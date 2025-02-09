無國界慶典：新哥里察與哥里加攜手開創歐洲文化之都

斯洛文尼亞的新哥里察 (Nova Gorica) 與意大利的哥里加 (Gorizia) 共同為文化譜寫無國界的全新篇章。 2025 年 2 月 8 日為斯洛文尼亞的文化節 (Cultural Holiday)，這對雙子城市將舉辦一場全日開放的盛大慶祝活動。 以 From Station to Station（從一站到另一站）為主題的慶祝活動，將會在街道及廣場上展開，並由音樂家、舞蹈家、民俗學者和表演者傾情演繹

新哥里察，斯洛文尼亞, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 於象徵著兩個城市核心的歐洲廣場 (Europe Square) 上，歐洲文化之都 (European Capital of Culture) 即將正式揭幕。 隨著夜幕降臨，目光焦點將轉往新哥里察市政廳前的露天舞台，一場令人難以忘懷的文化盛會將在此處上演。

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在未來數月，GO! 2025 將為地區帶來千場令人難以忘懷的活動，當中包括音樂會、戲劇、藝術展覽、電影放送、以及美食體驗等。

於盛大的開幕典禮後，March for Europe（齊步邁向歐洲） （5 月 1 日至 9 日）會將過境通道化身成藝術長廊，而 Tastes without Borders（美味無國界）（9 月 26 日至 28 日）將為活動帶來一場令人目不暇給的美食盛宴。 Enlightened Closing Ceremony（啟迪閉幕典禮）（12 月 1 日至 3 日）將以盛大的謝幕儀式照亮兩個城市。 當中亮點還包括 Alexander Gadjijev 的音樂會、Borderless Body、Dodecalogy 1972–1983、EPIC、ISOLABS 及 Benedetti Life 等精彩項目，頌揚團結、創意及文化遺產。

官方節目

GO! 2025 亦提供了一次寶貴的機會，讓人探索這個匯聚歷史、現代主義及壯麗大自然景色的地區。 新哥里察是斯洛文尼亞最年青的城市，以擁有令人讚歎的現代主義建築典範而稱著，坐落於景色壯麗的索查河 (Soča River) 畔，是嚮往大自然愛好者的天堂。 乘搭火車的旅客可到訪索查河谷 (Soča Valley)，探索托爾明 (Tolmin)、科巴里德 (Kobarid) 和博韋茨 (Bovec) 等地的醉人魅力。

與此同時，葡萄酒及美食愛好者亦可到兩個卓越的葡萄酒產區盡情享受一番：

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斯洛文尼亞旅遊局 (Slovenian Tourist Board) 積極致力推廣 GO！ 2025，將藝術及文化視作 2024-2025 年推廣活動的中心主題。

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