LACROIX : Le chiffre d’affaires consolidé 2024 ressort à 635,6 M€ (-8,6% à périmètre comparable) en ligne avec la cible visée (autour de 640 M€).

10/02/2025

Le chiffre d’affaires consolidé 2024 ressort à 635,6 M€ (-8,6% à périmètre comparable) en ligne avec la cible visée (autour de 640 M€)



Un 4ème trimestre toujours difficile (-15,4% à périmètre comparable), impacté par la conjoncture automobile et la situation en Amérique du Nord

Au 4ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires consolidé de LACROIX s’établit à 141,4 millions d’euros (M€), contre 184,7 M€ sur la même période en 2023. Ce chiffre d’affaires consolidé n’intègre pas le segment City-Mobilité, traité en « Activité abandonnée » car ayant fait l’objet sur l’exercice d’un projet de vente – concrétisée en janvier 2025. L’activité du Groupe à périmètre comparable, soit hors segment Signalisation déconsolidé au 30 avril 2024 suite à sa cession définitive, ressort en baisse de 15,4% au quatrième trimestre. Ce repli reflète logiquement l’ampleur de la dégradation du marché automobile, ainsi que les difficultés persistantes chez Electronics North America. Sur l’activité Environment, le repli temporaire du chiffre d’affaires au quatrième trimestre (-4,0%) ne remet pas en cause la dynamique structurellement positive.

Sur l’ensemble de l’exercice 2024, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé (intégrant 4 mois du segment Signalisation et excluant City-Mobilité) de 635,6 M€, légèrement en deçà de la cible visé (« autour de 640 M€ »). Il est en retrait de 13,4% par rapport à son niveau de 2023 (733,9 M€). À périmètre comparable, l’activité du Groupe est en repli 8,6% sur la période.

CA consolidé*

en millions d’euros 2024 2023 Variation

à PC** Cumul 2024 Cumul 2023 Variation

à PC** 1er trimestre 180,9 190,5 -5,1% 180,9 190,5 -5,1% 2ème trimestre 169,2 186,1 -4,4% 350,3 376,6 -4,9% 3ème trimestre 143,9 172,5 -9,5% 494,2 549,2 -6,3% 4ème trimestre 141,4 184,7 -15,4% 635,6 733,9 -8,6% CA consolidé

LACROIX Group 635,6 733,9 -8,6% 635,6 733,9 -8,6%

* Le CA consolidé exclut le segment City-Mobilité et intègre le segment Signalisation du 4 mois seulement en 2024 (janvier-avril)

**Variation à périmètre comparable, soit hors Signalisation et hors segment City-mobilité

CA en millions d’euros T4 2024 T4 2023 Variation Cumul 2024 Cumul 2023 Variation Activité Electronics 111,5 136,1 -18,1% 494,3 562,1 -12,1% Activité Environment (y.c. Éclairage Public) 29,8 31,1 -4,0% 123,4 113,5 +8,8% Segment Signalisation* (cédé le 30 avril 2024) - 17,5 - 17,9* 58,3 -69,3% CA consolidé LACROIX Group 141,4 184,7 -23,5% 635,6 733,9 -13,4% Segment City-Mobilité (Activité abandonnée) 10,5 9,0 +16,5% 30,8 27,2 +13,3% TOTAL 151,9 193,8 -21,6% 666,4 761,2 -12,4%

*Sur 2024, le segment Signalisation est consolidé sur 4 mois (janvier-avril).

Activité Electronics : un retrait lié au segment automobile et Electronics NA

Au 4ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires de l’activité Electronics est ressortie à 111,5 M€, en contraction de 18,1% par rapport à son niveau de 2023.

En EMEA, la baisse de l’activité sur la période (-17,6%) résulte avant tout de l’amplification du repli du secteur Automotive ; parmi les autres segments, l’aéronautique a poursuivi sa dynamique très positive, le pôle HBAS (Home & Building Automation Systems) est ressorti stable, et le segment industriel a ralenti.

Outre-Atlantique, l’activité est également en retrait significatif au quatrième trimestre 2024 (-19,1%), période marquée par une nouvelle dégradation de l’activité automobile en lien avec la conjoncture et les difficultés propres à certains clients fortement contributifs à l’activité. Parallèlement, la restructuration engagée au second semestre 2023 - et toujours en cours - pénalise l’activité d’Electronics North America. Les premiers effets positifs de cette restructuration sont toujours attendus à compter de 2025.

Au total, sur l’ensemble de l’exercice 2024, l’activité Electronics est en repli de 12,1%, à 494,3 M€, contre 562,1 M€ un an plus tôt. Pour rappel, elle a pâti sur le premier semestre 2024 d’une base de comparaison particulièrement élevée (+18,8% de croissance au premier semestre 2023), en lien avec le rattrapage des ventes suite à la fin des pénuries de composants électroniques.

En 2024, l’évolution de l’activité Electronics en EMEA reflète la contraction du segment Automotive et le repli du pôle HBAS, confronté à la crise du marché CVC (pompe à chaleur), tandis que l’Aéronautique a connu une croissance très soutenue tout au long de l’exercice. In fine, l’activité en EMEA est en repli de 11% sur l’année ; à noter que cette baisse aurait été ramenée à -4,9% en excluant les contrats à faible rentabilité abandonnés sur 2024, en lien avec la stratégie d’optimisation du portefeuille clients.

Outre-Atlantique, les ventes sont également en retrait sur 2024 (-14,7%), résultant de la situation d’Electronics North America et de l’exposition à certains programmes sous performants.

Activité Environment : un 3ème exercice consécutif de croissance soutenue

L’activité Environment a dégagé un chiffre d’affaires de 29,8 M€ au 4ème trimestre 2024, contre 31,1 M€ un an plus tôt, intégrant sur ces deux périodes référentes le segment Éclairage Public (auparavant rattaché à l’ex-activité City). Elle s’inscrit en baisse de 4,0% sur les trois derniers mois de l’année, une évolution ponctuelle s’expliquant par deux facteurs. Tout d’abord, un très fort effet de base vs. un 4ème trimestre 2023 exceptionnel (+19,9% de croissance sur la période). Ensuite, un ralentissement du segment Éclairage Public en lien notamment avec l’achèvement du contrat de modernisation routière en Flandre.

Sur l’ensemble de l’année, l’activité Environment a totalisé 123,4 M€ de chiffre d’affaires, en hausse de +8,8%, affichant ainsi un troisième exercice consécutif de croissance soutenue (après +9,1% en 2022 puis +8,1% en 2023). Tous les segments ont contribué à la croissance en 2024. Les projets en cours offrent une bonne visibilité sur l’exercice 2025, permettant notamment d’anticiper un retour à la croissance de l’activité Environment dès le premier trimestre de l’exercice en cours.

2024 : une marge d’EBITDA autour du point bas de la précédente fourchette

2025 : visibilité limitée sur l’activité Electronics

En moins d’un an, LACROIX a mené à bien le remodelage de son périmètre autour des ses deux activités Electronics et Environment, en finalisant les cessions des segments Signalisation (avril 2024) puis City-Mobilité (janvier 2025). Le bien fondé de ce recentrage stratégique sur des métiers à fort potentiel de croissance, de synergies, et de développement à impact environnemental positif, n’est absolument pas remis en cause par les difficultés rencontrées sur le marché automobile.

Dans cet environnement sectoriel difficile et dégradé à partir de l’automne 2024 des deux côtés de l’Atlantique, le rythme de redressement d’Electronics North America aura été mécaniquement impacté, malgré les progrès réalisés en termes d’efficience industrielle.

Dans ce contexte, LACROIX table désormais au titre de l’exercice 2024 sur une marge d’EBITDA courant autour du point bas de la précédente fourchette attendue (comprise entre 4,0% et 4,5%).

Pour 2025, LACROIX s’attend à la poursuite d’une dynamique positive sur son activité Environment, qui devrait continuer de profiter de tendances structurellement porteuses sur l’ensemble des quatre segments (Eau, Réseaux de chaleur, Smart Grids, Éclairage Public) adressés.

En revanche, de fortes incertitudes continuent à peser sur l’activité Electronics et notamment en Amérique du Nord, qu’elles soient exogènes (croissance du marché automobile, règlementation concernant les véhicules électriques, droits de Douanes avec le Mexique et la Chine) ou endogènes (vitesse et impact du déploiement des mesures de retournement, volumes et rentabilités des programmes en ramp up…) et imposent la prudence. Dans ce contexte, et dans l’attente d’une meilleure visibilité sur les conditions d’activité, LACROIX a décidé de reporter à la publication des résultats semestriels la présentation de sa feuille de route 2027, qui devait initialement être dévoilée le 31 mars prochain à l’occasion des résultats annuels.

Prochains rendez-vous

Résultats annuels 2024 : 31 mars 2025, après Bourse

Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs

https://www.lacroix-group.com/investors/

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 761 millions d’euros en 2023, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) et des équipements électroniques pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques. A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

Contacts







LACROIX

DG Délégué & VP Exécutif Finance

Nicolas Bedouin

investors@lacroix.group

Tél. : 02 72 25 68 80







SEITOSEI ACTIFIN

Relations presse

Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

Tél. : 01 56 88 11 29







SEITOSEI ACTIFIN

Communication financière

Marianne Py

marianne.py@seitosei-actifin.com

Tél. : 06 88 78 59 99

