Tallinna Vee müügitulu oli neljandas kvartalis 17,67 miljonit eurot

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2024. aasta neljandas kvartalis 17,67 miljonit eurot, kasvades tarbimismahtude tõusu ja aasta teises pooles toimunud hinnamuudatuse mõjul.

Võrreldes 2023. aasta neljanda kvartaliga oli müügitulu 13,8% võrra suurem. Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli tulu äriklientidele müüdud veeteenustest 2024. aasta neljandas kvartalis 4,3 miljonit eurot, mida on 7,4% võrra vähem kui sellele eelnenud aastal. Eraklientidele osutatud veeteenustest laekunud müügitulu kasvas neljandas kvartalis võrreldes eelnenud aasta sama ajaga 19,3% võrra ja moodustas kokku 7,39 miljonit eurot. Need trendid müügitulu puhul on seotud seadusest tuleneva kohustusega ühtlustada teenuse hind era- ja äritarbijatele.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 5,27 miljonit eurot. Eelnenud aasta neljanda kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 1,22 miljoni euro võrra. 2024. aasta ärikasum oli 18,98 miljonit eurot, mida on 1,63 miljoni euro võrra rohkem kui eelnenud aastal. Selle suurim mõjutaja on olnud investeeringute teostamine, kulutuste vähendamine sisseostetud energiale ja reoveest energia tootmise alustamine.

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on uue koostootmisjaama käivitamise positiivsed mõjud juba ilmnenud. „Koostootmisjaamas toimuv soojus- ja elektrienergia tootmine biogaasist võimaldas katta üle 15% kogu meie energiatarbimisest enda toodetud energiaga ning suurendas meie tegevuse jätkusuutlikkust,“ rääkis Timofejev. Ta lisas, et ettevõte liigub uute investeeringute toel järjest kestlikuma tegevusmudeli ja oma keskkonnamõju vähendamise suunas.

Ettevõtte puhaskasum oli 2024. aasta neljandas kvartalis 4,2 miljonit eurot, mida on 1,2 miljoni võrra rohkem kui eelnenud aasta samal perioodil. Kontserni kaheteistkümne kuu maksustamiseelne kasum oli 14,78 miljonit eurot, suurenedes võrreldes eelmise aasta sama ajaga 4% ehk 0,57 miljoni euro võrra. Puhaskasum kaheteistkümne kuu kohta oli 13,28 miljonit eurot, suurenedes võrreldes 2023. aastaga 3,4% ehk 0,44 miljoni euro võrra.

Kontserni neto finantskulud olid neljandas kvartalis 1,00 miljonit eurot, mis on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 0,22 miljonit eurot suuremad. Finantskulude kasvu põhjustas intressikulude suurenemine.

2024. aasta jooksul oli kraanivee kvaliteet väga kõrgel tasemel, vastates 99,6% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. Neljanda kvartali vastav tulemus oli 99,5%. „Teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et tagada meie klientidele ja tarbijatele väga kõrge kvaliteediga kraanivesi. Läbi aasta oleme jätkanud olulisi investeeringuid veevõrku ning veetorustiku puhastamist jääpesu tehnoloogia abil – aastaga on sel meetodil puhastatud üle 140 kilomeetri,“ selgitas Timofejev.

2024. aasta neljandas kvartalis jätkas Tallinna Vesi veeteenuse kui elutähtsa teenuse toimimispõhimõtete ning kraanivee joomise kasulikkuse tutvustamist avalikkusele. Ettevõte osales jätkusuutlikkuse festivalil Impact Day ning avas kõigile huvilistele veepuhastusjaama uksed arhitektuurisündmuse Open House Tallinn raames.

2024. aasta kaheteistkümne kuu jooksul vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee heast kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2024. aasta jooksul võtsime reoveest välja rohkem kui 730 tonni prahti, 200 tonni liiva, 1800 tonni lämmastikku ja 240 tonni fosforit.

Veekadude osakaal veevõrgus püsis aasta neljandas kvartalis madalal 12,67% tasemel, olles küll suurem eelnenud aasta sama perioodi näitajast (11,35%). 2024. aastal oli veekadude osakaal 13,67%, 2023. aastal oli vastav tulemus 12,93%. Veekadude madalal hoidmiseks tehakse pidevat veevõrgu online-seiret ning jätkatakse plaanipärast veevõrkude rekonstrueerimiskava.

2024. aasta neljanda kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi uuendanud üle 45 kilomeetri torustikke, neist 18 km kinnisel meetodil.

2024. aastal tehti olulisi töid kõigis suuremates linnaosades. Lasnamäel asendati Tondiloo pargis üks peamistest veetorustikest. Mustamäel ja Õismäel rekonstrueeriti Tondi ja Siili tänava piirkonnas survetõstepumplate torustikud. Kesklinnas uuenes Järvevana tee, Masina, Lastekodu, Liivalaia ja Suur-Ameerika tänava veetorustik. Samuti toimusid Põhja-Tallinnas laiaulatuslikud tööd, mis hõlmasid Paljassaare teed, Kopli ja Paavli tänavat, Putukaväila, Kolde puiesteed ja Ehte tänavat.

Eraldi tähelepanu pöörati lahkvoolse kanalisatsiooni rajamisele, mis võimaldab sademevee juhtimist otse merre, mitte reoveepuhastusjaama.

2024. aastal jätkusid investeeringuprojektid puhastusjaamades, nii näiteks toimus Ülemiste veepuhastusjaamas selitite renoveerimine ja jätkusid ettevalmistused kahe suuremahulise projekti läbi viimiseks. Üks neist hõlmab veepuhastuses kasutatava osooni tootmise uuendamist ja rekonstrueerimist ning teine hõljuvkihiga selitite ümberehitamist flotaatoriteks. Nende projektide eesmärk on ühest küljest vähendada puhastusjaama energiatarvet ja tõsta töökindlust ning teisest küljest suurendada selle tootmisvõimsust.

Paljassaare reoveepuhastusjaamas kujunes 2024. aastal üheks olulisemaks projektiks lõpule jõudnud metaantankide rekonstrueerimine.

Tütarettevõtte Watercom soetas 2024. aasta lõpus seadme, millega saab torustikke rekonstrueerida kinnisel meetodil ehk ilma kaevikuta. Teenuse käivitamine on plaanitud 2025. aastasse.

2024. aasta neljanda kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid rohkem kui 60 protsendile oma klientidest. Ettevõte plaanib hiljemalt 2026. aasta lõpuks asendada kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid nutiarvestitega. Uued arvestid edastavad infot veetarbimise kohta, andes võimaluse tuvastada kliendi torustikul tekkinud lekke võimalikult vara. See hoiab keskkonda ja minimeerib veeavariist tingitud võimalikke kahjusid varale.

2024. aastal investeeris Tallinna Vesi oma põhivaradesse ligi 50 miljonit eurot, ületades 15 miljoniga 2023. aasta investeeringute mahu. Tehtud investeeringud tagavad vee-ettevõtluspiirkonna toimepidevuse ning tõstavad teenuse kvaliteeti. Põhivara väärtus on kokku 298,3 miljonit eurot.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks jätkata investeeringuid taristu tulevikukindluse suurendamiseks ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamiseks selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt taskukohane.

Planeeritud investeeringute kogusumma 2025. aastal on kuni 61 miljonit eurot. Olulisemate investeeringute hulka kuulub puhastusprotsessi täiendamine veepuhastusjaamas ning uue osoonitehnoloogia rajamise alustamine. Reoveepuhastuses rekonstrueeritakse mehhaanilised võred ning jätkub järelselitite rekonstrueerimine. 2025. aastal on plaanis rajada ja rekonstrueerida 45 kilomeetrit torustikku.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsember 31. detsember VARAD Lisa 2024 2023 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 3 589 14 736 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 10 746 8 608 Varud 1 180 1 137 KÄIBEVARA KOKKU 15 515 24 481 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 296 264 256 108 Immateriaalne põhivara 5 2 062 1 293 PÕHIVARA KOKKU 298 326 257 401 VARAD KOKKU 313 841 281 882 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 875 697 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 441 3 594 Võlad tarnijatele ja muud võlad 13 581 10 886 Ettemaksed 2 646 3 604 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 20 543 18 781 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 50 106 44 653 Rendikohustised 2 178 1 892 Laenukohustised 114 241 92 835 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 494 505 Muud võlad 108 128 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 173 145 146 031 KOHUSTISED KOKKU 193 688 164 812 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 Jaotamata kasum 82 141 79 058 OMAKAPITAL KOKKU 120 153 117 070 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 313 841 281 882

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes IV kvartal 31. detsembril

lõppenud 12 kuud Lisa 2024 2023 2024 2023 Müügitulu 7 17 670 15 522 64 377 61 141 Müüdud toodete/teenuste kulud 9 - 10 295 -9 612 -37 705 -37 074 BRUTOKASUM 7 375 5 910 26 672 24 067 Turustuskulud 9 -228 -216 -908 -818 Üldhalduskulud 9 -1 719 -1 391 -6 261 -5 278 Muud äritulud (+)/-kulud (-) 10 -160 -250 -521 -621 ÄRIKASUM 5 268 4 053 18 982 17 350 Intressitulud 11 23 46 191 119 Intressikulud 11 -1 026 -1 028 -4 394 -3 263 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 4 265 3 071 14 779 14 206 Tulumaks -116 -95 -1 496 -1 362 PERIOODI PUHASKASUM 4 149 2 976 13 283 12 844 PERIOODI KOONDKASUM 4 149 2 976 13 283 12 844 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 4 149 2 976 13 283 12 844 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,21 0,15 0,66 0,64

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 31. detsembril

lõppenud 12 kuud Lisa 2024 2023 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 18 982 17 350 Korrigeerimine kulumiga 9,10 8 526 8 055 Korrigeerimine rajamistuludega 10 -701 -604 Muud mitterahalised korrigeerimised 32 -16 Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -62 -34 Äritegevusega seotud käibevara muutus -2 182 430 Äritegevusega seotud kohustiste muutus 1 652 -667 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 26 247 24 514 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -42 730 -28 885 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 996 2 535 Laekumised põhivara müügist 111 37 Saadud intressid 191 119 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -40 432 -26 194 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud -5 506 -3 413 Tasutud rendimaksed -1 144 -1 233 Saadud laenud 25 000 57 500 Tasutud laenud -3 604 -41 136 Tasutud dividendid 12 -10 069 -6 515 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 -131 -85 Tasutud tulumaks dividendidelt 12 -1 508 -1 352 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 3 038 3 766 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -11 147 2 086 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 14 736 12 650 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 3 589 14 736

