’y ajoute les effets positifs de la croissance externe récurrente pour renforcer le maillage géographique et compléter les expertises du pôle.

Les quatre domaines d’activités de VINCI Energies (infrastructures, industrie, building solutions, ICT12) affichent des progressions de chiffre d’affaires.

À l’international (59 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 12,0 milliards d’euros, en hausse de 7,7 % à structure réelle (dont +12 % au 4e trimestre) et de 5,5 % à structure comparable (dont +8,0 % au 4e trimestre). L’activité a été bien orientée dans la plupart des implantations géographiques, avec notamment de fortes progressions en Allemagne, au Royaume-Uni, en Scandinavie et en Europe de l’Est.

En France (41 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 8,4 milliards d'euros, en progression de 2,3 % à structure réelle (+1,8 % à structure comparable). Comme déjà mentionné lors des publications précédentes, cette variation du chiffre d’affaires traduit un effet de base élevé (le chiffre d’affaires en France avait progressé en 2023 de 10 % à structure comparable par rapport à 2022).

Le chiffre d’affaires de Cobra IS ressort à 7,1 milliards d’euros, en hausse de 9,4 % à structure réelle et 8,6 % à structure comparable.





Il affiche un rebond de 22 % au 4e trimestre, porté par le démarrage des travaux de plusieurs projets EPC13 (lignes de transport électriques au Brésil notamment) et la forte activité de Dragados Offshore, qui réalise des plateformes de conversion HVDC13 pour des opérateurs en mer du Nord. Cette très bonne performance traduit également le dynamisme de ses activités de fonds de commerce (flow business), particulièrement en Espagne.

En Espagne (45 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 3,2 milliards d'euros (+13 % à structure réelle ; +10 % à structure comparable).

En dehors d’Espagne (55 % du total), le chiffre d’affaires s’établit à 3,9 milliards d’euros (+7 % à structure réelle et comparable).

Branche construction

Le chiffre d’affaires de VINCI Construction s’établit à 31,8 milliards d’euros (+1,0 % à structure réelle dont +1,7 % au 4e trimestre ; +0,6 % à structure comparable dont +0,5 % au 4e trimestre).

À l’international (56 % du total), le chiffre d’affaires atteint 17,8 milliards d'euros (stable à structure réelle et -0,6 % à structure comparable ; au 4e trimestre, +1,4 % à structure réelle). L’activité a été bien orientée au Royaume-Uni, dans les Amériques et dans les métiers de spécialité de Soletanche Freyssinet. En revanche, en Afrique, l’activité de Sogea-Satom est en recul en raison de l’instabilité géopolitique de plusieurs pays de la zone. Il faut également noter une baisse de l’activité dans les grands projets, imputable au phasage des chantiers (finalisation de certains tandis que d’autres sont en démarrage).

En France (44 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 14,0 milliards d’euros (+2,4 % dont +2,0 % au 4e trimestre). Le maintien d’un bon niveau d’activité dans les travaux routiers et les réseaux (travaux hydrauliques, travaux ferroviaires) a permis de compenser le recul du génie civil, conséquence notamment du phasage des travaux du Grand Paris Express. Dans le bâtiment, dans un marché du neuf en récession, l’activité est soutenue par les projets de réhabilitation et par la construction de bâtiments publics.

Immobilier

La hausse du chiffre d’affaires de VINCI Immobilier au 4e trimestre (+1,7 %) permet de limiter la baisse sur l’ensemble de l’année (-7,2 % à 1,1 milliard d’euros).

Résultats

L’EBITDA s’élève à 12,7 milliards d’euros soit 17,7 % du chiffre d’affaires (12,0 milliards d’euros et 17,4 % du chiffre d’affaires en 2023).

Il est pénalisé par la prise en compte d’une charge de 284 millions d’euros par VINCI Autoroutes au titre de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD). Cet impact négatif a pu être compensé par la progression des EBITDA des autres pôles de métiers :

VINCI Airports, dont l’EBITDA de 2,9 milliards d’euros (soit une marge sur chiffre d’affaires de 63,7 %) progresse de 0,4 milliard d’euros, contribuant à plus de la moitié de la hausse de l’EBITDA du Groupe cette année ;

VINCI Energies, qui affiche une hausse de son EBITDA à 1,8 milliard d’euros (soit une marge sur chiffre d’affaires de 8,8 %) ;

VINCI Construction, dont l’EBITDA avoisine les 2,0 milliards d’euros (soit une marge sur chiffre d’affaires de 6,2 %) ;

Cobra IS, qui a également fait progresser son EBITDA à 0,7 milliard d’euros (soit une marge sur chiffre d’affaires de 9,9 %).

Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) progresse à 9,0 milliards d’euros (8,4 milliards d’euros en 2023) malgré l’impact de la TEITLD. Il s’analyse ainsi :

Concessions : 5,7 milliards d’euros, dont VINCI Autoroutes 3,3 milliards d’euros (3,4 milliards d’euros en 2023) et VINCI Airports 2,3 milliards d’euros (1,9 milliard d’euros en 2023) ;

Energie : 2,0 milliards d’euros (1,8 milliard d’euros en 2023), dont : VINCI Energies, 1,5 milliard d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires en progression à 7,2 % (7,0 % en 2023) ; Cobra IS : 0,6 milliard d’euros, soit une marge sur chiffre d’affaires en hausse à 7,8 % (7,5 % en 2023) ;

Construction : 1,3 milliard d’euros pour VINCI Construction, soit une marge sur chiffre d’affaires en amélioration à 4,1 % (4,0 % en 2023). Ce niveau de marge n’avait plus été atteint depuis 2011.

La contribution de VINCI Immobilier reste négative en raison d’ajustements de valeur, principalement de certains projets en immobilier d’entreprise, et d’une charge de restructuration. Hors ces effets, le ROPA de VINCI Immobilier est redevenu légèrement positif en 2024.

Le Résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 4,9 milliards d’euros et le résultat net par action14 à 8,43 euros (4,7 milliards d’euros et 8,1814 euros par action en 2023). À fiscalité constante (hors TEITLD), il aurait atteint 5,1 milliards d’euros (8,9314 euros par action).

Il faut souligner que la majorité du résultat net consolidé part du Groupe est désormais réalisée à l’international (53 %).

Cash-flow libre et endettement

Le cash-flow libre atteint un nouveau record de 6,8 milliards d’euros (6,6 milliards d’euros en 2023).

Outre la progression de l’EBITDA, cette performance traduit une très forte amélioration du besoin en fonds de roulement, conséquence notamment d’un niveau élevé d’encaissements clients en fin d’année dans la branche énergie et, dans une moindre mesure, chez VINCI Construction.

Il faut souligner les excellentes performances de VINCI Energies, dont le cash-flow libre atteint 1,6 milliard d’euros, et de VINCI Airports, dont le cash-flow libre franchit la barre du milliard d’euros. On notera également le cash-flow libre de Cobra IS, qui ressort à l’équilibre malgré un montant très élevé d’investissements (1,6 milliard d’euros, notamment dans la production et le transport d’énergie).

Après prise en compte des investissements financiers réalisés en 2024, pour 7 milliards d’euros15, des dividendes versés et des rachats d’actions nets des augmentations de capital s’inscrivant dans le cadre des plans d’épargne destinés aux collaborateurs du Groupe, l’endettement financier net consolidé atteint 20,4 milliards d’euros au 31 décembre 2024 (16,1 milliards d’euros au 31 décembre 2023).

II. Données opérationnelles





Le trafic de VINCI Autoroutes est resté stable sur l’ensemble de l’année, en particulier grâce à une bonne dynamique au 4e trimestre (+2,1 %, dont véhicules légers +2,3 % et poids lourds +1,0 %). Cette résilience est d’autant plus notable que le 1er semestre avait été négativement impacté par plusieurs actions de blocage des agriculteurs.

Le trafic passagers de VINCI Airports a poursuivi son rebond, dans la quasi-totalité des 14 pays du réseau. Il a encore fortement progressé au cours du 4e trimestre (+7,6 %). Au global, plus de 318 millions de passagers16 ont été accueillis dans les 72 aéroports de VINCI Airports en 2024, soit une hausse de 8,5 % par rapport à 2023. Ainsi, l’année 2024 marque le dépassement du niveau de trafic atteint en 2019, année de référence avant la pandémie de Covid 19. Ces bons chiffres confortent la position de VINCI Airports comme premier gestionnaire privé d’aéroports dans le monde.

Les prises de commandes des branches énergie et construction se sont élevées à 66,3 milliards d’euros au en 2024, en hausse de 7 % (dont +27 % au 4e trimestre).

Les prises de commandes de VINCI Energies progressent de 6 % et atteignent un niveau record (22,1 milliards d’euros). Le flux d’affaires de petite taille s’est maintenu à un bon niveau. Par ailleurs, plusieurs contrats de taille importante ont été remportés dans le domaine des infrastructures électriques, des data centers 17 ainsi que dans le secteur de la défense en France et à l’international.

ainsi que dans le secteur de la défense en France et à l’international. Les prises de commandes de Cobra IS se sont maintenues à un niveau très élevé (10,4 milliards d’euros, +1 % sur l’ensemble de l’année). Elles sont tirées par le flow business et par d’importants contrats liés au transport d’électricité et à la production d’énergie renouvelable 18 en Allemagne et au Brésil.

en Allemagne et au Brésil. Les prises de commandes de VINCI Construction (33,7 milliards d’euros, +10 % dont +28 % au 4e trimestre) sont soutenues par l’obtention de plusieurs grandes affaires19, notamment dans les secteurs de la mobilité durable et de l’environnement. Les activités de fonds de commerce, de leur côté, se maintiennent à un niveau élevé.





Au total, le carnet de commandes au 31 décembre 2024 atteint le niveau record de 69,1 milliards d’euros. En augmentation de 13 % sur un an (international +17 %, France +4 %), il représente en moyenne 14 mois d’activité. La part de l’international dans le carnet ressort à 70 % (67 % en 2023).

Dans un marché de l’immobilier toujours déprimé en France, les réservations de logements de VINCI Immobilier affichent une hausse de 14 % sur l’année à 4 816 lots. Contrairement à l’exercice précédent, elles ont bénéficié d’une forte activité de ventes en bloc aux bailleurs sociaux.

Dans la production d’électricité renouvelable, Cobra IS suit sa feuille de route : la capacité de son portefeuille d’actifs, constitué essentiellement de fermes photovoltaïques, s’élève à 3,5 GW en fin d’année 2024 (+1,5 GW par rapport à fin 2023), dont :

0,6 GW en opération (Belmonte au Brésil) ;

2,9 GW en construction : au Brésil, pour une capacité de 1,4 GW, dont 0,6 GW devrait entrer en opération en 2025 et 0,8 GW en 2026 ; en Espagne, pour une capacité de plus de 1,2 GW et aux États-Unis, pour une capacité de près de 0,3 GW, avec un objectif de démarrage de l’exploitation pour ces deux pays en 2026.

III. Situation financière





Au 31 décembre 2024, VINCI conserve une liquidité très importante :

une trésorerie nette gérée de 13,1 milliards d’euros ;

une ligne de crédit bancaire confirmée non utilisée pour un montant de 6,5 milliards d’euros, dont l’échéance a été portée récemment à janvier 203020.

La dette financière brute long terme du Groupe ressortait à 33,5 milliards d’euros au 31 décembre 2024. Sa maturité moyenne était de 5,9 ans (6,4 ans au 31 décembre 2023) et son coût moyen de 4,9 % (4,6 %21 en 2023), en hausse limitée malgré l’augmentation de la dette en devises autres que l’euro.

L’agence Standard & Poor’s, en juillet 2024, a confirmé sa confiance dans la qualité de la signature du Groupe et maintenu inchangées ses notations (long-terme : A-, court-terme : A2, perspective stable). La notation attribuée à VINCI par Moody’s (long-terme : A3, court-terme : P-2, perspective stable) a également été confirmée en juin 2024.

Nouveaux financements

En 2024, VINCI et ses filiales ont réalisé avec succès plusieurs émissions obligataires. En incluant les emprunts bancaires, le Groupe a levé en 2024 un montant total de 4,1 milliards d’euros de nouveaux financements.

Les principales opérations à mentionner sont les suivantes :

VINCI SA a réalisé sept placements privés répartis dans l’année pour un montant total de 1,2 milliard d’euros. La maturité moyenne de ces opérations est de 3,1 ans pour un taux moyen (yield) de 3,36 %.

Aerodom - concessionnaire de six aéroports en République dominicaine - a émis en juillet un emprunt obligataire de 500 millions de dollars à 10 ans, avec un coupon annuel de 7,0 %, et obtenu un financement bancaire de 400 millions de dollars à 5 ans, à taux variable.

L’aéroport Londres Gatwick a émis en avril un emprunt obligataire de 250 millions de livres sterling à échéance avril 2040, assorti d’un coupon annuel de 5,5 % ; puis en octobre, un emprunt obligataire de 750 millions d’euros à échéance octobre 2033, assorti d’un coupon annuel de 3,625 %. Cette émission inaugurale en euros a été réalisée sous la forme d’un Sustainability-Linked Bond, signe de l’engagement de la filiale de VINCI Airports à réduire ses émissions directes et indirectes de CO 2 .

. L’aéroport d’Édimbourg a émis cinq emprunts obligataires en novembre pour 400 millions de livres sterling au total (dont 240 millions de livres sterling à taux fixe, coupon annuel moyen de 6,0 % et 160 millions de livres sterling à taux variable) avec une maturité moyenne de 11 ans.

Les opérations réalisées par les aéroports Londres Gatwick et Édimbourg - rendues possibles par leur qualité de crédit - ont permis d’optimiser leur structure financière et de remonter un montant de dividendes à leurs actionnaires de 1,3 milliard d’euros (près de 0,7 milliard d’euros aux holdings de VINCI, dont 0,5 milliard d’euros de Londres Gatwick).

En janvier 2025, VINCI a réalisé un placement privé de 300 millions d’euros à échéance janvier 2027 et dont le taux (yield) après fixation ressort à 2,55 %.

IV. Perspectives 2025





Malgré un environnement économique et géopolitique plus incertain, VINCI – fort de son modèle d’affaires résilient et du haut niveau de son carnet de commandes - aborde l’année 2025 avec confiance et sérénité.

Hors évènements exceptionnels, le Groupe table pour ses différents pôles sur les évolutions suivantes en 2025 :

VINCI Autoroutes : trafic en légère hausse par rapport à 2024 ;

VINCI Airports : nouvelle croissance annuelle du trafic passagers 22 , mais d’une ampleur sans doute moindre que celle affichée en 2024 ;

, mais d’une ampleur sans doute moindre que celle affichée en 2024 ; VINCI Energies : croissance du chiffre d’affaires du même ordre qu’en 2024, avec a minima un maintien de sa marge opérationnelle 23 ;

; Cobra IS : chiffre d’affaires d’au moins 7,5 milliards d’euros, tout en consolidant son haut niveau de marge opérationnelle 2 3 ;

; Accroissement de la capacité de production d’électricité renouvelable à environ 5 GW - en opération ou en construction - en fin d’exercice, soit une capacité additionnelle d’environ 1,5 GW par rapport au niveau atteint fin 2024 ;

VINCI Construction : chiffre d’affaires - intégrant FM Conway en Grande-Bretagne - proche du niveau atteint en 2024, en visant une poursuite de l’amélioration de sa marge opérationnelle23.

Sur la base de ces évolutions, VINCI afficherait en 2025 une nouvelle hausse de son chiffre d‘affaires et de ses résultats, avant l’impact de l’alourdissement de la fiscalité des sociétés en France24.

V. Autres faits marquants

Nominations de dirigeants et gouvernance

Dans le cadre du plan de succession de Xavier Huillard, président-directeur général de VINCI, le Conseil d’administration réuni le 3 mai 2024 a approuvé à l’unanimité la nomination de Pierre Anjolras en qualité de directeur général opérationnel de VINCI.

Pierre Anjolras deviendra directeur général de VINCI après l’assemblée générale du 17 avril 2025.

Les mandats actuels d’administrateur et de président du Conseil d’administration de VINCI de Xavier Huillard resteront en vigueur jusqu’à l’assemblée générale en 2026, appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

Nicolas Notebaert a été nommé le 7 novembre 2024 directeur général Concessions de VINCI. Déjà en charge du pôle VINCI Concessions, comprenant principalement VINCI Airports, VINCI Highways et VINCI Railways, Nicolas Notebaert voit son périmètre élargi à VINCI Autoroutes et VINCI Stadium, dont il a pris la présidence des différentes sociétés concessionnaires.

Patrick Sulliot a été nommé président de VINCI Construction le 1er septembre 2024. Il a rejoint le comité Exécutif du Groupe.

Virginie Leroy, présidente de VINCI Immobilier depuis août 2023, a également rejoint le comité Exécutif de VINCI le 1er juin 2024.

Conseil d’administration de VINCI





Lors de la prochaine assemblée générale, les actionnaires auront à se prononcer sur :

la nomination de Pierre Anjolras – futur directeur général de VINCI - en qualité d’administrateur ;

la nomination de Karla Bertocco Trindade et de Maria Victoria Zingoni en qualité d’administratrices ;

le renouvellement du mandat d’administratrice de Yannick Assouad, étant précisé que le mandat de Graziella Gavezotti prendra fin à l’issue de cette assemblée générale. Principaux développements de l’année



VINCI Concessions

VINCI Airports a réalisé plusieurs développements stratégiques en 2024 :

Aerodom - concessionnaire de six aéroports en République dominicaine (6,8 millions de passagers en 2024) et filiale de VINCI Airports depuis 2016 - s’est vu accorder par les autorités dominicaines une prolongation de 30 ans de son contrat de concession, portant son échéance à 2060. Dans ce cadre, un paiement de 300 millions de dollars a été versé en janvier 2024 par Aerodom à l’État dominicain, puis un paiement complémentaire de 475 millions de dollars en juillet 2024. Des investissements destinés à accroître la capacité des aéroports concédés seront réalisés.

Acquisition le 25 juin 2024 de 50,01 % des parts de « Edinburgh Airport Limited », société propriétaire (freehold) de l’aéroport d’Édimbourg (premier aéroport d’Écosse et sixième du Royaume-Uni avec un trafic de 15,8 millions de passagers en 2024), pour un montant de 1,3 milliard de livres sterling (valeur des fonds propres à 50,01 %).

Acquisition le 6 juin 2024 d’une participation de 20 % dans la société concessionnaire de l’aéroport de Budapest pour 0,6 milliard d’euros. Cette transaction confère à VINCI Airports le rôle d’opérateur de la plateforme. Avec un trafic de 17,5 millions de passagers en 2024, celle-ci est l’un des principaux aéroports d’Europe centrale. Le contrat de concession expire en 2080, soit une durée résiduelle de 55 ans.





VINCI Highways a annoncé en 2024 les opérations suivantes :

Acquisition de 100 % de NWP HoldCo LLC, société concessionnaire de Northwest Parkway - section à péage de 14 km du périphérique de Denver dans le Colorado (États-Unis), l’un des États américains les plus dynamiques - pour un prix d’environ 1,2 milliard de dollars (valeur des fonds propres à 100 %).

Gain d’une concession d’une durée de 30 ans pour l’exploitation et la modernisation d’un tronçon de 594 km de l’autoroute BR-040 au Brésil. Cette autoroute à péage relie Belo Horizonte, capitale de l’État du Minas Gerais, à Cristalina, ville située au sud de l’État de Goiás, desservant ainsi la capitale fédérale Brasilia. VINCI Highways reprendra l’exploitation de l’autoroute au cours du 1 er trimestre 2025.

trimestre 2025. Renforcement dans Olympia Odos – concessionnaire de l'autoroute Athènes-Corinthe-Patras en Grèce - en portant sa participation au capital de la société de 29,9 % à 36,0 % pour un montant de 36 millions d’euros.

Mise en service en décembre 2024 de la nouvelle autoroute D4 - située à environ 40 km au sud-ouest de Prague – dans le cadre du premier partenariat public-privé autoroutier de République tchèque. Les travaux ont été réalisés en moins de quatre ans par VINCI Construction et la maintenance de l’infrastructure, désormais ouverte au trafic, sera gérée par VINCI Highways pour une durée de 24 ans.

VINCI Concessions a conforté, en novembre 2024, sa position de premier actionnaire de LISEA, société concessionnaire de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique d’environ 300 km entre Tours et Bordeaux. Elle détient désormais 42,0 % du capital (contre 33,4 % précédemment).

VINCI Energies

Le pôle a finalisé 34 acquisitions de nouvelles entreprises en 2024, dont les plus significatives sont :

Fernao, opérant en Allemagne et en Suisse dans la cybersécurité, les services informatiques et le cloud, pour un chiffre d’affaires annuel d’environ 260 millions d’euros. Cette acquisition, finalisée en septembre, renforce la marque Axians de VINCI Energies dédiée aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, dans lesquelles le pôle a réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros dans 38 pays en 2024.

RH Marine et Bakker Sliedrecht, deux entreprises néerlandaises spécialisées dans le secteur maritime dans l’intégration de systèmes électriques et de systèmes d’automatisation, pour un chiffre d’affaires combiné annuel d’environ 160 millions d’euros. Cette acquisition a été finalisée en novembre.

Parmi les autres acquisitions de l’année 2024 – outre plusieurs sociétés en Allemagne déjà mentionnées dans les communications précédentes du Groupe -, il faut souligner :

E+HPS à Singapour, société spécialisée dans la conception et l’installation de salles blanches pour l’industrie ;

One Way Wireless Construction aux États-Unis (Minnesota), société spécialisée dans les infrastructures de télécommunication ;

Premiere Automation aux États-Unis (Caroline du Sud), société spécialisée dans l’intégration d’automatismes industriels dans le domaine de l’automobile ;

Giordano, société italienne spécialisée en conception et réalisation de systèmes électriques, mécaniques et d'automatisation pour le secteur industriel.

Au total, ces 34 acquisitions représentent un chiffre d’affaires en année pleine de 740 millions d’euros dont environ 680 millions d’euros à l’international (260 millions d’euros en Allemagne, 170 millions d’euros aux Pays-Bas, 100 millions d’euros en Suisse et 30 millions d’euros aux Etats-Unis). La ventilation au sein des quatre domaines d’activités de VINCI Energies est la suivante :

Industrie : 15 acquisitions pour un chiffre d’affaires en année pleine supérieur à 380 millions d’euros ;

ICT : 8 acquisitions pour un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 310 millions d’euros ;

Building solutions : 7 acquisitions pour un chiffre d’affaires en année pleine d’environ 25 millions d’euros ;

Infrastructures : 4 acquisitions pour un chiffre d’affaires en année pleine de 25 millions d’euros.

VINCI Construction

Soletanche Freyssinet - filiale de VINCI Construction spécialisée dans les métiers du sol, des structures et des travaux en milieu nucléaire - a finalisé l’acquisition de plusieurs sociétés en 2024, dont :

MBO Groupe (France), acteur majeur des services industriels, notamment dans le secteur nucléaire, qui a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires d’environ 80 millions d’euros ;

Geotech Drilling Services Ltd (Colombie-Britannique, Canada), un leader national dans les technologies de renforcement du sol ;

TSSD Services Inc. (Maine, États-Unis), société de services intervenant sur des projets de démantèlement nucléaire (decommissioning).





Ces deux sociétés nord-américaines représentent un chiffre d’affaires total en année pleine de près de 80 millions d’euros.

VINCI Construction a également densifié sa couverture géographique en Amérique du Nord à travers l’acquisition de deux sociétés de travaux routiers et de production de matériaux :

Newport Construction aux États-Unis, active dans le sud de l’État du New Hampshire et dans le Massachusetts près de Boston ;

Entreprises Marchand & Frères au Canada, active dans la région centre du Québec ainsi que dans le territoire de la Baie-James.

Ces deux sociétés représentent un chiffre d’affaires total d’environ 150 millions d’euros en année pleine.

En Australie, le pôle a fait l’acquisition fin août de 51,0 % de la société Taylor Rail, spécialisée dans les travaux ferroviaires.

Enfin, VINCI Construction a finalisé en janvier 2025 les acquisitions de :

FM Conway Limited, dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à près de 700 millions d’euros. Entreprise de premier plan dans le domaine des travaux publics en Angleterre, ses expertises englobent les travaux routiers, le génie civil ainsi que la production d’enrobés et de liants. Son intégration renforcera la présence de VINCI Construction sur le marché très dynamique du sud-est de l’Angleterre ;

Hub Foundation (Massachusetts, États-Unis), entreprise spécialisée dans les fondations et travaux du sol. Présente dans les Etats du Nord-Est américain, elle réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 65 millions d’euros.

Ambition environnementale





L’année a été marquée par la poursuite du déploiement de la stratégie environnementale de VINCI autour de ses trois axes prioritaires :

Le changement climatique : au 31 décembre 2024, les émissions de gaz à effet de serre de VINCI sur son périmètre direct ont diminué de 21 % par rapport à 2018. Cette performance est en ligne avec l’objectif du Groupe, validé par la SBTi (Science Based Target initiative) de réduire d’ici 2030 ses émissions de CO 2 de 40 % sur les scopes 1 et 2 par rapport à 2018 et de 20 % sur le scope 3 par rapport à 2019.

de 40 % sur les scopes 1 et 2 par rapport à 2018 et de 20 % sur le scope 3 par rapport à 2019. L’économie circulaire : VINCI Construction a produit 16 millions de tonnes de granulats recyclés en 2024, se rapprochant de son objectif de 20 millions de tonnes en 2030.

La préservation des milieux naturels : VINCI a renouvelé ses engagements dans la démarche volontaire act4nature international25 en 2024.





Enfin, une nouvelle édition du Prix de l’Environnement a été lancée au sein du Groupe pour mettre en lumière des solutions impactantes, offrant des bénéfices significatifs tant sur le plan environnemental qu’économique. Un millier de projets ont été présentés pour douze solutions primées.

Capital social





Sur autorisation de l’assemblée générale mixte du 9 avril 2024, le Conseil d’administration a décidé de réduire le capital social de VINCI par voie d’annulation de 13,8 millions d’actions autodétenues en juin et en décembre.

Au 31 décembre 2024, le capital de la société était ainsi constitué de 581,8 millions d’actions, dont 19,4 millions d’actions autodétenues (représentant 3,3 % du capital à cette date).

Il est rappelé qu’en matière de rachats d’actions propres, la politique de VINCI vise à :

éliminer la dilution occasionnée par les créations d’actions nouvelles, principalement réalisées dans le cadre des plans d’actionnariat salarié ;

permettre l’attribution d’actions à ses managers dans le cadre de plans de fidélisation à long terme.

VI. Dividende





Le Conseil d’administration du 6 février 2025 a décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2025 un dividende de 4,75 euros par action au titre de l’exercice 2024, qui traduit sa confiance dans les perspectives du Groupe.

Compte tenu de l’acompte de 1,05 euro versé en octobre 2024, il resterait à verser un solde de 3,70 euros, payable en numéraire le 24 avril 2025, sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale.

*********

Agenda 7 février 2025 Présentation des résultats annuels 2024



Conférence journalistes : 08h30

Conférence analystes : 10h30 Accès à la conférence téléphonique analystes :

En français : +33 1 70 37 71 66 (Code : VINCI FR)

En anglais : +44 33 0551 0200 ou +1 786 697 3501 (Code : VINCI ENG)









Accès au webcast en direct sur notre site Internet ou sur le lien suivant :

https://channel.royalcast.com/landingpage/vincifr/20250207_1/ 18 février 2025 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en janvier 2025 (après bourse) 18 mars 2025 Trafics de VINCI Autoroutes et VINCI Airports en février 2025 (après bourse) 15 avril 2025 Trafics VINCI Airports du 1er trimestre 2025 (après bourse) 17 avril 2025 Assemblée générale des actionnaires 24 avril 2025 Information trimestrielle au 31 mars 2025 (après bourse)

**********

Ce communiqué de presse, la présentation des résultats annuels ainsi que les états financiers consolidés au 31 décembre 2024 seront disponibles sur le site Internet de VINCI : www.vinci.com.

Par ailleurs, les résultats annuels 2024 de l’aéroport Londres Gatwick seront publiés lors de la 2e quinzaine de mars 2025 et les documents accessibles sur le site Internet de la société :

https://www.gatwickairport.com/company/about-us/investors.html

**********

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

ANNEXES

ANNEXE A : ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Compte de résultat



En millions d’euros 2024 2023 Variation

2024 / 2023 Chiffre d’affaires hors CA travaux des concessionnaires 71 623 68 838 +4,0 % CA travaux des concessionnaires 1 837 780

Chiffre d'affaires total 72 459 69 619 +4,1 % Résultat opérationnel sur activité 8 997 8 357 +7,7 % En % du chiffre d’affaires 2 12,6 % 12,1 %

Paiements en actions (IFRS 2) (462) (360)

Résultat des sociétés mises en équivalence et autres éléments courants 316 178

Résultat opérationnel courant 8 850 8 175 +8,3 % Eléments opérationnels non courants (68) (105)

Résultat opérationnel 8 783 8 071 +8,8 % Coût de l'endettement financier net (1 191) (894)4

Autres produits et charges financiers (217) (157)

Impôts sur les bénéfices (2 102) (1 917)

Intérêts minoritaires (410) (400)

Résultat net part du Groupe 4 863 4 702 +3,4 % dont International 53 % 47 %

Résultat net dilué par action (en euros)3 8,43 8,18 +3,2 %







Dividende par action (en euros) 4,75 4,50 +5,6 %







Résultat net part du Groupe hors TEITLD5 5 147 4 702 +9,5 % Résultat net dilué par action (en euros)3 hors TEITLD 8,93 8,18 +9,2 %









1 En application de l’IFRIC 12 (traitement comptable des concessions).

2 % calculé sur le chiffre d'affaires hors CA travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

3 Après prise en compte des instruments dilutifs.

4 Dont impact positif non-récurrent de 167 millions d’euros lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport Londres Gatwick.

5 Charge de 284 millions d’euros au titre de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD).

Bilan simplifié



2024





2023





En millions d’euros Actifs non courants - Concessions 50 182 43 955 Actifs non courants – Energie, Construction et autres métiers 26 516 24 074 BFR, provisions et autres dettes et créances courantes (17 296) (15 176) Capitaux engagés 59 401 52 853 Capitaux propres - part du Groupe (29 947) (28 113) Intérêts minoritaires (4 085) (3 928) Capitaux propres (34 032) (32 040) Dettes de location (2 587) (2 247) Provisions non courantes et autres passifs long terme (2 367) (2 439) Ressources permanentes (38 986) (36 727) Dettes financières brutes long terme (33 496) (29 298) Trésorerie nette 13 081 13 172 Endettement financier net (20 415) (16 126)

Tableau des flux de trésorerie





En millions d’euros 2024 2023 Capacité d'autofinancement avant impôt et coût de l’endettement (EBITDA) 12 689 11 964 Variations du BFR liées à l'activité et des provisions courantes 2 311 1 463 Impôts payés (2 220) (2 288) Intérêts financiers nets payés (1 177) (802)1 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 117 110 Flux de trésorerie liés à l'activité (avant autres avances long terme) 11 720 10 447 Investissements opérationnels (nets des cessions et autres avances long terme)2 (2 714) (2 010) Remboursement des dettes de location & charges financières associées (745) (679) Cash-flow opérationnel 8 261 7 758 Investissements de développement (concessions et PPP) (1 453) (1 130) Cash-flow libre 6 808 6 628 Investissements financiers nets (7 025) (1 005) Dividendes reçus des sociétés non consolidées 41 31 Flux nets avant opérations sur le capital (176) 5 655 Augmentations de capital et autres opérations 590 707 Rachats d’actions (1 912) (397) Dividendes payés3 (3 472) (2 481) Opérations sur le capital (4 793) (2 171) Flux nets de trésorerie de la période (4 969) 3 484 Autres variations 681 (1 074) Variation de l’endettement financier net (4 289) 2 410





Endettement financier net début de période (16 126) (18 536) Endettement financier net fin de période (20 415) (16 126)

1 Dont impact positif non-récurrent de 167 millions d’euros lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport Londres Gatwick.

2 Dont investissements réalisés par : i/ l’aéroport Londres Gatwick (175 millions d’euros en 2024 et 149 millions d’euros en 2023) ; ii/ Cobra IS dans les projets d’énergie renouvelable (0,6 milliard d’euros en 2024 et 0,4 milliard d’euros en 2023).

3 Dont dividendes payés aux actionnaires minoritaires des filiales du Groupe consolidées par intégration globale (principalement aéroports Londres Gatwick, Édimbourg et OMA) : 902 millions d’euros en 2024 et 187 millions d’euros en 2023.

ANNEXE B : DÉTAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ

Chiffre d'affaires consolidé* par pôle





Variation

2024 / 2023 En millions d’euros 2024 2023 Réelle Comparable Concessions 11 651 10 932 +6,6 % +5,0 % VINCI Autoroutes 6 585 6 324 +4,1 % +4,1 % VINCI Airports 4 526 3 947 +14,7 % +11,0 % VINCI Highways 403 352 +14,5 % +7,5 % Autres concessions** 137 309 -55 % -56 % VINCI Energies 20 373 19 327 +5,4 % +3,9 % Cobra IS 7 105 6 495 +9,4 % +8,6 % VINCI Construction 31 784 31 459 +1,0 % +0,6 % VINCI Immobilier 1 143 1 231 -7,2 % -7,2 % Eliminations et retraitements (433) (605)



Chiffre d’affaires* 71 623 68 838 +4,0 % +3,1 % dont :

France 30 197 29 615 +2,0 % +1,9 % Europe hors France 26 137 23 595 +10,8 % +8,0 % International hors Europe 15 288 15 628 -2,2 % -2,1 %

Chiffre d'affaires consolidé* du 4e trimestre



4e trimestre Variation

2024 / 2023 En millions d’euros 2024 2023 Réelle Comparable Concessions 2 751 2 637 +4,3 % +2,9 % VINCI Autoroutes 1 556 1 469 +5,9 % +5,9 % VINCI Airports 1 047 923 +13 % +11 % VINCI Highways 108 90 +20 % +11 % Autres concessions** 41 155 -74 % -75 % VINCI Energies 5 843 5 440 +7,4 % +5,1 % Cobra IS 2 205 1 807 +22 % +21 % VINCI Construction 8 239 8 105 +1,7 % +0,5 % VINCI Immobilier 401 395 +1,7 % +1,7 % Eliminations et retraitements (122) (183)



Chiffre d’affaires* 19 318 18 201 +6,1 % +4,6 % dont :

France 7 660 7 657 +0,0 % +0,5 % Europe hors France 7 120 6 247 +14 %

International hors Europe 4 539 4 297 +5,6 %



* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium, dont l’activité a été très limitée en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ont mobilisé le Stade de France pendant neuf mois de l’année.

Chiffre d'affaires* consolidé - répartition France / International par pôle





Variation

2024 / 2023 En millions d’euros 2024 2023 Réelle Comparable FRANCE







Concessions 7 046 7 004 +0,6 % +1,4 % VINCI Autoroutes 6 585 6 324 +4,1 % +4,1 % VINCI Airports 329 374 -12 %** +4,2 %** Autres concessions*** 132 306 -57 % -57 % VINCI Energies 8 358 8 170 +2,3 % +1,8 % Cobra IS 52 50 +2,1 % +3,6 % VINCI Construction 14 005 13 678 +2,4 % +2,0 % VINCI Immobilier 1 090 1 222 -11 % -11 % Eliminations et retraitements (354) (510)



Total France 30 197 29 615 +2,0 % +1,9 %









INTERNATIONAL







Concessions 4 605 3 928 +17 % +11 % VINCI Airports 4 196 3 573 +17 % +12 % VINCI Highways 403 352 +15 % +7,5 % Autres concessions*** 5 3 ns ns VINCI Energies 12 015 11 157 +7,7 % +5,5 % Cobra IS 7 054 6 445 +9,4 % +8,6 % VINCI Construction 17 779 17 781 -0,0 % -0,6 % VINCI Immobilier 52 9 ns ns Eliminations et retraitements (79) (96)



Total International 41 426 39 224 +5,6 % +4,0 %

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Passage d’AGO (Aéroports du Grand Ouest) – société concessionnaire des aéroports de Nantes Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir – en mise en équivalence (intégration globale précédemment) depuis le 1er juillet 2024. Le chiffre d’affaires d’AGO s’était élevé à 54 millions d’euros au 1er semestre 2024.

*** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium, dont l’activité a été très limitée en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui ont mobilisé le Stade de France pendant neuf mois de l’année.







ANNEXE C : AUTRES DÉTAILS PAR POLE

EBITDA par pôle









En millions d’euros 2024 % CA* 2023 % CA* Variation

2024 / 2023 Concessions 7 773 66,7 % 7 462 68,3 % +4,2 % dont : VINCI Autoroutes 4 662** 70,8 % 4 683 74,0 % -0,4 % VINCI Airports 2 883 63,7 % 2 495 63,2 % +16 % VINCI Highways 198 49,0 % 172 48,8 % +15 % VINCI Energies 1 794 8,8 % 1 672 8,6 % +7,3 % Cobra IS 702 9,9 % 627 9,6 % +12 % VINCI Construction 1 985 6,2 % 1 905 6,1 % +4,2 % VINCI Immobilier 2 0,2 % (13) (1,1 %) ns Holdings 4321

312



EBITDA 12 689 17,7 % 11 964 17,4 % +6,1 % EBITDA hors TEITLD 12 973 18,1 % 11 964 17,4 % +8,4 %

Résultat opérationnel sur activité par pôle







Variation En millions d’euros 2024 % CA* 2023 % CA* 2024 / 2023 Concessions 5 688 48,8 % 5 373 49,2 % +5,9 % VINCI Autoroutes 3 265** 49,6 % 3 362 53,2 % -2,9 % VINCI Airports 2 334 51,6 % 1 889 47,9 % +24 % VINCI Highways 103 25,6 % 62 17,7 % +65 % Autres concessions*** (13)

60



VINCI Energies 1 474 7,2 % 1 356 7,0 % +8,7 % Cobra IS 553 7,8 % 490 7,5 % +13 % VINCI Construction 1 304 4,1 % 1 260 4,0 % +3,5 % VINCI Immobilier (57) (5,0 %) (53) (4,3 %) ns Holdings 351

(69)



Résultat opérationnel sur activité total 8 997 12,6 % 8 357 12,1 % +7,7 % Résultat opérationnel sur activité total

hors TEITLD 9 281 13,0 % 8 357 12,1 % +11,1 %

1 Dont 80 millions d’euros de reprise de provisions – déjà comptabilisés au 1er semestre 2024 - sur le PPA de Cobra IS.

*Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** Dont charge de 284 millions d’euros au titre de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD).

*** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium.

Résultat net part du Groupe par pôle (RNPG)

En millions d’euros 2024 2023 Variation

2024 / 2023 Concessions 2 726 2 778 -52 VINCI Autoroutes 1 833* 2 021 -188 VINCI Airports 947 733 +214 VINCI Highways 33 24 +10 Autres concessions** et holdings (88) 0 -88 VINCI Energies 862 830 +32 Cobra IS 297 262 +35 VINCI Construction 861 793 +68 VINCI Immobilier (69) (48) -21 Holdings 187 88 +98 Résultat net part du Groupe 4 863 4 702 +161 dont :

France 47 % 53 %

International 53 % 47 %

Résultat net part du Groupe hors TEITLD 5 147 4 702 +445

* Dont charge de 284 millions d’euros au titre de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD).

** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium.

Cash-flow libre par pôle (FCF)

En millions d’euros 2024 2023 Variation

2024 / 2023 Concessions 3 554 3 709 -155 VINCI Autoroutes 2 507* 2 731 -224 VINCI Airports 1 052 990 +61 VINCI Highways 22 (26) +48 Autres concessions** et holdings (27) 14 -40 VINCI Energies 1 623 1 363 +260 Cobra IS*** (48) (52) +4 VINCI Construction 762 1 212 -450 VINCI Immobilier 58 (152) +211 Holdings 859 549 +310 Cash-flow libre du Groupe 6 808 6 628 +179 Cash-flow libre du Groupe hors TEITLD 7 057 6 628 +429

* Dont impact négatif de 249 millions d’euros au titre de la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD).

** Essentiellement VINCI Railways et VINCI Stadium.

*** Intégrant les investissements du pôle (1,6 milliard en 2024 et 0,8 milliard d’euros en 2023), notamment dans la production et le transport d’énergie.

Endettement financier net (EFN) par pôle au 31 décembre

En millions d’euros 2024 Dont EFN externe 2023 Dont EFN externe Concessions (31 739) (20 888) (28 734) (18 761) VINCI Autoroutes (16 159) (11 296) (16 533) (12 323) VINCI Airports (11 558) (8 744) (8 781) (5 551) VINCI Highways (2 035) (848) (2 348) (882) Autres concessions* (1 987) 1 (1 073) (5) VINCI Energies 761 848 296 529 Cobra IS 547 547 403 403 VINCI Construction 4 116 2 134 4 160 2 158 Holdings et divers 5 901 (3 057) 7 749 (456) Endettement financier net (20 415) (20 415) (16 126) (16 126)

* VINCI Concessions Holding, VINCI Railways, VINCI Stadium.

ANNEXE D : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières



4e trimestre Cumul au 31 décembre En millions de km parcourus





2024 Variation

2024 / 2023 2024 Variation

2024 / 2023 VINCI Autoroutes 12 455 +2,1 % 54 064 -0,0 % Véhicules légers 10 587 +2,3 % 46 616 +0,1 % Poids lourds 1 867 +1,0 % 7 448 -0,8 % dont :







ASF 7 786 +2,3 % 33 932 -0,1 % Véhicules légers 6 549 +2,6 % 29 007 +0,1 % Poids lourds 1 237 +0,8 % 4 925 -1,1 % Escota 1 785 +1,7 % 7 720 +1,2 % Véhicules légers 1 606 +1,6 % 6 992 +1,1 % Poids lourds 179 +1,9 % 729 +1,8 % Cofiroute (réseau interurbain*) 2 764 +1,6 % 11 901 -0,8 % Véhicules légers 2 339 +1,8 % 10 209 -0,7 % Poids lourds 425 +0,5 % 1 692 -1,4 %



* Hors Duplex A86.

Évolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes en 2024



VINCI Autoroutes





Dont :



ASF Escota Cofiroute Recettes de péage (en m€) 6 428 3 744 924 1 631 Variation 2024/2023 +4,1 % +4,0 % +4,9 % +3,3 % Chiffre d’affaires (en m€) 6 585 3 834 940 1 657 Variation 2024/2023 +4,1 % +3,9 % +4,9 % +3,4 %

Trafic passagers de VINCI Airports1



4e trimestre Cumul au 31 décembre En milliers de passagers 2024 Variation 2024/2023 Variation 2024/2019 2024 Variation 2024/2023 Variation 2024/2019 Portugal (ANA) 15 740 +4,1 % +18,9 % 69 197 +4,3 % +17,0 % dont Lisbonne 8 385 +4,1 % +13,8 % 35 093 +4,3 % +12,6 % Royaume-Uni 15 049 +5,6 % +0,5 % 65 796 +7,4 % -2,7 % dont Londres Gatwick 9 774 +4,4 % -5,1 % 43 248 +5,7 % -7,1 % dont Édimbourg 3 712 +7,7 % +10,6 % 15 790 +9,6 % +7,1 % Mexique 7 104 +4,4 % +19,4 % 26 576 -1,0 % +14,6 % dont Monterrey 3 786 +8,6 % +32,5 % 13 636 +2,2 % +21,8 % France2 2 692 +4,0 % -8,8 % 11 431 +4,3 % -13,5 % dont ADL (Lyon) 2 525 +4,3 % -6,1 % 10 482 +4,8 % -10,8 % Cambodge 1 328 +22,2 % -30,0 % 4 839 +20,0 % -37,2 % États-Unis 1 930 +2,4 % +1,0 % 7 503 +7,8 % +5,4 % Brésil 3 236 +10,0 % -2,1 % 12 081 +5,1 % -1,9 % Serbie 1 941 -2,8 % +37,7 % 8 364 +5,3 % +35,8 % République dominicaine 1 559 -5,2 % +10,8 % 6 846 +4,0 % +21,6 % Cap-Vert 812 +17,2 % +15,2 % 3 006 +16,5 % +8,8 % Total filiales consolidées par IG3 51 390 +4,9 % +7,6 % 215 638 +5,2 % +5,3 % Japon (40 %) 13 246 +14,1 % +4,0 % 49 365 +18,9 % -4,7 % Chili (40 %) 6 921 +9,7 % +17,3 % 26 254 +12,5 % +6,6 % Hongrie (20 %) 4 504 +21,1 % +11,3 % 17 526 +19,2 % +8,7 % Costa Rica (45 %) 396 -4,5 % +51,2 % 1 910 +15,6 % +56,0 % AGO2 (85 %) 1 616 +5,7 % +0,7 % 7 020 +7,3 % -3,1 % Rennes-Dinard (49 %) 137 +4,8 % -30,9 % 512 -14,0 % -45,9 % Total filiales consolidées par ME3 26 821 +13,1 % +8,4 % 102 588 +16,1 % +0,6 % Total passagers gérés VINCI Airports 78 211 +7,6 % +7,9 % 318 226 +8,5 % +3,7 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

2 Depuis le 1er juillet 2024 AGO (Aéroports du Grand Ouest) – société concessionnaire des aéroports de Nantes Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir – est en mise en équivalence (intégration globale précédemment).

3 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence.

ANNEXE E : CARNET ET PRISES DE COMMANDES

Prises de commandes





Variation En milliards d’euros 2024 2023 2024 / 2023

VINCI Energies 22,1 20,9 +6 %

Cobra IS 10,4 10,3 +1 %

VINCI Construction 33,7 30,6 +10 %

Total 66,3 61,9 +7 %

dont :







France 23,3 24,4 -4 %

International 42,9 37,5 +14 %

Europe hors France 28,7 24,9 +15 %

Reste du monde 14,2 12,6 +13 %







Carnet de commandes















Au 31 décembre Variation

En milliards d’euros 2024 2023 2024 / 2023

VINCI Energies 16,5 14,3 +15 %

Cobra IS 17,6 14,4 +22 %

VINCI Construction 35,0 32,7 +7 %

Total 69,1 61,4 +13 %

dont :







France 20,7 20,0 +4 %

International 48,3 41,4 +17 %

Europe hors France 32,3 25,6 +26 %

Reste du monde 16,1 15,8 +2 %







GLOSSAIRE

Cafice - Capacité d’autofinancement avant coût de financement et impôts (Ebitda) : la CAFICE correspond au résultat opérationnel courant corrigé des dotations aux amortissements, des variations de provisions non courantes et des dépréciations d’actifs non courants, des résultats sur cessions d’actifs ; elle comprend également les charges de restructuration incluses dans les éléments opérationnels non courants.

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Pour VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Cash-flow opérationnel : le cash-flow opérationnel permet de mesurer les flux de trésorerie dégagés par l’activité courante du Groupe. Il est constitué de la Cafice, de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité et des provisions courantes, des intérêts financiers et des impôts payés, des dividendes reçus des sociétés mises en équivalence, des investissements opérationnels nets de cession et des remboursements de dettes de location et charges financières associées. Le cash-flow opérationnel ne comprend pas les investissements de développement dans les concessions et les partenariats public-privé (PPP).

Cash-flow libre : le cash-flow libre est composé du cash-flow opérationnel et des investissements de développement dans les concessions et les PPP.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction.

Coût de l’endettement financier net : le coût de l’endettement financier net comprend l’ensemble des charges et des produits financiers relatifs à l’endettement financier net, tel que défini ci-dessous. Il inclut ainsi les charges d’intérêts et le résultat des produits dérivés de taux affectés à la dette brute, ainsi que les produits financiers des placements et des équivalents de trésorerie. La réconciliation de cet indicateur avec le compte de résultat est détaillée dans l‘Annexe aux comptes consolidés du Groupe.

Eléments opérationnels non courants : les charges et produits non courants comprennent principalement les pertes de valeur des goodwill, les charges de restructuration, ainsi que des produits et charges relatifs aux variations de périmètre (plus ou moins-values de cession de titres, impacts des changements de contrôle).

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières contractés auprès d’établissements financiers (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

En application de la norme IFRS 16, le Groupe comptabilise en actifs non courants des droits d’usage relatifs aux biens pris en location, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Ce passif n’est pas inclus dans l’Excédent/endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Partenariats public-privé - Contrats de concessions et Contrats de partenariat : les partenariats public-privé sont des formes de contrats publics de longue durée par lesquels une autorité publique fait appel à un partenaire privé pour concevoir, construire, financer, exploiter et entretenir un équipement ou une infrastructure publique et/ou gérer un service.

En France, on distingue les contrats de concessions (concessions de travaux ou concessions de services) et les contrats de partenariat.

A l’international, on rencontre, sous des appellations différentes, des catégories de contrats publics qui correspondent sensiblement aux caractéristiques respectives des contrats de concession ou des contrats de partenariat.

Dans un contrat de concession, le concessionnaire perçoit un péage (ou autre forme de rémunération) directement de la part de l’usager de l’infrastructure ou du service, selon des conditions définies dans le contrat avec l’autorité publique concédante ; le concessionnaire supporte donc un risque de fréquentation ou « risque trafic », lié à l’utilisation de l’infrastructure.

Dans un contrat de partenariat, le partenaire privé est rémunéré par l’autorité publique, au moyen d’un loyer lié à des objectifs de performance, indépendamment du niveau de fréquentation de l’infrastructure par les usagers. Il en résulte que le partenaire privé ne supporte pas de risque de fréquentation.

Prises de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies, Cobra IS et VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Pour VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

ROPA - Résultat opérationnel sur activité (Ebit) : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel sur activité correspond à la mesure de la performance opérationnelle des filiales du Groupe consolidées selon la méthode de l’intégration globale. Il exclut les charges associées aux paiements en actions (IFRS 2), les autres éléments opérationnels courants (incluant la quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence) ainsi que les éléments opérationnels non courants.

ROC - Résultat opérationnel courant : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat. Le résultat opérationnel courant est destiné à présenter la performance opérationnelle du Groupe hors incidence des opérations et événements non courants de la période. Il est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel sur activité (ROPA) les charges IFRS 2 associées aux paiements en actions (plans d’épargne Groupe, actions de performance), la quote-part du groupe dans les résultats des filiales consolidées par mise en équivalence et les autres produits et charges opérationnels courants, ceux-ci incluant notamment les produits et charges courants relatifs aux sociétés mises en équivalence ou aux sociétés non consolidées (produits financiers sur les prêts et avances actionnaires accordés par le Groupe à certaines de ses filiales, dividendes reçus des sociétés non consolidées notamment).

RO - Résultat opérationnel : cet indicateur est présenté en lecture directe dans le compte de résultat.

Le résultat opérationnel est obtenu en ajoutant au résultat opérationnel courant (ROC) les charges et produits non courants (voir ci-dessus).

Taux d’Ebitda/CA, ou de ROPA/CA, ou de ROC/CA : ratio rapportant l’Ebitda, le ROPA, ou le ROC au chiffre d’affaires hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

1 Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

2 En fin de période.

3 Données à 100 % incluant le trafic des aéroports en période pleine de l’ensemble du portefeuille géré par VINCI Airports.

4 Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit relatif à la certification est en cours d’établissement.

5 Mise en place à compter de l’exercice 2024 (impact négatif de 284 millions d’euros), la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) porte quasi-exclusivement sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Le Groupe et ses filiales concernées restent déterminés à faire respecter par l’État ses engagements contractuels. Un contentieux visant cette taxe est en cours.

6 VINCI Airports a acquis une participation de 50,01 % dans l’aéroport d’Édimbourg fin juin 2024, consolidé par intégration globale dans les comptes du Groupe à compter du 30 juin 2024. Il a contribué à hauteur de 210 millions d’euros au chiffre d’affaires du 2e semestre 2024.

7 34 acquisitions ont été réalisées par VINCI Energies en 2023 et 34 en 2024. Les acquisitions récentes à l’international ont contribué pour plus de 260 millions d’euros à la croissance du chiffre d’affaires en 2024.

8 Dont plusieurs acquisitions en Amérique du Nord, qui ont contribué pour près de 160 millions d’euros au chiffre d’affaires 2024.

9 L’effet positif de la hausse du sterling face à l’euro étant compensé par l’appréciation de l’euro par rapport à de nombreux autres devises, dont la couronne tchèque, le dollar canadien et plusieurs devises sud-américaines.

10 Mise en équivalence d’AGO - société concessionnaire des aéroports de Nantes Atlantique et de Saint-Nazaire Montoir – à compter du 1er juillet 2024.

11 Autoroutes gérées à l’international et activités de gestion de péages électroniques.

12 Information, Communication, Technologies.

13 EPC : Engineering, Procurement and Construction ; HVDC : High Voltage Direct Current.

14 Après prise en compte des instruments dilutifs.

15 Dont 4,5 milliards d’euros pour VINCI Airports et 1,5 milliard d’euros pour VINCI Highways, y compris endettement financier net des sociétés acquises.

16 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

17 Dont déploiement de sections de plusieurs dizaines de km de lignes électriques haute tension pour TenneT en Allemagne, construction de sous-stations électriques en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et au Maroc ou encore réalisation de lots techniques pour des data centers en France et en Asie du Sud-Est.

18 Dont le contrat de conception-construction-installation d’une plateforme offshore de conversion électrique en mer du Nord pour l’opérateur allemand 50Hertz, annoncé mi-juillet 2024 et rentré en carnet au 4e trimestre 2024.

19 Dont celles annoncées récemment et entrées en carnet au 4e trimestre 2024 : extension de la ligne de métro Red Line de Chicago (États-Unis) pour plus de 1 milliard d’euros ; réalisation d’infrastructures de transport en République tchèque pour plus de 400 millions d’euros ; modernisation d’une section de la ligne ferroviaire North Coast Line au nord de Brisbane (Australie) pour plus de 200 millions d’euros ; conception-réalisation d’une unité de valorisation énergétique en Corrèze (France) pour plus de 100 millions d’euros ; modernisation et extension d’une station de traitement des eaux à Canberra (Australie) pour 236 millions d’euros.

20 Mise en place le 9 janvier 2024 pour une durée initiale de 5 ans, la ligne a été étendue en intégralité d’un an le 9 janvier 2025 (avec une 2e extension d’un an possible en janvier 2026).

21 Après retraitement de l’impact positif non récurrent de 167 millions d’euros lié à la restructuration de la dette d’acquisition de l’aéroport Londres Gatwick lors du 1er semestre 2023.

22 Données à 100 %, incluant le trafic de l’ensemble des aéroports gérés en période pleine.

23 Résultat opérationnel sur activité / chiffre d’affaires.

24 Le budget 2025 de la France prévoit une augmentation ponctuelle du taux d’imposition des sociétés. En première approche, l’impact de cette mesure sur le résultat net 2025 de VINCI est une charge supplémentaire estimée à environ 400 millions d’euros, qui serait décaissée sur l’exercice.

25 Initiative alliant entreprises, pouvoirs publics, scientifiques et associations environnementales qui a pour objectif de mobiliser les entreprises sur la question de leurs impacts directs et indirects, leurs dépendances et leurs possibilités d’action favorable à la nature.

Pièce jointe